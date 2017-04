Pitkäperjantain tulospörssissä muun muassa autourheilua, golfia, jalkapalloa ja jääkiekkoa

Päivän lehti 15.4.2017

Autourheilu Sakhir: Formula 1:n MM-sarjan kilpailu 3/20, Bahrainin gp:



1. vapaat harjoitukset: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.32,697, 2) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull jäljessä 0,400 sekuntia, 3) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,869, 4) Sergio Perez Meksiko, Force India –1,398, 5) Felipe Massa Brasilia, Williams –1,549, 6) Lance Stroll Kanada, Williams –1,625, 7) Esteban Ocon Ranska, Force India –1,635, 8) Fernando Alonso Espanja, McLaren –1,675, 9) Romain Grosjean Ranska, Haas –1,867, 10) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –1,939,



11) Daniil Kvjat Venäjä, Toro Rosso –2,141, 12) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –2,230, 13) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –2,300, 14) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –2,305, 15) Jolyon Palmer Britannia, Renault –2,371, 16) Kevin Magnussen Tanska, Haas –2,882, 17) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –3,191, 18) Pascal Wehrlein Saksa, Sauber –3,262, 19) Carlos Sainz jr. Espanja, Toro Rosso –3,382, 20) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –9,636.



Räikkönen ehti ajaa vain kuusi kierrosta, kun hän joutui jättämään harjoitukset kesken moottorin ylikuumenemisen takia. Hänen autoonsa vaihdettiin 2. harjoituksiin moottori.



2. vapaat harjoitukset: 1) Vettel 1.31,310, 2) Bottas –0,041, 3) Ricciardo –0,066, 4) Räikkönen –0,168, 5) Hamilton 0,284, 6) Hülkenberg –0,573, 7) Massa 0,769, 8) Verstappen –0,935, 9) Grosjean –1,195, 10) Kvjat –1,397,



11) Magnussen –1,544, 12) Ocon –1,565, 13) Palmer –1,566, 14) Alonso –1,587, 15) Perez –2,009, 16) Stroll –2,051, 17) Ericsson –2,634, 18) Sainz –2,762, 19) Wehrlein –2,807, 20) Vandoorne –2,920.



Aika-ajo ajetaan lauantaina.



Golf Rabat, Marokko: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,5 miljoonaa euroa:



Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 73:



140 lyöntiä (6 lyöntiä alle parin): Gregory Havret Ranska 70+70,



141 (–5): Lucas Bjerregaard Tanska 70+71, Trevor Fisher junior Etelä-Afrikka 71+70,



142 (–4): Paul Dunne Irlanti 73+69, James Morrison Englanti 70+72, Gregory Bourdy Ranska 71+71,



...145 (–1): Mikko Ilonen Suomi 72+73 (jakaa 20. sijaa),



...149 (+3): Mikko Korhonen Suomi 74+75 (jakoi 72. sijan).



Korhonen karsiutui viikonlopun kierroksilta.



Rabat, Marokko: Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 450000 euroa:



Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 72:



137 lyöntiä (7 lyöntiä alle parin): Lydia Hall Wales 69+68,



...143 (–1): Noora Tamminen Suomi 70+73, Krista Bakker Suomi 72+71 (jakavat 9. sijaa).



Hiihto Tornio: FIS-kilpailut, Alatornion kisat (v):



Miehet, 10 km: 1) Kusti Kittilä Oulun HS 24.23,6, 2) Antti Ojansivu Jämin J jäljessä 21,5 sekuntia, 3) Andreas Veerpalu Viro –30,4.



Naiset, 5 km: 1) Anna-Kaisa Saari YlivieskK 13.51,8, 2) Aija Söyrinki Oulun HS –4,9, 3) Anastasia Vlasova Venäjä –14,6.



20-vuotiaat miehet, 10 km: 1) Verneri Poikonen ÄänekH 25.23,3.



20-vuotiaat naiset, 5 km: 1) Emma Ribom Ruotsi 14.06,5, 2) Emmi Lämsä AlatP –18,1.



