Ilkan mielestä presidentti Sauli Niinistön on turha kiirehtiä ilmoitustaan siitä, aikooko hän asettua ehdolle tammikuun presidentinvaaleissa.



”Kokoomuslaisen Verkkouutisten kyselyn mukaan peräti 82 prosenttia suomalaisista kannattaa Niinistön jatkokautta. Eniten kannatusta Niinistön toinen kausi saa alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden keskuudessa.”



”Hänen suosionsa kestää viivyttelyn vaikka syksyyn. Mitä myöhäisempi on ilmoituksen ajankohta, sitä kauemmin Niinistö istuvana presidenttinä voi jatkaa puolueetonta työtään tasavallan eteen.”



”Ilmoituksen jälkeen hän on kokoomuksen ehdokas ja työ presidentinlinnassa voi muuntua vaalityöksi.”



”Presidenttiehdokkaiksi jo lupautuneet Matti Vanhanen, Pekka Haavisto ja Merja Kyllönen eivät pysty kirimään kannatuksessa istuvan presidentin ohi, vaikka käynnistäisivät kampanjansa jo ennen kesää.”



”Haavistoa kannattelee vihreiden ­kuntavaalitulos hyväksi kakkoseksi presidenttikisassa. Sdp pehmittää vielä ehdokkaakseen Eero Heinäluomaa, mutta hänen mahdollisuutensa Niinistön voittamiseen ovat varsin rajalliset.”



”Kaksi kolmasosaa äänestäisi kaikissa tapauksissa Niinistöä. Alkaa olla selvää, ettei Niinistö voi kieltäytyä jatkokaudesta.”