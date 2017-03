Päivän lehti 14.3.2017

Sunnuntaina 12. maaliskuuta sivulla A 8 kerrottiin virheellisesti, että Suomeen maahantuoduista 64 000 päästömanipuloidusta autosta olisi helmikuuhun mennessä korjattu 22 000. Korjattujen autojen määrässä on kyse VV-Auton maahantuomista 53 000 autosta, joista on korjattu 22 000. Luvuissa ei ole mukana Suomeen tuotuja Skoda-merkkisiä autoja, joilla on eri maahantuoja.