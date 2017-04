Kadonneen kullan metsästys alkaa

Päivän lehti 15.4.2017

Kokenut

Pitkän

Turkulainen

Oivanen

Maajoukkueessa

Tämänvuotisessa

Miesten loppuottelusarjan ensimmäisessä ottelussa Hurrikaani-Loimaa kohtaa VaLePan Loimaan liikuntahallissa sunnuntaina (16.4.) kello 16. Toinen ottelu pelataan heti maanantaina ( 17.4.) Sastamalassa. Mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa.