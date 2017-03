Urheilutuloksia, keno ja keskiviikon tv-urheilu

Päivän lehti 15.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Alppihiihto Åre, Ruotsi:



Nuorten MM-kilpailut:



Miehet, pujottelu: 1) Adrian Pertl Itävalta 1.37,64 (47,54+50,10), 2) Björn Brudevoll Norja jäljessä 0,16 sekuntia (46,77+51,03), 3) Simon Jefimov Venäjä –0,62 (47,48+50,78), 4) Alex Vinatzer Italia –0,67 (48,35+49,96), 5) Adrian Meisen Saksa –0,92 (47,84+50,72), 6) Hans Vaccari Italia –1,01 (47,41+51,24), 7) Miikka Mankinen Suomi –1,12 (48,36+50,40). – Teddy Takki Suomi, Eetu Mäkelä Suomi, Niklas Nihtilä Suomi ja Juho Handolin Suomi keskeyttivät 1. kierroksella.



Jääkiekko KHL:



Länsilohkon välierien 4/7 ottelut:



Lokomotiv Jaroslavl–Moskovan TsSKA 5–1 (0–1, 1–0, 4–0). L: Petri Kontiola 0+2. Voitot 2–2



Moskovan Dinamo–Pietarin SKA 1–4. Voitot 1–3.



NHL:



NY Islanders–Carolina 4–8 C: Teuvo Teräväinen 0+1.



NY Rangers–Tampa Bay 2–3



N: Antti Raanta 13/16 torjuntaa.



Philadelphia–Columbus 3–5



Nashville–Winnipeg ja. 5–4



N: Pekka Rinne 30/34 torjuntaa, W: Patrik Laine 1+0, Joel Armia 1+0.



Calgary–Pittsburgh vl. 4–3



Vancouver–Boston 3–6



V: Markus Granlund 2+0, B: Tuukka Rask 26/29 torjuntaa.



Arizona–Colorado 1–0



Los Angeles–St. Louis 1–3



Koripallo Korisliiga:



Pyrintö–Kataja 86–96 (25–19, 22–25, 22–29, 17–23)



Korisliiga:



Pistetilaston kärki:



1) Jamal Jones Kobrat 22,61, 2) Sherman Gay KTP 20,09, 3) Steven Pledger Kouvot 19,97, 4) Rion Brown Kataja 18,81, 5) Austin Hollins Kauhajoki 18, 6) Dom Morris Kobrat 17,19, 7) Kammeon Holsey Kauhajoki 16,37, 8) J'Nathan Bullock Pyrinto 16,12, 9) Raymond Cowels III Seagulls 15,58, 10) Daniel Mullings Kataja 14,87.



Levypallotilaston kärki:



1) Marcus Van Korihait 10,97, 2) Rakeem Buckles Kouvot 9,82, 3) Wally Judge Pyrinto 9,29, 4) Monyea Pratt KTP 8,84, 5) Al'lonzo Coleman Vilpas 8,55, 6) Damon Williams Kobrat 8,13, 7) Dom Morris Kobrat 7,81, 8) Desmond Williams Vilpas 7,77, 9) J'Nathan Bullock Pyrinto 7,64, 10) Jason Conley Seagulls 7,44.



Syöttötilaston kärki:



1) Teemu Rannikko Kataja 7,44, 2) Antto Nikkarinen Seagulls 7,19, 3) Monyea Pratt KTP 6,87, 4) Bojan Sarcevic Kauhajoki 5,86, 5) Mikko Jalonen Korihait 4,68, 6) Mario Edwards Kobrat 4,48, 7) Raheem Appleby Kouvot 4,4, 8) Damon Williams Kobrat 4,34, 9) Tuomas Hirvonen Kouvot 4,31, 10) Ricky Minard Pyrinto 4,16.



Riistotilaston kärki:



1) Daniel Mullings Kataja 2,26, 2) Monyea Pratt KTP 2,19, 3) Austin Hollins Kauhajoki 1,91, 4) Ricky Minard Pyrinto 1,75, 5) Bojan Sarcevic Kauhajoki 1,69, 6) Al'lonzo Coleman Vilpas 1,65, 7) Ra Anthony Sanders BC Nokia 1,56, 8) Teemu Rannikko Kataja 1,39, 9) Emmanuel Holloway Korihait 1,37, 10) Daniel Bailey KTP 1,35.



