Päivän lehti 14.8.2017

Uusi arkkipiispa linjaa kirkkoa kauas eteenpäin

Savon Sanomat kirjoittaa, että puolen vuoden kuluttua käytävä arkkipiispan vaali linjaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehitystä pitkälle tulevaisuuteen.



”Arkkipiispan vaalista tulee tiukka. Sen takaa kirkon sisäinen jakolinja liberaalien uudistajien ja konservatiivisempien, vahvemmin evankelis-luterilaisen kirkon traditioon kuin uusiin tuuliin tukeutuvien jäsenten välillä.”



”Arkkipiispa (Kari) Mäkiseen on kohdistunut kritiikkiä nimenomaan hänen liberaalien kannanottojensa vuoksi.”



”Pinnallisimmissa arvioissa Mäkistä luonnehditaan Etelä-Suomen suurten kaupunkien vihervasemmiston piispaksi. Kärjekäs kritiikki ei tee oikeutta Mäkiselle, mutta se kertoo paljon tulevan arkkipiispan vaalin lähtöasetelmasta.”



”Arkkipiispa ei ole kirkon itsevaltias isäntä, eivätkä suuret kehityskaaret käänny yksin hänen käsissään. Siitä huolimatta arkkipiispa on yksi niitä harvoja, joiden mielipiteitä todella kuunnellaan sekä kirkon sisällä että koko yhteiskunnassa.”



Karjalaisen mukaan poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä on kasvussa, mutta silti jopa 80 prosenttia viha­rikoksista jää oikeusministeriön selvityksen mukaan ilmoittamatta poliisille.



”Viharikoksiin ja niiden tunnistamiseen on syytä suhtautua vakavasti. Julkista vihapuhetta eri väestöryhmiä kohtaan ei tarvitse internetistä nykyään etsimällä etsiä. Vaikka puheesta on matkaa tekoihin, lisääntynyt rasistinen kirjoittelu ja muut vihan ilmaukset ovat omiaan kannustamaan myös niitä, jotka eivät kaihda väkivaltaa.”



”Mikäli näihin syrjintää ja häirintää vakavampiin eri ihmisryhmiin kohdistuviin toimiin ei pystytä riittävän tehokkaasti puuttumaan, niin myös muu työ yhteiskunnan tasa-arvoistamiseksi jää vaille pohjaa. Samalla turvattomuus lisääntyy koko yhteiskunnassa.”



Pohjalainen muistuttaa, että myös koulun kuuluu muuttua ympäröivän yhteiskunnan mukana.



”Peruskoulujen uudessa opetussuunnitelmassa ei ole erikseen mainittu, mitä urheilulajeja kouluissa pitää harrastaa. Siinä korostetaan niitä taitoja, joita eri lajien kautta voi oppia: motorisia taitoja, välineiden käsittelyä ja liikkumista paikasta toiseen.”



”Tämä tekee liikunnasta entistä monipuolisempaa. Jostain syystä yksi asia kuitenkin on pidetty Vaasassa ennallaan: hiihto pakollisine suksihankintoineen.”



”Digitalisaatio tuo mukanaan keskustelua opetusvälineistä. Kysymyksiä on herättänyt viime vuosina muun muassa se, millaisia tietoteknisiä laitteita lapsi tai nuori tarvitsee ja minkä ikäisenä. Koodauksen perusteita opetetaan nykyään jo ennen kouluikää, joten peruskoululaisillakin olisi hyvä olla käytössään vähintään tietokone ja älypuhelin. Se on nykyaikaa, toisin kuin murtomaasukset.”