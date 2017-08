Päivän lehti 14.8.2017

Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Ampumaurheilu Loppi, Skeetin SM-kilpailut:



Naiset: 1) Marjut Heinonen OSH peruskilpailu 74 (sivuaa SE:tä)/finaali 54 (SE), 2) Heidi Hämäläinen SSG 71/51, 3) Katja Poutanen HyMa 69/40.



Beach volley Jyväskylä, SM-finaalien loppuottelut:



Miehet: Jyrki Nurminen/Pekka Piippo–Miro Määttänen/Santeri Siren 2–1 (15–21, 21–18, 15–8)



Naiset: Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen–Niina Ahtiainen/Ida Sinisalo 2–0 (21–17, 21–14)



Golf Charlotte, miesten kauden 4/4 arvoturnaus, PGA Championship, palkintoarvo 8,9 miljoonaa euroa:



Tilanne 3/4 kierroksen jälkeen, par 71:



206 lyöntiä (7 lyöntiä alle par-tuloksen): Kevin Kisner USA 67+67+72.



207 (–6): Chris Stroud USA 68+68+71, Hideki Matsuyama Japani 70+64+73.



208 (–5): Justin Thomas USA 73+66+69, Louis Oosthuizen Etelä-Afrikka 70+67+71.



210 (–3): Grayson Murray USA 68+73+69.



Jalkapallo Miesten jalkapalloliiga:



JJK–PS Kemi 2–1 (0–0)



Seuraavat ottelut: 14.8. HJK–RoPS, VPS–FC Lahti, Inter–SJK, Ilves–HIFK, IFK Mariehamn–KuPS, 19.8. PS Kemi–Inter, SJK–FC Lahti, HIFK–RoPS.



Naisten Suomen Cup, puolivälierät:



Vantaa: PK-35 Vantaa–JyPK 2–1 (1–0)



Maarianhamina: Åland United–Honka 0–2 (0–1)



Välierät (19.–20.8): GBK–PK-35 Vantaa, HJK–FC Honka.



Englannin Valioliigan avauskierrosta:



Newcastle–Tottenham 0–2 (0–0)



61. Dele Alli 0–1, 70. Ben Davies 0–2.



Punainen kortti: 48. Jonjo Shelvey Newcastle.



Yleisöä: 52077.



Manchester U–West Ham 4–0 (1–0)



33. Romelu Lukaku 1–0, 53. Lukaku 2–0, 88. Anthony Martial 3–0, 90. Paul Pogba 4–0.



Yleisöä: 74928.



Hollannin Eredivisie:



Zwolle–Roda 4–2, Feyenoord–Twente 2–1 (T: 37. Fredrik Jensen 1–1, Richard Jensen vaihdossa), Willem II–Excelsior 1–2, Groningen–Heerenveen 3–3.



Ranskan liiga:



Strasbourg–Lille 3–0, Dijon–Monaco 1–4, Guingamp–PSG myöh.



Ruotsin liiga Allsvenskan:



Hammarby–Östersund 2–2, AIK–Eskilstuna 1–1 (A: Robert Taylor vaihdossa), IFK Norrköping–Djurgården 0–1 (N: Simon Skrabb kentälle 72. min), Jönköpings S–Örebro 1–2 (Ö: Petteri Forsell kentälle 88. min)



Tanskan liiga:



Midjylland–Nordsjaelland 4–3 (M: Tim Sparv 90 min, Markus Halsti vaihdossa), Randers–Bröndby 0–0 (R: Joni Kauko 90 min, v, B: Teemu Pukki vaihtoon 72. min), Aarhus–Odense 0–0.



Koripallo Cagliari, Italia:



Miesten maaottelu: Suomi–Turkki 88–93 (19–25, 18–29, 27–15, 24–24)



Moottoripyöräily Spielberg, ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 11/18 kilpailu, Itävallan gp:



MotoGP-luokka: 1) Andrea Dovizioso Italia, Ducati 39.43,323, 2) Marc Marquez Espanja, Honda jäljessä 0,176 sekuntia, 3) Dani Pedrosa Espanja, Honda –2,661, ...10) Mika Kallio Suomi, KTM –19,766.



