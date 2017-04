Kiirastorstain tulospörssissä muun muassa golfia, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun

Päivän lehti 14.4.2017

Golf Rabat, Marokko: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,5 miljoonaa euroa:



Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 73:



70 lyöntiä (3 lyöntiä alle parin): Gary Stal Ranska, Gregory Havret Ranska, James Morrison Englanti, Lucas Bjerregaard Tanska,



71 (–2): 9 pelaajaa,



72 (–1): Mikko Ilonen Suomi (jakaa 14. sijaa),



...74 (+1): Mikko Korhonen Suomi (jakaa 53. sijaa).



Rabat, Marokko:



Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 450000 euroa:



Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 72:



68 lyöntiä (4 lyöntiä alle parin): Gemma Dryburgh Skotlanti...



70 (–2): Noora Tamminen Suomi (jakaa 6. sijaa 8 pelaajan pelaajan kanssa).



Jalkapallo Naisten liiga: GBK–ONS 2–3 (0–2), TPS–Ilves 3–1 (1–0), Pallokissat–JyPK 2–1 (1–1).



Jääkiekko Liiga:Välierien 6/7 ottelu:



JYP–KalPa 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)



1. erä: 2.01 Mikko Kuukka (Urho Vaakanainen–Robert Rooba) 1–0.



2. erä: 30.03 Jaakko Rissanen (Jussi Timonen–Janne Keränen) 1–1 sr, 36.16 Mikael Seppälä (Niko Mikkola–Mikko Nuutinen) 1–2 sr, 37.48 Joonas Nättinen (Robert Rooba–Antti Suomela) 2–2, 39.02 Juha-Pekka Hytönen (Janne Tavi–Mikko Kalteva) 3–2.



3. erä: 55.51 Anssi Löfman (Niklas Friman–Mikko Kuukka) 4–2, 58.35 KalPa aikalisä.



Jäähyt yhteensä: JYP 2x2 min + Juho Olkinuora 10 min=14 min, KalPa 5x2 min=10 min.



Torjunnat: Juho Olkinuora JYP 9+5+6=20, Eero Kilpeläinen KalPa 3+18+4=25 (poissa 58.14–59.24).



Voitot 3–3. Ratkaiseva ottelu: 15.4. KalPa–JYP.



Mikkeli: Maaottelu:



Suomi–Tanska 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)



1. erä: maaliton.



2. erä: 27.57 Antti Pihlström (Tommi Kivistö) 1–0.



3. erä: 53.10 Tomi Sallinen (Julius Junttila–Tommi Huhtala) 2–0, 59.56 Mika Pyörälä (Ville Lajunen–Joonas Kemppainen) 3–0.



Rangaistukset yhteensä: Suomi 3x2 min, Tanska 3x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Joni Ortio S 2+3+5=10, George Sörensen T 7+10+10=27.



Yleisöä: 3464.



Poprad, Slovakia: Alle 18-v. poikien MM-turnaus, 1. päivä:



Lohko A: Slovakia–Suomi 4–5 (0–1, 4–3, 0–1)



1. erä: 9.55 Kristian Vesalainen (Joni Ikonen) 0–1.



2. erä: 23.46 Aarne Talvitie (Eero Teräväinen) 0–2, 28.59 Vesalainen (Jesse Ylönen–Ikonen) 0–3 yv, 29.18 Patrik Hrehorcak 1–3, 31.20 Hrehorcak (Adam Ziak) 2–3 yv, 35.53 Martin Kupec (Ziak) 3–3, 36.57 Adam Stacho (Martin Fehervary) 4–3, 38.40 Talvitie (Santeri Virtanen–Ylönen) 4–4.



3. erä: 52.17 Talvitie (Miro Heiskanen–Toni Utunen) 4–5.



Rangaistukset yhteensä: Slovakia 2x2 min, Suomi 3x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Juraj Sklenar Sl 3+14+7=24, Ukko-Pekka Luukkonen Su 12+6+9=27.



NHL:n pudotuspelit: 1. kierrosta (4:llä otteluvoitolla jatkoon):



Montreal–NY Rangers 0–2 (0–1, 0–0, 0–1). NY Rangers johtaa voitoin 1–0.



Ottawa–Boston 1–2 (0–0, 1–0, 0–2). Boston johtaa voitoin 1–0. B: Tuukka Rask 26/27 torjuntaa.



