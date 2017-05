Päivän lehti 14.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sote-uudistuksessa huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelua sekä primaarivaiheen leikkaushoitoa kaavaillaan tehtäväksi Hyksin ja Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistyönä. Halkio­potilaiden sekundaarivaiheen leikkaushoidot hajautettaisiin viiteen yliopistolliseen sairaalaan.



Halkiohoidon keskittämisen eduista vallitsee kansainvälisesti laaja tutkimuksiin perustuva ­yhteisymmärrys. Suomessa syntyy vuosittain noin 120 halkiovauvaa. Parhaisiin hoitotuloksiin päästään yhdellä halkio­keskuksella. Jos primaarivaiheen kirurgia jakautuu kahteen yksikköön, kummankaan keskuksen leikkausmäärä ei riitä EU:n perustaman harvinaisten sairauksien verkoston (ERN) jäsenyyteen. Husin Huuli-suulakihalkiokeskus (Husuke) on tämän verkoston jäsen.



Halkiohoidon tulokset potilaan ulkonäön, puheen ja purennan kannalta perustuvat pitkälti hyvin suoritettuun primaarikirurgiaan. Moniammatillinen tiimi jatkaa hoitoa potilaan ­aikuistumiseen saakka. Halkiopotilaiden sekundaarikirurgia esitetään hajautettavaksi jopa viiteen yksikköön. Miksi?



Eurooppalaisten halkiokeskusten hoitotuloksia vuosina 1992 ja 1996–2000 verranneessa Eurocleft-projektissa todettiin, että maissa, joissa hoito oli keskitetty ja kirurgit leikkasivat ­paljon, tulokset olivat huomattavasti parempia kuin maissa, joissa hoidot oli jaettu useaan sairaalaan, jolloin yksittäisten kirurgien leikkausmäärät jäivät pieniksi. Hajautettu hoito oli myös kalliimpaa ja monimutkaisempaa.



Eurocleft-työryhmä suositti, että halkiohoidot keskitetään kaikkialla Euroopassa. Keskittäminen on tuonut huomattavia parannuksia hoidon laatuun esimerkiksi Britanniassa ja Ruotsissa.



Suomessa keskitetyllä halkiohoidolla on pitkät, kunniakkaat perinteet. Hoidon taso on pitkään ollut erinomainen.



Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään avaamalla huipputasoisen lastensairaalan. Samalla huippuosaaminen korvattaisiin kansainvälisten suositusten vastaisella, kustannuksia ja potilaiden vaivaa lisäävällä hoitomallilla, jonka kaltaisesta muissa maissa on luovuttu kehnojen tulosten vuoksi.



Tämän hankkeen kärki lienee aluepolitiikassa eikä siellä, missä sen kuuluisi olla: hoidon laadussa.



Pia Koskikuru



Taru Halla



Mirjam Kalland



Suomen huuli-suulakihalkiopotilaat Suhupo ry