Tapahtumia perjantaina 14. huhtikuuta

Päivän lehti 14.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Konsertit Bach: Johannes-passio. Cantores Minores ja Suomalainen barokkiorkesteri johtajanaan Hannu Norjanen, Helena Juntunen, sopraano, Lilli Paasikivi, altto, Niall Chorell, tenori, Tommi Hakala, basso, Veikko Vallinoja, basso. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 18. Liput 15–65 e.



Silent Music: UMO & KYN. Orkesteria johtaa Kirmo Lintinen. Mikael Agricolan kirkko (Tehtaankatu 23) klo 18. Liput 11, 17,50 ja 22,50 e.



Suomalainen Stabat Mater. Mari Palo, sopraano, Ulla Raiskio, mezzosopraano, Ritva Koistinen, kantele, Zagros-kvartetti, ja Heli Peitsalo, urut. Kauniaisten kirkko (Kavallintie 3, Kauniainen) klo 15. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu Yhteisvastuulle.



Fauré: Requiem. Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat, Elisa Huovinen johtaa. Anna-Maija Virtanen, urut. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 18. Liput 15 e.



J.S. Bachin H-mollimessu. Graduale-kuoro ja -orkesteri, Mia Heikkinen, sopraano, Erica Back, mezzosopraano, Simo Mäkinen, tenori, sekä Johann Tilli, basso. Seppo Välimäki johtaa. Paavalinkirkko (Sammatintie 5) klo 15. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.



Jukka Kankainen: Luukas-passio. Tapiolan seurakunnan kamarikuoro ja Passiokuoro, Elina Forsberg, urut. Liisa Malkamäki, johtaa. Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) klo 15. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.



Musiikkia Kristuksen kuolinhetken aikaan. Sari Rautio, sopraano, Risto Pulkamo, baritoni, Helsingin vanhan kirkon kuoro ja Espoon barokki.Weckmannin, Monteverdin ja Buxtehuden musiikkia. Olarin kirkko (Olarinluoma 4, Espoo) klo 15. Vapaa pääsy.



Neljänsuora. Tulisuudelma (Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa) klo 24. Liput 16 e.



Pitkäperjantain kitarakonsertti. Jonne Grans, kitara. Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3) klo 13, 14, 15 ja 16. Liput 8 ja 12 e.



Antonio Scandello: Johannes-passio. Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat johtajanaan Teemu Tommola. Valter Maasalo, baritoni. Kannelmäen kirkko (Vanhaistentie 6) klo 18. Liput 8 ja 12 e.



Telemann: Matteus-passio. lexis Oksis, Marko Orvo, Tia Svanberg, Paula Patosalmi ja Jenni Liikaoja. Kamariyhtye Camerata Amoroso. Kimmo Puunenä johtaa. Maunulan kirkko (Metsäpurontie 15) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 e.



Via dolorosa. Kari Jerkku, urut. Bachin musiikkia. Myyrmäen kirkko (Uomatie 1, Vantaa) klo 18. Vapaa pääsy.



Äänen Lumo: Branche & Garcia, Camille Auer, Jukka Hautamäki, Rutto & Koivusalo. Vapaan taiteen tila (sisäpiha, 2. krs, Vilhonvuorenkuja 15–16) klo 18. Liput 5 e.



Anima mea -lauluryhmä. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 18. Vapaa pääsy.



Pergolesi: Stabat mater. Krista Kujala, sopraano, Minna-Sisko Mutanen, altto, Alexander-kvartetti ja Heikki Poutanen, urut. Pihlajamäen kirkko (Liusketie 1) klo 16. Vapaa pääsy.



Gregoriaaninen Matteus-passio ja Jeesuksen kuolinhetken muistohartaus. Corvus Laurencij -kuoro, johtaa Samppa Laakso. Valoa kohti -konserttisarjaa. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 15. Vapaa pääsy.



Keikat 03Fest Helsinki. Gettomasa, Vitun kova ääni, KCMD Mafia, Pijall, Raimo & Ässä, Loost Koos, Kemmuru, Ruudolf & Karri Koira, Snowgoons. Kaapelitehtaan merikaapelihalli (Tallberginkatu 1) klo 18. Liput 45 e.



Poets Of The Fall. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 33 e.



Joose Keskitalo. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 13,50 e.



Klubit Electro Swing Collective Finland – Vintage Beats. Muun muassa Genki, Individual dj, Macone ja Duke Box. Kulttuuritalo (Sturenkatu 4) klo 21–3.30. Liput 15 e.



Lloyd Banks (live). The Circus (Salomonkatu 1–3) klo 22. Liput 22–45 e.



Perturbator, Carpenter Brut, K-X-P, Abyssion, Sink, King Satan, Laserdrift (live). Nosturi (Telakkakatu 8) klo 18. Liput 33,50 e.



Teatteri Blänk. Galleria Oksasenkatu 11 (Oksasenkatu 11) klo 15. Vapaa pääsy.



Vauraat – Viikkispeksi. Viikin kampuksen opiskelijat, Gloria (Pieni Roobertinkatu 12–14) klo 19. Liput 13 ja 15 e.



Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 15 Anna Magdalena Bachin kronikka (1968 Saksa). O: Jean-Marie Straub ja Danièle Huillet. Klo 16.45 Tanssii susien kanssa (USA 1990). O: Kevin Costner. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Via Crucis – Pääsiäisvaellus. Alkaa klo 21.30 Kaisaniemen puistosta, Kansallisteatterin puolelta. Pääosassa Maria Ylipää. Kaisaniemen puisto klo 21.30–23.00. Vapaa pääsy.



Kärsimysfestivaali Ciné Passio 14.–17. 4. Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 21 Jesus Christ Superstar (1973). Liput 7 e.



Salsa Festival 13.–16.4. Työpajoja ja lattaribileitä. Ohjelma: www.salsafestival.fi. Tanssikoulu Baila Baila (Pohjoisesplanadi 2, sisäpiha) klo 10–4. Liput 12 ja 25 e.



Suomi kuluttaa sata lasissa. Kansallinen ylikulutuspäivä. Esiintymässä mm. Lord of Keke ja dj Citymaasturi. Höyhentämö (Korkeavuorenkatu 17) klo 20–2. Liput 12 e.



Lapsille Pääsiäissaari Korkeasaaressa. Kevätkylvöä, tipujen ja pupujen askartelua, eläimellisiä kasvomaalauksia, kevätseurantaa ja onnenpyörä. Korkeasaari klo 10–18. Liput 6, 8 ja 12 e.



Minnenyt.fi Satoja menovinkkejä verkossa.