MM-pistetilanne: 1) Marquez 174, 2) Dovizioso 158, 3) Maverick Vinales Espanja, Yamaha 150, ...24) Kallio 6.



Moto2-luokka: 1) Franco Morbidelli Italia, Kalex 37.39,370, 2) Alex Marquez Espanja, Kalex –1,312, 3) Thomas Lüthi Sveitsi, Kalex –2,544.



MM-pistetilanne: 1) Morbidelli 207, 2) Lüthi 181, 3) Marquez 153.



Moto3-luokka: 1) Joan Mir Espanja, Honda 37.23,124, 2) Philipp Öttl Saksa, KTM –3,045, 3) Jorge Martin Espanja, Honda –3,377,...24) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –57,982.



MM-pistetilanne: 1) Mir 215, 2) Romano Fenati Italia 151, 3) Aron Canet Espanja 137,...35) Pulkkinen 0.



Moottoriveneily Moottoriveneilyn F1-sarjan 3/7 osakilpailu:



Lopputulokset: 1) Erik Stark Ruotsi 53 kierrosta, 2) Thani Al Qemzi Arabiemiraatit jäljessä 9,31 sekuntia, 3) Ahmed Al Hameli Arabiemiraatit –13,75,...8) Filip Roms Suomi –1 kierros, Sami Seliö Suomi keskeytti.



MM-sarjan pistetilanne: 1) Alex Carelia Italia 38 pistettä, 2) Seliö 30, 3) Philippe Chiappe 27,...13) Roms 3.



Seuraava osakilpailu ajetaan 1. lokakuuta Kiinan Liuzhoussa.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Vimpeli–Oulu 2–0 (4–0, 3–0)



Kitee–Seinäjoki 0–2 (2–4, 1–2)



Hyvinkää–Raahe 1–0 (4–4, 2–0)



Kankaanpää–Alajärvi 0–2 (2–3, 0–2)



Imatra–Kempele 2–1 (2–3, 4–1, 3–1)



Joensuu–Sotkamo 1–2 (3–2, 1–5, 1–1, 3–4)



Naisten Superpesis:



Yläjatkosarja:



Rauma–Lapua 2–1 (1–0, 1–2, 1–0)



Kempele–Oulu 1–2 (0–5, 3–0, 1–1, 0–3)



Pori–Tampere 2–0 (5–4, 4–3)



Purjehdus Århus, Tanska, olympialuokkien regatan lopputuloksia:



1) Nicholas Heiner Hollanti 58 pistettä (mitalilähdön 9:s), 2) Zsombor Berecz Unkari 67 (10:s), 3) Tapio Nirkko Suomi 68 (2:s).



Pöytätennis Lagos, Nigeria, Nigerian avoin mestaruusturnaus:



Miehet:



Kaksinpelin 2. kierrosta: Benedek Olah Suomi–Gregoire Jean Ranska 4–2 (11–8, 11–7, 9–11, 11–6, 10–12, 12–10), 3. kierrosta: Olah–Khalid Assar Egypti 4–1 (11–6, 11–6, 11–9, 6–11, 13–11), puolivälierä: Marton Szita Unkari–Olah 4–3 (11–7, 11–7, 5–11, 14–12, 10–12, 4–11, 11–5).



Olah puolusti turnausvoittoa.



Ratsastus Helsinki, esteratsastuksen kotimainen GP-sarja:



Finaali, 145+150 cm, kaksi kierrosta:



1) Susanna Granroth–Anatevka, Hattel Riders ry 0-0/55.64, 2) Janna Jensen–Bleu Lady, Hattel Riders ry 0-0/55.82, 3) Julia Engblom–Verdi, Ratsastusseura Merata ry 0-0/63.58, 4) Sanna Backlund–Wilhelmina, Hattel Riders ry 0-4/54.31, 5) John Antell–Osaka Hästak, Husön Ratsastajat ry 4-4/56.78, 6) Susanna Granroth–Leopoldo 200, Hattel Riders ry 4-8/55.79-12.



