Päivän lehti 14.4.2017

Kelan vanha johto ei uskonut varoituksia riskeistä, jotka liittyivät liian vähäiseen valmisteluun suuren muutoksen alla. Niinpä satojentuhansien ihmisten arkipäivä saatiin sekaisin.



Soten tulo on vaikutuksiltaan paljon isompi muutos. Nyt on viimein otettava järki käteen, jottei edellinen fiasko toistuisi vielä pahempana. Tehtäköön rauhassa pilotointi vaikka kahdessa sopivan erilaisessa maakunnassa. Otetaan kokemuksista oppia ja viilataan sote sellaiseksi, että se on koko maan laajuudessa toteuttamiskelpoinen.



Seppo Nohrström



diplomi-insinööri, Helsinki