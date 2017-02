Tuoretta progea Seinäjoelta – Kairon; IRSE! on luova uudisraivaaja

Kairon; IRSE!

on nimi, joka sanayhdistelmänä osuu silmään mistä tahansalistasta. Se ei ole mitään kieltä, ja samanlaista luovan uudisraivauksen henkeä kuuluu yhtyeen musiikissakin.Seinäjokelaisbändin vuoden 2014 debyytillä Ujubasajuba (joka julkaistaan nyt ensi kertaa fyysisessä muodossa) kuultiin utuisasti polveilevaa shoegazea, tuore levy Ruination taas on kulmikkuudessaan silkkaa progea.Siinä missä progressiivinen rock tuo nimityksenä mieleen miellyttävän ummehtuneen kirjadivarin tuoksun, Ruination risteilee vapaamuotoisuudessaan tuoreen kuuloisesti. Se ei kuulosta retroilulta, vaikka vaikuttimia King Crimsonista lähtien onkin hauskaa havainnoida.Äänimaisema perinteisine bändisoittimineen ja takaperin pyörivine nauhoineen on periaatteessa tuttua, mutta kappaleissa on kosolti sähäkän jazzahtavaa yllätyksellisyyttä. Moninaisista aineksista ja tunnelmista koottu Ruination on kaikessa kokeellisuudessaan hienosti strukturoitu ja intensiivinen kokonaisuus.