Aikaratsastus, 135 cm:



1) Ville Kulkas–Nepton, Hyvinkään Urheiluratsastajat ry 0/82.48, 2) Ville Kulkas–Joli van de Groenendyck, Hyvinkään Urheiluratsastajat ry 0/88.46, 3) Markus Backlund–Lawinium, Hattel Riders ry 0/90.16, 4) Susanna Granroth–Carmanda, Hattel Riders ry 0/91.06, 5) Tuisku Kivikoski-Vainio–Carolus, Ratsastusseura Kiva ry 4/86.09, 6) Jukka Rantanen–Cadanz, Ypäjän Ratsastajat ry 4/88.26.



Talent finaalin II osakilpailu 80/90/100 cm, taitoarvostelu:



1) Mette Suolammi–Martell, Tampereen Ratsastusseura ry 31.5/59.53, 2) Meri Ojala–Lucy III, Ratsastusseura Primus ry Hyl., 2) Ellen Molin–Shanbo Lily, Kyrkslätt Idrottsförening Rf Hyl.



Triathlon Turku, puolimatkan kilpailu (uinti 1,9 km, pyöräily 90,7 km, juoksu 21,1 km):



Miehet: 1) Dylan McNeice Uusi-Seelanti 3.51.28, 2) Jesper Svensson Ruotsi jäljessä 0.28 minuuttia, 3) Thomas Strange Tanska –1.21, ...11) Panu Lieto Suomi –17.43, ...13) Ilkka Utriainen Suomi –25.23.



Naiset: 1) Kaisa Sali Suomi 4.10.33, 2) Yvonne van Vlerken Hollanti –3.20, 3) Annie Thoren Ruotsi –10.49, ...8) Anni Antikainen Suomi –26.48.



Yleisurheilu Lontoon MM-kilpailut, 10. päivän (sunnuntain) loppukilpailuja:



Naiset, 50 kilometrin kävely: 1) Ines Henriques Portugali 4.05.56 (ME), 2) Hang Yin Kiina 4.08.58, 3) Shuqing Yang Kiina 4.20.49, 4) Kathleen Burnett USA 4.21.51.



Hylättiin: Erin Talcott USA. Keskeyttäneet: Nair Da Rosa Brasilia, Susan Randall USA.



20 km kävely: 1) Jiayu Yang Kiina 1.26.18, 2) Maria Guadalupe Gonzalez Meksiko 1.26.19, 3) Antonella Palmisano Italia 1.26.36, 4) Erica De Sena Brasilia 1.26.59, 5) Sandra Arenas Kolumbia 1.28.10, 6) Ana Cabechina Portugali 1.28.57, 7) Kimberly Garcia Peru 1.29.13, 8) Na Wang Kiina 1.29.26.



Miehet:



50 km kävely: 1) Yohann Diniz Ranska 3.33.12, 2) Hirooki Arai Japani 3.41.17, 3) Kai Kobayashi Japani 3.41.19, 4) Igor Glavan Ukraina 3.41.42, 5) Satoshi Maruo Japani 3.43.03, 6) Mate Helebrand Unkari 3.43.56, 7) Rafal Augustyn Puola 3.44.18, 8) Robert Heffernan Irlanti 3.44.41, 9) Marco De Luca Italia 3.45.02, 10) Carl Dohmann Saksa 3.45.21,



11) Joao Vieira Portugali 3.45.28, 12) Quentin Rew Uusi-Seelanti 3.46.29, 13) Karl Junghanns Saksa 3.47.01, 14) Aleksi Ojala Suomi 3.47.20, ...23) Jarkko Kinnunen Suomi 3.55.44.



Aku Partanen Suomi hylättiin.



20 km kävely: 1) Eider Arévalo Kolumbia 1.18.53, 2) Sergei Shirobokov Neutraali joukkue/Venäjä 1.18.55, 3) Caio Bonfim Brasilia 1.19.04, 4) Lebogang Shange Etelä-Afrikka 1.19.18, 5) Christopher Linke Saksa 1.19.21, 6) Dane Bird-Smith Australia 1.19.28, 7) Kaihua Wang Kiina 1.19.30, 8) Alvaro Martin Espanja 1.19.41, 9) Alberto Amezcua Espanja 1.19.46, 10) Miguel Angel Lopez Espanja 1.19.57.



