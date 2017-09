Päivän lehti 14.9.2017

Norjan politiikassa on luvassa tuulisia aikoja

Turun Sanomat

Hufvudstadsbladet

luonnehtii Norjan vaalitulosta porvarikoalition torjuntavoitoksi.”Sekä konservatiivinen Høyre että sen tukena olleet edistyspuolue, kristillisdemokraatit ja liberaali Venstre menettivät aavistuksen kannatuksestaan. Yhteinen paikkamäärä kuitenkin riitti viime kaudesta kutistuneeseen enemmistöön.””Niukan enemmistön takia hallituskaudesta voi tulla tuulinen. Kristillisdemokraatit ehtivät jo vihjata, että koko vaalikauden mittainen hallitusyhteistyö ei ole kirkossa kuulutettu.””Mielenkiintoista on nähdä, miten oikeistopopulistinen edistyspuolue istuu hallituskoalitioon. Päättyneellä vaali­kaudella suuremmilta ristiriidoilta vältyttiin huolimatta puolueen muille vastenmielisestä maahanmuuttopolitiikasta.””Työväenpuolue koki kovia. – – Jonas Gahr Støren edeltäjän Jens Stoltenbergin ajoista on tultu roimasti alas.””Vielä keväällä näytti varmalta, että työväenpuolue ottaa itselleen pääministerin salkun. Støren kampanja ei kuitenkaan vedonnut äänestäjiin. – – Talouden ja työllisyyden kasvu ja öljyrahaston avulla toteutettu elvytys pitivät konservatiivit vallassa.””Norjan suurkäräjätulos vahvisti oikealle vievää eurooppalaista valtavirtaa. Sosiaalidemokraateille viime vuosien vaalit ovat olleet enemmän tai vähemmän tappiollisia.”toteaa, että edistyspuolueen kannatus kesti hyvin koko vaalikauden mittaisen hallitusvastuun.”Se on huomionarvoista, kun vertailukohdaksi otetaan vaikkapa perussuomalaiset.””Vaikka vaaleissa tuli nyt enemmistö, näyttää epätodennäköiseltä, että pää­ministeri Erna Solberg voisi jatkaa val­lassa parlamentin enemmistö takanaan. Hän tarvitsee nyt tukea sekä kristillis­demo­kraateilta että Venstreltä. Aiemmin riitti vain toisen puolueen tuki.””Sekä kristillisdemokraatit että Venstre ovat sanoneet, etteivät ne enää aio toimia tukipuolueina hallitukselle, johon edistyspuolue tulee mukaan. – – Kristillisdemokraatit ja Venstre kuuluivat vaalien häviäjiin, ja kummallakin oli suuria vaikeuksia päästä äänikynnyksen yli. Se voi olla selvä merkki siitä, etteivät äänestäjät pidä sellaisen hallituksen tukemisesta, jossa edistyspuolue on mukana.””Se, että työväenpuolueen vaalitulos jäi katastrofaalisen huonoksi neljän vuoden oppositiokauden jälkeen ja edistyspuolueen oltua samaan aikaan hallituksessa, on erityisen hämmästyttävää.””Kun työväenpuolue sai kaikkien aikojen huonoimman vaalituloksensa vuonna 2001, puolueen kurssia siirrettiin vasemmalle ja se johti tuloksiin. Ei ole pois­suljettua, etteikö nyt tehtäisi jotain ­samanlaista. Työväenpuolueen vasemmalla puolella olevat puolueet menivät vaaleissa selvästi eteenpäin. Tämä viittaa siihen, että työväenpuolue menetti ­äänestäjiä vasemmalle.”