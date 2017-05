Päivän lehti 14.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Formula 1 Barcelona:



MM-sarjan 5/20 kilpailu, Espanjan gp:



Aika-ajot: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.19,149, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 0,051 sekuntia, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,224, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,290, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,557, 6) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –1,026, 7) Fernando Alonso Espanja, McLaren –1,899, 8) Sergio Perez Meksiko, Force India –1,921, 9) Felipe Massa Brasilia, Williams –2,083, 10) Esteban Ocon Ranska, Force India –2,123,



11) Kevin Magnussen Tanska, Haas –2,180, 12) Carlos Sainz Jr Espanja, Toro Rosso –2,222, 13) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –2,248, 14) Romain Grosjean Ranska, Haas –2,368, 15) Pascal Wehrlein Saksa, Sauber –2,654, 16) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –3,183, 17) Jolyon Palmer Britannia, Renault –3,252, 18) Lance Stroll Kanada, Williams –3,262, 19) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –3,383, 20) Daniil Kvjat Venäjä, Toro Rosso –3,597.



Kilpailu ajetaan sunnuntaina.



Golf Portimao, Portugali:



Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 73:



202 lyöntiä (17 lyöntiä alle parin): Matt Wallace Englanti 63+66+73,



205 (–14): Sebastian Heisele Saksa 64+70+71,



206 (–13): Sam Walker Englanti 69+69+68,



...208 (–11): Tapio Pulkkanen Suomi 69+70+69 (5. sija),



...212 (–7): Roope Kakko Suomi 70+70+72 (jakaa 24. sijaa).



Jalkapallo Naisten liiga:



PK-35 Vantaa–TPS 1–1 (0–0), ONS–Honka 0–3 (0–3), Ilves–GBK 9–0 (4–0), Åland U–JyPK 1–1 (1–1)



Miesten Ykkönen:



Honka–KPV 1–1 (0–0), Jaro–GrIFK 0–0, OPS–Gnistan 1–1 (1–1), TPS–AC Oulu 0–1 (0–1)



Englannin Valioliiga



Perjantaina: Everton–Watford 1–0, West Bromwich–Chelsea 0–1



Lauantaina: Manchester C–Leicester 2–1, Bournemouth–Burnley 2–1, Middlesbrough–Southampton 1–2, Sunderland–Swansea 0–2, Stoke–Arsenal myöh.



Englannin mestaruussarja:



Nousukarsintojen 1. kierroksen 1. ottelu: Fulham–Reading 1–1.



Joukkueet kohtaavat uudelleen ensi tiistaina.



Toisessa otteluparissa kohtaavat Huddersfield ja Sheffield Wednesday sunnuntaina ja keskiviikkona.



Norjan liiga:



Sogndal–Viking 4–0, Sarpsborg–Tromsö 1–1, Sandefjord–Haugesund 2–0, Odd Skien–Strömsgodset 2–0 (O: 58. Riku Riski 1–0, pelasi 90 min), Kristiansund–Lilleström 1–1, Stabäk–Rosenborg 0–0, Brann–Molde myöh.



Saksan Bundesliiga:



Mainz–Eintracht Frankfurt 4–2 (EF: Lukas Hradecky pelasi 90 min), Leverkusen–Köln 2–2 (L: 71. Joel Pohjanpalo 2–2, kentälle 68. min), Augsburg–Dortmund 1–1, Schalke–Hampurin SV 1–1, Leipzig–Bayern München 4–5, Freiburg–Ingolstadt 1–1, Darmstadt–Hertha Berlin 0–2, Werder Bremen–Hoffenheim 3–5, Wolfsburg–Mönchengladbach myöh.



Ruotsin liiga, Allsvenskan:



Kalmar–Häcken 0–1 (H: Juhani Ojala ja Kari Arkivuo pelasivat 90 min), AIK–Örebro 1–0 (AIK: Sauli Väisänen 90 min, Eero Markkanen, v, pelasi 78 min).



Jääkiekko Köln/Pariisi:



Miesten MM-kilpailut:



Alkulohko A (Köln):



Latvia–USA 3–5 (1–0, 2–3, 0–2)



Venäjä–Slovakia 6–0 (3–0, 2–0, 1–0)



Italia–Saksa myöh.



Alkulohko B (Pariisi):



Norja–Suomi ja. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1)



1. erä: 18.38 Anders Bastiansen 1–0 yv.



