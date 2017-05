Päivän lehti 14.5.2017

Kuka kumma on keksinyt Helsingin ja Uudenmaan yhteisen potilastietohankkeen nimeksi ”Apotti”? Pieni vilkaisu tieto­sanakirjaan tai nettiin olisi tehnyt selväksi, että apotti on kirkollinen, yhä käytössä oleva katolisen luostarin johtajan virkanimi.



Oman benediktiiniyhteisöni johtaja on apotti. Sanan käyttäminen täysin irrallaan asia­yhteydestä on hieman loukkaavaa. Jos kerran apotti, miksi ei sitten yhtä hyvin ”Piispa”, ”Igumeni” tai ”Ruustinna”?



Asiaan voisi tietysti suhtautua humoristisesti tai olankohautuksella, mutta pientä harkintaa ja asioiden tarkistamista etu­käteen olisi tässäkin voinut ajatella. Nyt on kai liian myöhäistä tehdä virheelle mitään.



Markku Koponen



OblSB (benediktiiniveljeskunnan oblaatti) Helsinki