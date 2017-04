Päivän lehti 14.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Turun Sanomat käsittelee Helsinkiin pe­rustettavaa hybridiuhkien osaamis­keskusta.



”Hybridiuhkien torjumisessa tarvitaan sekä kansallisia että kansainvälisiä toimijoita.”



”Hybridiuhkien torjuminen on kilpajuoksua puolustajien ja hyökkääjien sekä tekniikan kehittäjien ja väärinkäyttäjien välillä. Herpaantumisen varaa ei ole, ei myöskään aukotonta tapaa suojautua. Yhteistyö EU- ja Nato-kumppaneiden kesken ja sitä kautta pääsy parhaaseen saatavilla olevaan tietoon on välttämätöntä.”



Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että hybridiuhkia on vaikea tunnistaa.



”Usein kohdemaassa tajutaan vasta jälkikäteen, mitä on tapahtunut. Näin kävi Venäjän valloitettua Ukrainalta ­Krimin niemimaan tunnistamattomien vihreiden miesten voimin, ilman että laukaustakaan olisi ammuttu. Yhdysvalloissakaan ei suhtauduttu riittävän ajoissa vakavasti Venäjän ilmeisiin pyrkimyksiin vaikuttaa taannoisten presidentinvaalien lopputulokseen.”



”Hybridiuhkia on paljon helpompi pyrkiä tunnistamaan ja torjumaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa kuin yksin.”



”Suomi maksaa keskuksen 1,5 miljoonan euron vuosikustannuksista puolet. Se on kuitenkin halpa hinta turvallisuutemme merkittävästä vahvistamisesta.”