Jäähyt: 11.43 Patrick Thoresen N 2 min, 17.16 Markus Hännikäinen S 2 min, 19.38 Sebastian Aho S 2 min.



2. erä: 25.33 Juuso Hietanen (Juuso Hietanen–Sebastian Aho) 1–1 yv, 28.11 Julius Honka (Atte Ohtamaa–Markus Hännikäinen) 1–2



Jäähyt: 25.27 Dennis Sveum N 2 min, 26.03 Andreas Martinsen N 2 min, 37.26 Joonas Järvinen S 2 min, 40.00 Mathias Trettenes N 2 min.



3. erä: 59.31 Andreas Martinsen (Niklas Roest) 2–2 im.



Jäähyt: 42.52 Joukkuerangaistus Suomi 2 min, 49.59 Valtteri Filppula S 2 min, 54.54 Daniel Sorvik N ja Jesse Puljujärvi S 2 min, 59.47 Atte Ohtamaa S 2+10 min.



Jatkoaika: 61.55 Markus Hännikäinen (Mika Pyörälä) 2–3.



Maalivahtien torjunnat: Lars Haugen Norja 10+10+5+0=25 (pois 58.12–59.31), Joonas Korpisalo Suomi 5+3+9+2=19.



Erotuomarit: Antonin Jerabek Tshekki–Jozef Kubus Slovakia.



Yleisöä: 8108.



Slovenia–Valko-Venäjä 2–5 (2–1, 0–4, 0–0)



Koripallo NBA:



Itälohkon välierät: Washington–Boston 92–91, Voitot 3–3



Raviurheilu Oulu 13.05 Toto76



6. lähtö, Toto76-1, lv 2100 m: 1) Julienne Cane/Tapani Salojensaari 15,0 (16,19), 2) Maana's Black Rose 15,0 (3,31).3) Tea Cake 14,5 x (3,12).4) Crazy Valley 15,3 (56,32). Toto (8-1-15): 16,19 2,03-1,39-1,41 11,11.



7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Heady Hunter/Hannu Hietanen 14,7a (41,16), 2) Merit 14,7a (2,43).3) Sir Robert 14,8a (12,29).4) Hello Hooray 15,0a (68,92). Toto (11-2-4): 41,16 4,37-1,66-2,60 73,99. Troikka: 3709,09.



8. lähtö, Toto76-3, lv 3100 m K-Maatalous Stayer Cup-finaali: 1) Wasa Thunder/Ari Moilanen 17,0 (4,86), 2) Sunbird Chelsea* 16,7 (12,23).3) Capo Birdland 17,7 (21,8).4) Donnie Brasco 16,9 (6,21). Toto (5-12-2): 4,86 1,61-4,30-4,90 20,02.



9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m Tähtidivisioona: 1) Koskelan Akseli/Jukka-Pekka Kauhanen 25,0a (13,74), 2) Ekin Toive 25,0a (11,6).3) Vapperi 25,0a (15,55).4) Humun Humu 25,2a (32,43).poissa: 8. Toto (10-3-9): 13,74 3,27-2,61-3,05 37,05. Toto4 voitto-osuus: 25,30.



10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, sh 2100 m Haastaja- vs Huippudivisioonakarsinta: 1) Tuulenpoju/Hannu Hietanen 25,3 (3,0), 2) Eskel 26,3 (19,14).3) Untero 25,5 (4,58).4) Faija 26,7 (31,35). Toto (8-2-9): 3,00 1,56-2,46-1,56 17,55. Toto4 voitto-osuus: 32,30. Troikka: 114,89.



11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 1600 m KRAFT Number One 2017: 1) Ranch Kelly/Iikka Nurmonen 11,2a (2,68), 2) Special Promise 11,2a (13,85).3) Up-Date Hoss 11,3a (16,33).4) Venice 11,9a (3,03).poissa: 9. Toto (4-10-6): 2,68 1,72-3,59-4,41 17,93. Toto4 voitto-osuus: 44,90.



12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Midnight Hour/Iikka Nurmonen 12,4a (1,57), 2) Protector 13,4a (19,39).3) Donna Linda 13,7a (29,45).4) Special Maestro 13,9a (42,37). Toto (10-5-1): 1,57 1,45-5,91-3,28 11,41. Toto4 voitto-osuus: 47,30. Troikka: 63,51. Päivän Duo: 4-10, kerroin: 5,70.



