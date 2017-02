Flow-festivaalille saapuvan Ryan Adamsin patoportit avautuivat Trump-kysymyksestä

Päivän lehti 15.2.2017

vain yksi kysymys ja tuntuu kuin patoportit avautuisivat.Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Ryan Adams http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ryan%20Adams on saapunut Lontooseen markkinoidakseen uutta albumiaan. Haastattelun loppupuolella mainitsen vaivihkaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin Tätä Adams on selvästi odottanut. Hän syöksyy kymmen­minuuttiseen monologiin eikä säästele raivoaan: Trump on vuoroin ”turhamainen diktaattori”, ”julma vitsi” tai ”Mordorin syvyyksistä noussut hirviö”.Presidentin toimet ovat saaneet lukuisat laulajat takajaloilleen. Adams on sanavalinnoissaan poikkeuksellisen kärjekäs. Miksi?”Kuten olemme jo ehtineet nähdä, Trump tuhoaa monien ihmisten elämän”, hän vastaa.”Mikä surullisinta, ensimmäisiä uhreja ovat ne samat ihmiset, jotka häntä äänestivät. He luulivat, että heidän asiansa ovat huonosti, mutta heidän tilanteensa tulee vain huononemaan. He joutuvat pärjäämään ilman terveydenhuoltoa eikä kukaan pidä huolta heidän ikääntyvistä vanhemmistaan. He menettävät oikeuksiaan, jopa sellaisia, jotka on määritelty perustuslaissa, kuten sananvapaus.”pitää hiljaisen hetken ja valmistautuu lopulliseen tuo­mioonsa.”Trump on kuin pikkupoika, joka haluaa miellyttää isäänsä, joka ei ole mihinkään tyytyväinen”, hän jatkaa. ”Ja koska hän ei voi saavuttaa haluamaansa, hänestä on tullut kiero ja heikko mies. Hän on valmis näkemään äärettömästi vaivaa kostaakseen niille, jotka ovat häntä vastaan. Hän on kostaja.””Amerikassa kutsumme hänen kaltaisiaan ihmisiä kusipäiksi. Hän on kusipää.”Adams ei ole ensisijaisesti profiloitunut poliittisena lauluntekijänä, mutta poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Aiotko tarttua Yhdysvaltain nykytilanteeseen ja istuvaan presidenttiin tulevissa lauluissasi?”Ehkä”, hän vastaa arvoituksellisesti. ”Maailmantilan kommentoiminen on aina kuulunut taiteilijoille. Esimerkiksi Picasson http://www.hs.fi/haku/?search-term=Picasson Guernica on mitä tyrmäävin taideteos sodan tuhosta ja kauhuista. Dead Kennedysin levyillä voit kuulla mitä kauneimmalla tavalla ärsyyntyneiden ihmisten äänen.”Vastaus jää leijumaan, mutta siihen tulee selvyys, kun Adams nousee yleisön eteen muutama tunti haastattelun jälkeen. Palataan siihen myöhemmin.Ryan Adamsin henkilökohtainen elämä on ollut myllerryksessä. Hän erosi puolisostaan muutama vuosi sitten, ja levy-yhtiö tyrkyttää tällä viikolla ilmestyvää Prisoner-albumia ­”Ryan Adamsin erolevynä”. Prisoner on täynnä lauluja rakkauden päättymisestä.Sitä ei voi kiistää, ettenkö olisi eronnut, Adams pohjustaa, mutta sanoo levyn kertovan ensisijaisesti hänestä itsestään.”Laulan maailman muuttumisesta ympärilläni, kotimaani muuttumisesta ja ikääntymisen tuomista muutoksista”, Adams, 42, luettelee. ”Monien mielestä ihminen pysähtyy ikääntyessään paikoilleen, mutta ei se niin mene. Elämästä tulee vain erilaista. Prisoner on levy rikkoutuneesta maailmasta, pettymyksistä, seksistä, tunteista, vanhenemisesta – ja myös avioerostani.”Kuinka vaikeaa näin henkilökohtaisista aiheista kirjoittaminen on?”En haluaisi puhua itsestäni kolmannessa persoonassa, mutta haluaisin huomauttaa, että kysyt tuota Ryan Adamsilta”, hän sanoo ja hymyilee leveästi. ”Se on minun työtäni, ihan kirjaimellisesti. Minun tehtäväni on tutkia itseäni, kaivaa esiin kaikki kuona ja löytää ne aiheet, joista täytyy puhua ja joilla on merkitystä.””Mutta ei pidä paikkaansa, että helvetillinen elämäntilanne tekisi taiteen tekemisestä helpompaa”, Adams viittaa eroonsa. ”Kun tunsin oloni oikein surkeaksi, siitä tuli vain ylimääräinen taakka, yksi seinä lisää minun ja taiteen välille.”

