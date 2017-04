Päivän lehti 14.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen edesmenneiden presidenttien muistomerkit sijaitsevat Helsingissä kävely­etäisyyden päässä toisistaan Mannerheimintien ja Hesperian esplanadin lähistöllä. Muistomerkkejä on sadan vuoden aikana kertynyt vain kahdeksan, sillä Urho Kekkonen toimi presidenttinä neljännesvuosisadan ajan. Sittemmin presidentin valtakaudet on rajattu kahteen ja valtaoikeuksia on kavennettu. Rakennusviraston järjestämällä kierto­kävelyllä kuullaan, miten eri presidentit vaikuttivat Suomen kohtaloon.



Lähtö Mannerheimin patsaalta (Mannerheiminaukio 1) klo 14 ja 15. Vapaa pääsy.