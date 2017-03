Keskiviikon elokuvia

Päivän lehti 15.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

The Rock – Paluu helvettiin ★★★



(USA 1996) FBI:n ekspertti (Nicolas Cage) ja vanki yrittävät estää kemiallisen iskun. Toimintaelokuvaohjaaja Michael Bay on tällä kertaa saanut pidettyä pahimmat maneerinsa kurissa. (K16) Nelonen klo 21.00



Raakalaiset ★



(USA 2012) Marihuanan viljelijäduon (Aaron Taylor-Johnson ja Taylor Kitsch) jakama heila siepataan. Oliver Stonen raaka rikosdraama rumentaa ikävästi ohjaajan kunnioitettavaa ansioluetteloa. (K16) TV5 klo 21.00



Byzantium ★★★



(USA/Britannia 2012) Vampyyriveljeskunta ei hyväksy naisia jäsenikseen, joten äidin (Gemma Arterton) ja tyttären on paettava vuosisadasta toiseen. Neil Jordanin draama leikittelee verenimijöihin liittyvällä symboliikalla. (K16) Teema klo 21.45



Jääprinsessa ★★



(USA/Kanada 2005) Teinityttö (Michelle Trachtenberg) tähtää taitoluistelijaksi. Meg Gabotin kynäilemä nuortenelokuva on turhan söpöinen. Fox klo 22.55