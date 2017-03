Päivän lehti 15.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Romaani



Pasi Lampela: Kehä. WSOY. 168 s.



Pasi Lampelan uuden romaanin kannessa on poikakirjamainen kuva nyrkkeilijästä ja varjomaisesta vastustajasta. Mutta toisin kuin elokuva Hymyilevä mies, Lampelan romaani kuvaa entisen nyrkkeilijän kamppailua arkielämän luomia varjoja vastaan.



Ja niitähän riittää. On eroja ja uusia suhteita, liian haastava tai liian mitätön työ. Lapset kulkevat omia, arvaamattomia teitään. Varsinainen haaste piilee omassa itsessä.



Jarmo on nuoruudessaan noussut kovan tason nyrkkeilijäksi. Sen jälkeen hän on sortunut viinaan, vaikka pohjimmiltaan hän on ollut herkkä poika, erilainenkin, kun repusta paljastuu valmentajan hämmästykseksi kirjallisuutta.



Uran jälkeen luvut jatkuvat yliopistossa.



Nyrkkeily on suonut niin kokonaisvaltaisen kokemuksen, ettei muu elämä kykene tarjoamaan vastaavaa, ei sängyssäkään, jossa Jarmo tosin kokee samaa hämmennystä kuin joskus kehässä.



Välillä Lampela antaa asian viedä tarinan sijaan, kuten silloin, kun Jarmo taksikuskina ihastuu kyytiläiseensä, joka paljastuu pakolaiseksi ja miestenpyörittäjäksi.



Jos hän olisi vähän tarkentanut tätä ja paria muuta ilmaan heitettyä juonnetta – kuten itse nyrkkeilyteemaa – käsillä olisi todella suuri romaani. Nyt saamme suppeahkon, mutta tarkkanäköisen ihmissuhderomaanin.



Muun tekstin lomaan Lampela sijoittaa novellin siitä, miten Malmilla noustaan kapinaan vuosina 1917 ja 1918.



Tämä sinänsä tehokas tarina tuntuu Suomen satavuotisjuhlien tilaustyöltä, ja vastaavia lienee pian odotettavissa muiltakin kirjailijoilta. Lampela ainakin onnistuu tiivistämään kansalaissotaan johtaneet syyt.



Erottuaan viisaasta opettajanaisesta Jarmo on löytänyt sävyisän kumppanin, mutta ”demonit olivat riehaantuneet”, ja Jarmo kuulekin äänen päässään: ”Sinä kuulut yöhön”.



Rakastettukin etsii jotain muuta näennäisen mutkattoman elämänsä takaa.



Henkilöiden elämänkulun kuvaus sujuu paikoin ylimalkaisesti, selittelevästikin, mutta parisuhteen pettymyksiin ja nyrkkeilyyn liittyvissä jaksoissa on kipinää.



Kerronta myös tihenee loppua kohdin, ja ihmisten välistä välimatka ja karikkoja kuvataan taitavasti.



Vuonna 1918 saatiin pettyä, kun suuret ideat uljaasta tulevaisuudesta taittuivat valtapeliin rintaman molemmin puolin. Sata vuotta myöhemmin anarkistit yrittävät kaataa Jarmon taksin matkalla presidentinlinnaan



Lampelan varsinaisesti käsittelemä ihanne on kuitenkin yritys löytää oma, aito minä arkisen kohinan keskeltä.



Mitään selviä selityksiä Lampela ei tarjoa, pikemmin muutaman tehokkaan välähdyksen ihmismielen pimentoihin. Useammankin ihmisen mielen.