Päivän lehti 14.9.2017

Sairausvakuutuskorvauksiin tarvittaisiin järkevä alaraja

Halusin uusia reseptin, jonka yksityisen lääkäriaseman erikoislääkäri oli minulle kirjoittanut. Otin ­yhteyttä lääkäriasemalle, ja sieltä tarjottiin etävastaanottoa puhelimitse. Kätevää. Asia hoitui ja sain e-reseptin. Posti toi vastaanotosta 75 euron laskun.



Laskun mukana oli Kelan lomake, jolla haetaan sairaus­vakuutuskorvausta. Näin tein, postitin lomakkeen ja liitin siihen normaalin 1. luokan kirjemerkin, hinnaltaan 1,40 euroa. Muutaman päivän kuluttua sain Kelasta kirjeen, että minulle on maksettu korvausta lääkäri­palvelustani 4,50 euroa.



Tulin siihen tulokseen, että tästä touhusta taitaa hyötyä vain Posti. Kun vähentää tuosta 4,50 eurosta itse maksamani postimaksun, Kelan maksaman postimaksun ja vielä työn hinnan, jota prosessi on edellyttänyt, menettelyssä ei ole mitään järkeä.



Sote-uudistus korjannee tämänkin epäkohdan, mutta siihen on vielä pitkä aika. Mielestäni tämäntyyppisiin sairaus­vakuutuskorvauksiin tarvittaisiin jo aikaisemmin jonkin­lainen järkevä alaraja, jota pienempiä korvauksia ei makset­taisi.



Merja Heikkonen



Tuusula