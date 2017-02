Kulttuuriaarre uutuuslevyllä – Maire Halavan 1950- ja -60-lukulainen pianotaiturointi ihastuttaa edelleen

Harvoin

törmää vastaaviin aarteisiin. Maire Halava http://www.hs.fi/haku/?search-term=Maire%20Halava (1911–­2004) muistetaan yhä esiintymisistään, mutta hänen ohittamattoman pianotaiteensa dokumentteja löytyy lähinnä vain yksityiskokoelmista.Säilyneistä soolo- ja konserttoäänitteistä välittyy kuva hienon koulutuksen saaneesta, loistavan tekniikan omanneesta ja harvinaisen muuntautumiskykyisestä muusikkopianistista. Beethovenin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Beethovenin G-duuri-konsertto soi jalon klassisena. Brahmsin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Brahmsin miniatyyreissä on lämpöä ja B-duuri-konserton osin säilyneessä äänitteessä ryhdikästä irtonaisuutta. Halavan taiturillisuus saa Palmgrenin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Palmgrenin Metamorfooseja-konserton säkenöimään. Chopinia http://www.hs.fi/haku/?search-term=Chopinia Halava tulkitsee ilmavan romanttisesti, samalla esikuvallisesti. Sibelius-, Kaski- ja Debussy-numeroissa pieni on kaunista. Vaikka Prokofjevin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Prokofjevin kolmannen sonaatin taltiointi on paikoin epätyydyttävä, siitäkin välittyy Halavan soiton napakka tyylikkyys.Voiko enempää vaatia?