9. päivän (lauantain) loppukilpailut:



Miehet:



5000 m: 1) Muktar Edris Etiopia 13.32,79, 2) Mohamed Farah Britannia 13.33,22, 3) Paul Kipkemoi Chelimo USA 13.33,30, 4) Yomif Kejelcha Etiopia 13.33,51, 5) Selemon Barega Etiopia 13.35,34, 6) Mohammed Ahmed Kanada 13.35,43, 7) Aron Kifle Eritrea 13.36,91, 8) Andrew Butchart Britannia 13.38,73.



Keihäs: 1) Johannes Vetter Saksa 89,89, 2) Jakub Vadlejch Tshekki 89,73, 3) Petr Frydrych Tshekki 88,32, 4) Thomas Röhler Saksa 88,26, 5) Tero Pitkämäki Suomi 86,94, 6) Ioannis Kiriazis Kreikka 84,52, 7) Keshorn Walcott Trinidad ja Tobago 84,48, 8) Andreas Hofmann Saksa 83,98, 9) Marcin Krukowski Puola 82,01, 10) Ahmed Bader Magour Qatar 81,77, 11) Magnus Kirt Viro 80,48, 12) Davinder Singh Intia 80,02, 13) Julius Yego Kenia 76,29.



10-ottelu: 1) Kevin Mayer Ranska 8768 pistettä (kk), 2) Rico Freimuth Saksa 8564, 3) Kai Kazmirek Saksa 8488, 4) Janek Öiglane Viro 8371, 5) Damian Warner Kanada 8309, 6) Oleksei Kasjanov Ukraina 8234, 7) Kurt Felix Grenada 8227, 8) Adam Sebastian Helcelet Tshekki 8222.



4x100 m: 1) Britannia 37,47 (kk) (Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot, Nethaneel Mitchell-Blake), 2) USA 37,52 (Mike Rodgers, Justin Gatlin, Jaylen Bacon, Christian Coleman), 3) Japani 38,04 (Shuhei Tada, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu, Kenji Fujimitsu), 4) Kiina 38,34 (Zhiqiang Wu, Zhenye Xie, Bingtian Su, Peimeng Zhang), 5) Ranska 38,48 (Stuart Dutamby, Jimmy Vicaut, Mickael-Méba Zézé, Christophe Lemaitre), 6) Kanada 38,59 (Gavin Smellie, Aaron Brown, Brendon Rodney, Mobolade Ajomale), 7) Turkki 38,73 (Yigitcan Hekimoglu, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ramil Guliyev). Jamaika keskeytti (Omar McLeod, Julian Forte, Yohan Blake, Usain Bolt).



Naiset:



100 m aidat (+0,1 m/s): 1) Sally Pearson Australia 12,59, 2) Dawn Harper Nelson USA 12,63, 3) Pamela Dutkiewicz Saksa 12,72, 4) Kendra Harrison USA 12,74, 5) Christina Manning USA 12,74, 6) Alina Talay Valko-Venäjä 12,81, 7) Nadine Visser Hollanti 12,83, 8) Nia Ali USA 13,04.



Korkeus: 1) Maria Lasitskene Neutraali joukkue/Venäjä 203, 2) Julia Levtshenko Ukraina 201, 3) Kamila Licwinko Puola 199, 4) Marie-Laurence Jungfleisch Saksa 195, 5) Katarina Johnson-Thompson Britannia 195, 6) Morgan Lake Britannia 195, 7) Mirela Demireva Bulgaria ja Airiné Palsyté Liettua 192.



4x100 m: 1) USA 41,82 (kk) (Aaliyah Brown, Allyson Felix, Morolake Akinosun, Tori Bowie), 2) Britannia 42,12, 3) Jamaika 42,19, 4) Saksa 42,36, 5) Sveitsi 42,51, 6) Trinidad ja Tobago 42,62, 7) Brasilia 42,63, 8) Hollanti 43,07.



Rahapelit Keno 32/17



Päiväarvonta (13.8.): 4, 6, 8, 15, 16, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 50, 51, 52, 57, 60, 62, 69. Kunkkunumero: 35.



Ilta-arvonta (13.8.): 7, 11, 17, 20, 22, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 55, 56, 57, 58, 62, 70.



Kunkkunumero: 32.



TV-urheilua Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Vaahteraliiga: Butchers-Huskies



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Turku



C More Sport 1



18.00 ja 02.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Saksan cup: Hansa Rostock-Hertha Berlin