Torjuntatilaston kärki:



1) Sherman Gay KTP 1,88, 2) Marcus Van Korihait 1,16, 3) Wally Judge Pyrinto 1,12, 4) Al'lonzo Coleman Vilpas 1, 5) Daniel Bailey KTP 0,95, 6) William Walker KTP 0,83, 7) Devonte Upson Seagulls 0,79, 8) Daniel Mullings Kataja 0,78, 9) Austin Hollins Kauhajoki 0,73, 10) Tommi Huolila Kataja 0,72.



Menetystilaston kärki:



1) Mario Edwards Kobrat 3,29, 2) Monyea Pratt KTP 3,16, 3) Al'lonzo Coleman Vilpas 3,13, 4) Daniel Mullings Kataja 2,96, 5) Jamal Jones Kobrat 2,94, 6) Rakeem Buckles Kouvot 2,89, 7) Antto Nikkarinen Seagulls 2,84, 8) Eldar Skamo BC Nokia 2,69, 9) Papa Dia BC Nokia 2,54, 10) Raheem Appleby Kouvot 2,48.



Peliaikatilaston kärki:



1) Monyea Pratt KTP 35,21, 2) J'Nathan Bullock Pyrinto 34,44, 3) Jamal Jones Kobrat 33,35, 4) Mario Edwards Kobrat 33,22, 5) Sherman Gay KTP 32,82, 6) Michael Cuffee Kouvot 32,38, 7) Rion Brown Kataja 32,09, 8) Steven Pledger Kouvot 32,06, 9) Mikko Jalonen Korihait 32,02, 10) Daniel Bailey KTP 31,96.



Vapaaheittojen onnistumisprosentti:



1) Teemu Rannikko Kataja 93,55, 2) Raymond Cowels III Seagulls 87,5, 3) Topias Palmi Pyrinto 86,67, 4) Raheem Appleby Kouvot 85,23, 5) Jarekious Bradley Kataja 84,91, 6) Bojan Sarcevic Kauhajoki 84, 7) Dominique Lee Korihait 83,95, 8) Mario Edwards Kobrat 83,33, 9) Austin Hollins Kauhajoki 81,9, 10) Rion Brown Kataja 80,77.



2 pisteen heittojen onnistumisprosentti:



1) Gerald Lee Jr. Seagulls 65,06, 2) Tate Unruh Kauhajoki 63,06, 3) Sherman Gay KTP 61,98, 4) Jason Conley Seagulls 60,34, 5) Kammeon Holsey Kauhajoki 58,99, 6) Monyea Pratt KTP 58,97, 7) Devonte Upson Seagulls 58,66, 8) Jarekious Bradley Kataja 58,49, 9) Daniel Dolenc BC Nokia 58,14, 10) DeVaughn Washington Kauhajoki 57,41.



3 pisteen heittojen onnistumisprosentti:



1) Michael Cuffee Kouvot 53,85, 2) Tate Unruh Kauhajoki 44,26, 3) Rakeem Buckles Kouvot 43,96, 4) Raymond Cowels III Seagulls 43,41, 5) Joey King Kataja 42,99, 6) Mario Edwards Kobrat 42,25, 7) Remy Abell Seagulls 41,94, 8) Ricky Minard Pyrinto 40,51, 9) Henri Hirvikoski BC Nokia 40,37, 10) Michael Pounds Vilpas 40,26.



Tennis Indian Wells, Yhdysvallat:



Masters-turnaus, palkintoarvo 6,5 miljoonaa euroa:



Miesten nelinpelin 2. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia–Alexander Zverev/Mischa Zverev Saksa 6–3, 6–4.



Puolivälierissä Kontinen ja Peers kohtaavat luxemburgilaisen Gilles Müllerin ja yhdysvaltalaisen Sam Querreyn.



Raviurheilu Tampere:



3. lähtö, sh 2100 m: 1) Tottes/Mika Forss 29,6 (15,1), 2) Aatsi 29,4 (2,22).3) Karisman Pate 30,0 (12,51).4) Huvin Viku 30,3 x (3,8). Toto (1-8-5): 15,10 2,48-1,32-2,18 13,75.



