Päivän lehti 14.5.2017

On ollut surullista seurata keskustelua hometaloista ja niiden korjaamisesta. Tällä menolla työtä riittää. Olen pannut merkille, että ”sairastuneissa” taloissa rakennustarvikkeet on peitelty rakentamisen aikana huonosti tai peitteitä ei ole ollut lainkaan.



Naapuriin rakennettiin koulua. Rakennusvaiheessa tuuli riepotteli katon peitteitä tehden niihin reikiä. Niistä satoi sisään räntää. Vuosia sitten naapuri rakensi upean omakotitalon ja kertoi tekevänsä lankuista komean lattian. Tupaantuliaisissa lankut olivat kirjavia homeesta. Lattiat oli peitetty matoilla.



Omat rakentamisen kokemukseni ovat seuraavat: vuonna 1965 omakotitalo Imatralle, vuosina 1974–1979 kaksi tuotantohallia ja yksi omakotitalo Anjalankoskelle. Valvoin joka hetki, etteivät rakennustarvikkeet päässeet kastumaan. Ei tullut homeita.



On tehtävä laki, jossa määrätään rakennustarkastaja vastaamaan siitä, ettei rakentamisen laiminlyöntejä satu. Samalla voi mitata talon perustan valun kosteuden.



Onni Jääskeläinen



Kouvola