Pittsburgh–Columbus 3–1 (0–0, 3–0, 0–1). Pitsburgh johtaa voitoin 1–0. P: Olli Määttä 0+1.



Minnesota–St. Louis ja. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1), St. Louis johtaa voitoin 1–0. M: Mikael Granlund 0+1, Mikko Koivu 0+1.



Edmonton–San Jose ja. 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–1). San Jose johtaa voitoin 1–0. SJ: Joonas Donskoi 0+1.



Keilailu Helsinki: Alle 19-vuotiaiden juniorien EM-kilpailut:



Tytöt, joukkuekilpailu (4x3+3 sarjaa): 1) Suomi 4943 (Elice Piksilä, Essi Pakarinen, Vilma Salo, Teea Mäkelä), 2) Ruotsi 4778, 3) Englanti 4625, 4) Hollanti 4616.



Välierät: Suomi–Hollanti 756–729, Ruotsi–Englanti 723–755.



Loppuottelu: Englanti–Suomi 750–750, uusinta 38–38, 38–34.



Pojat, joukkuekilpailu (4x3+3 sarjaa): 1) Suomi 5139 (Niko Oksanen, Pyry Puharinen, Jesse Ahokas, Lassi Aalto), 2) Ruotsi 5059, 3) Slovakia 4827, 4) Tanska 4814.



Välierät: Suomi–Tanska 889–832, Ruotsi–Slovakia 948–817.



Loppuottelu: Ruotsi–Suomi 937–814.



Koripallo Miesten Korisliiga: Välierien 1/7 ottelu (finaaliin neljällä voitolla):



Vilpas–Kauhajoki 90–76 (20–15, 26–17, 25–20, 19–24)



Miesten Korisliiga: Liigakarsinnan 1/3 ottelu (liigapaikka kahdella voitolla): Korihait–Lahti Basketball 113–65 (60–35).



NBA:n runkosarjan tämän kauden päätöskierros: Los Angeles Clippers–Sacramento 115–95, Boston–Milwaukee 112–94, Chicago–Brooklyn 112–73, Cleveland–Toronto 83–98, Houston–Minnesota 123–118, Indiana–Atlanta 104–86, Memphis–Dallas 93–100, Miami–Washington 110–102, New York–Philadelphia 114–113, Oklahoma–Denver 105–111, Orlando–Detroit 113–109, Utah–San Antonio 101–97, Golden State–Los Angeles Lakers 109–94, Portland–New Orleans 100–103.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: 1/3 pronssiottelu (mitalit kahdella voitolla): Sampo–PerPo 2–3 (23–25, 25–18, 25–20, 19–25, 14–16)



Rahapelejä Keno 15/17



Päiväarvonta (13.4.): 4, 5, 9, 11, 14, 16, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 49, 56, 66, 70. Kunkkunumero: 25.



Ilta-arvonta (13.4.): 1, 4, 6, 8, 13, 14, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 41, 45, 47, 49, 55, 62, 64, 65. Kunkkunumero: 49.



Myöhäisarvonta (13.4.): 9, 10, 11, 15, 23, 31, 33, 37, 39, 40, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 62, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 50.



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Lentopallo N: LP Viesti-HPK, 4. finaali



C More Max



14.00 ja 18.00 F1: Vapaat harj., Bahrain



22.00 PGA Tour: RBC Heritage



C More Sport 1



15.00 Ravit: Toto 4, Turku



20.15 SHL: Frölunda-Brynäs, 7. välierä (tarv.)



C More Sport 2



20.00 Tennis: ATP 500, Houston



C More Golf



14.30 PGA Tour: RBC Heritage



Viasat Jalkapallo HD



17.00 Championship: Bristol City-QPR



19.00 Championship: Wolverhampton-Brighton



21.45 Championship: Newcastle-Leeds



Viasat Sport Premium



21.45 La Liga: Athletic-Las Palmas



Viasat Urheilu



21.45 Ligue 1: Angers-PSG



03.05 NHL Playoffs: Minnesota-St. Louis



Viasat Sport



02.05 NHL Playoffs: Pittsburgh-Columbus



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



19.30 KHL: SKA Pietari-Metallurg Mg, 4. finaali



02.05 NHL Playoffs: Montreal-NY Rangers



Viasat Hockey



05.35 NHL Playoffs: Edmonton-San Jose



Viasat Golf



13.30 ja 17.30 European Tour: Trophée Hassan II



02.00 LPGA Tour: Lotte Championship