4. lähtö, Toto5-1, lv 2100 m: 1) Lady Redcap/Mika Forss 16,7a (1,87), 2) Global Spellbound 16,9a (30,99).3) Get Going Goldie 17,0a (13,82).4) Showtime 17,1a (36,68).poissa: 11. Toto (2-4-8): 1,87 1,21-3,41-1,98 15,80. Toto5 voitto-osuus: 2,50.



5. lähtö, Toto5-2, lv 2100 m: 1) Be Spontaneous/Harri Koivunen 16,0 (2,85), 2) In Ice Princess / Esa Holopainen 17,1 (50,74).3) Stoneisle Mustang 17,1 (6,39).4) Classify Tof 17,1 (14,22).poissa: 4, 9, 12, 15. Toto (13-10-7): 2,85 1,36-3,59-2,35 42,07. Toto5 voitto-osuus: 3,20.



6. lähtö, Toto5-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Destination One/Esa Holopainen 16,6a (7,52), 2) El Dirtyman 17,0a (4,89).3) Stella Unica 17,1a (14,72).4) King of Memory 17,1a (5,35). Toto (5-12-3): 7,52 1,86-1,92-2,19 15,86. Toto5 voitto-osuus: 5,30.



7. lähtö, Toto5-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Jeppas Pointer/Olli Koivunen 17,5a (1,61), 2) Capo The Eemil 18,0a (29,1).3) Christopher Star 18,1a (9,33).4) Frida Francaise 18,2a (42,63).poissa: 7, 10. Toto (4-3-9): 1,61 1,18-3,06-2,24 11,36. Toto5 voitto-osuus: 5,50. Troikka: 42,33. Päivän Duo: 5-4, kerroin: 6,17.



9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Westcoast Victoria/Mika Forss 19,1a (1,74), 2) Angelico 19,2a (10,86).3) Sara Journey* 19,6a (4,78).4) Like It Or Not 19,8a (36,7).poissa: 5. Toto (1-3-11): 1,74 1,12-1,47-1,18 4,55. Troikka: 19,57.



10. lähtö, lv 2100 m: 1) All Ready Match/Olli Koivunen 17,9a (2,93), 2) Capo Birdland 18,2a (7,23).3) Final Bet 18,5a (15,73).4) La Conte 18,5a (41,03). Toto (3-8-5): 2,93 1,45-1,87-2,53 7,63.



Toto5 pelivaihto 105513,30 e, voitto-osuus 6,00 e



Pelivaihto 367196,80 e, yleisöä 822





Rahapelejä Keno 11/17



Tiistai 14. 3.: Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 4, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 40, 44, 46, 47, 59, 62, 66, 67, 68. Kunkkunumero: 13



Ilta-arvonta: 1, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 33, 43, 49, 54, 57, 61, 66, 67. Kunkkunumero: 61



Tv-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



10.00 ja 14.00 Lumilautailun MM: Paripujottelu



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga Playoffs: 1. kierros



MTV Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



MTV Sport 1



15.00 ja 17.00 Yhdistetyn mc: Trondheim



20.00-07.30 Tennis: Masters 1000, Indian Wells



MTV Sport 1 ja Eurosport 1



17.30 Alppihiihdon mc: Syöksy M, Aspen



19.00 Alppihiihdon mc: Syöksy N, Aspen



MTV Sport 2



20.00 SHL Playoffs: Ottelu avoin (tarv.)



Eurosport 1



15.15 Yhdistetyn mc: Mäki, Trondheim



Eurosport 2



16.00 Pyöräily: Nokere Koerse



18.30 Mäkihypyn mc: Karsinta, Trondheim



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Monaco-Man City



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liiga: Atlético-Leverkusen



03.35 NHL: Colorado-Detroit



Viasat Sport



03.05 NHL: Calgary-Boston



Viasat Jääkiekko HD



15.30 KHL Playoffs: Barys-Metallurg Mg



01.35 NHL: Philadelphia-Pittsburgh



Viasat Hockey



01.35 NHL: Philadelphia-Pittsburgh



04.05 NHL: Anaheim-St. Louis