Päivän lehti 14.8.2017

Jäämeren radalle on halpa vaihtoehto

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua Jäämeren radasta. Runsaan 500 kilometrin rataosuus Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen maksaisi nykyarvioiden mukaan 3–4 miljardia euroa.



Halvempi, jo 76 vuotta sitten rakennettu vaihtoehto on yhteys Sallan kautta Murmanskiin. Talvisodan jälkeen solmitun Moskovan rauhan ehtojen mukaisesti Suomi ja Neuvostoliitto rakensivat tahoillaan rataosuudet, jotka kohtasivat Sallan Kelloselän itäpuolella.



Maiden välinen liikenne ei kuitenkaan ehtinyt käynnistyä, sillä Suomi hyökkäsi natsi-Saksan tukemana Neuvostoliittoon jo runsaan kuukauden kuluttua rataverkkojen yhdistämisestä. Sittemmin rataa on purettu molemmin puolin rajaa.



Mikäli Venäjän ja EU:n tulehtuneet välit paranevat lähitulevaisuudessa, ei liene mahdotonta kunnostaa vanha rautatie­yhteys Jäämeren rataa halvemmalla, koska vanhoja rata­linjauksia voidaan hyödyntää.



Muun muassa Lapin liitto on ajanut Sallan ja Alakurtin ratojen uudelleenrakentamista, mikä mahdollistaisi tavara- ja matkustajaliikenteen käynnistämisen Suomen ja Venäjän välillä aina Jäämerelle saakka.



Martti Huitula



Raasepori