Toto76 pelivaihto 281264,65 e, voitto-osuus 32811,80 e



Pelivaihto 653234,45 e, yleisöä 1964



Pyöräily Peschici, Italia:



Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



8. etappi, Molfetta–Peschici, 189 km: 1) Gorka Izagirre Espanja 4.24.59, 2) Giovanni Visconti Italia jäljessä 5 sekuntia, 3) Luis Leon Sanchez Espanja –10.



Kokonaiskilpailun tilanne 8/21 etapin jälkeen: 1) Jungels Luxemburg 38.21.18, 2) Geraint Thomas Britannia jäljessä 6 sekuntia, 3) Ada, Yates –10.



Sunnuntaina ajetaan 149 kilometrin etappi. Ympäriajo päättyy Milanoon 28. toukokuuta.



Voimistelu Jyväskylä:



SM-kilpailut:



Telinevoimistelu:



Miesten 6-ottelu: 1) Oskar Kirmes EsTT 77,600, 2) Miro Niemi EsTT 73,000, 3) Card Franz TuUL 72,450.



Naisten 4-ottelu: 1) Maija Leinonen STVK 48,850, 2) Annika Urvikko TV 47,150, 3) Helmi Murto TuUL 45,850.



Rytminen voimistelu:



4-ottelu: 1) Jouki Tikkanen ReRa 65,250, 2) Rebecca Gergalo Elise 61,317, 3) Alesia Kolomainen SC Vantaa 57,667.



Rahapelit Keno 19/17



Lauantai 13. 5.



Päiväarvonta: 2, 6, 13, 14, 18, 24, 26, 27, 28, 37, 42, 44, 46, 51, 52, 54, 60, 62, 67, 70, Kunkkunumero: 27



Ilta-arvonta: 1, 2, 11, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 36, 39, 41, 47, 54, 57, 61, 64 Kunkkunumero: 36



Lauantai-Jokeri 19/17



Jokerinumero: 6 7 2 6 6 8 8



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 6 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Lotto 19/17



Lauantai 13. 5.



Oikeat numerot: 4, 5, 6, 11, 14, 28, 35, Lisänumero: 15, Tuplausnumero: 5



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 199 793,30 e, 6 oikein 1 877,70 e, 5 oikein 42,70 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



TV-urheilua Yle TV2



13.50 Voimistelun SM



16.15 Käsipallon SM: BK-46-Cocks, 2. finaali



Ruutu+ Urheilu 2



15.00 MM-rallicross: Belgia



22.30 NBA Playoffs: San Antonio-Houston, Game 7 (tarv.)



MTV3



21.15 Jääkiekon MM: Sveitsi-Suomi



23.55 F1: Osakilpailu, Espanja (kooste)



C More Max



10.25 GP3: Katalonia



11.35 F2: Katalonia



15.00 F1: Osakilpailu, Espanja



21.15 Jääkiekon MM: Tanska-Ruotsi



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Slovakia-USA



21.15 Jääkiekon MM: Sveitsi-Suomi



C More Sport 2



17.15 Jääkiekon MM: Ranska-Tšekki



19.35 Tennis: Masters 1000, Madrid



22.00 PGA Tour: The Players



C More Golf



15.30 PGA Tour: The Players



Eurosport 1



12.45 Porsche Supercup: Barcelona



13.30 FIA WTCC: Unkari



15.30 Pyöräily: Giro d’Italia



19.30 Jalkapallon naisten U17 EM: Espanja-Saksa, finaali



23.10 Pyöräily: Tour of California



Eurosport 2



10.00 ja 11.00 FIA ETCC: Unkari



12.30 Supersport: Imola



14.00 Superbike: Imola



15.00 Supersport 300: Imola



16.30 2. Bundesliiga: Ottelu avoin



19.00 Blancpain GT Endurance Cup: Silverstone



23.00 MLS: Portland-Atlanta



01.00 MLS: NY Red Bulls-LA Galaxy



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.00 Valioliiga: Crystal Palace-Hull



16.15 Valioliiga: West Ham-Liverpool



18.30 Valioliiga: Tottenham-Man Utd



21.45 Serie A: Roma-Juventus



Viasat Fotboll



13.30 Serie A: Inter-Sassuolo



Viasat Urheilu



14.00 Championship Playoffs: Huddersfield-Sheffield Wednesday



16.00 Serie A: Torino-Napoli



21.00 La Liga: Real Madrid-Sevilla



Viasat Sport



11.50 TCR International Series: Monza



21.00 La Liga: Las Palmas-Barcelona



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.35 NHL Playoffs: Anaheim-Nashville