Jalkapallo Naisten liiga:



PK-35 Vantaa–Åland United 1–0 (1–0)



40. Hanne Ojanperä 1–0.



Erotuomari: Ifeoma Kulmala.



Yleisöä: 195.



PK-35 Vantaa: Velma Oikarinen, Tiia Peltonen, Mimmi Nurmela, Olga Ahtinen, Kaisa Collin, Sanna Saarinen (75. Tia-Maria Jaakonsaari), Elina Salmi, Hanne Ojanperä, Selina Mustajoki, Ashley Riefner (88. Mette Barck), Roosa Bröijer (83. Netta Koso).



Åland United: Marjukka Mikkonen, Sarah Burn (59. Olivia Mattsson), Raissa Feudjio, Florin Wagner, Sydney Blomquist, Pille Raadik, Lois Roche, Kaisa Kotka, Sofia Lindström (46. Elsa Viktorsson), Briana Campos, Sanna Porali.



Honka–HJK 2–1 (2–0)



4. Anna Auvinen 1–0, 45. Milla Punsar 2–0, 56. Vilma Hakala 2–1.



Erotuomari: Minna Mäenpää.



Yleisöä: 164.



Honka: Paula Myllyoja, Janni Laakso, Kaisa Ranki (81. Ella-Rosa Huusko), Henni-Marika Malinen (88. Henna Tenkanen), Saara Lappalainen, Anna Vlasoff, Linda Nyman, Katja Hakala (v), Anna Auvinen, Sini Vehviläinen, Milla Punsar.



HJK: Juulia Grönlund (70. Emilia Ukkonen), Maiju Hirvonen, Ella Alakomi, Lotta Rosenström, Rebecca Kindstedt, Vilma Hakala, Essi Sainio, Katarina Naumanen, Maija Saari, Laura Hyvönen (81. Moona Taika), Eveliina Summanen (59. Minea Lassas).



Englannin liigan mestaruussarja perjantaina: Brentford–Derby 4–0, Bristol City–QPR 2–1, Huddersfield–Preston 3–2, Norwich–Fulham 1–3, Nottingham–Blackburn 0–1 (N: Thomas Lam vaihtopenkillä), Rotherham–Birmingham 1–1, Sheffield Wednesday–Cardiff 1–0, Wolverhampton–Brighton 0–2 (B: Niki Mäenpää vaihtopenkillä), Burton–Ipswich ja Newcastle–Leeds myöh.



Jääkiekko NHL:n pudotuspelit: 1. kierrosta (4:llä otteluvoitolla jatkoon): Washington–Toronto ja. 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0), Washington johtaa voitoin 1–0. Chicago–Nashville 0–1 (0–1, 0–0, 0–0), Nashville johtaa voitoin 1–0. N: Pekka Rinne 29/29 torjuntaa. Anaheim–Calgary 3–2 (1–1, 2–1, 0–0), Anaheim johtaa voitoin 1–0.



Ruotsin SHL-liiga, välierien 7. ottelu (4 voitolla finaaleihin):



Frölunda–Brynäs 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)



B: Juuso Ikonen 1+0.



Brynäs selviytyi finaaleihin HV 71:tä vastaan voitoin 4–3.



KHL:n finaalit, 4. loppuottelu (4 voitolla liigamestariksi): Pietarin SKA–Metallurg Magnitogorsk 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)



SKA: Mikko Koskinen 22 torjuntaa, MM: Oskar Osala 1+0, Tommi Santala 0+1. SKA johtaa voitoin 3–1.



Poprad, Slovakia: Alle 18-v. poikien MM-turnaus, 1. päivä:



Lohko A: Slovakia–Suomi 4–5 (0–1, 4–3, 0–1)



Mestis, 2. loppuottelu (4 voitolla mestariksi): K-Vantaa–SaPKo 1–6 (0–4, 1–1, 0–1). SaPKo johtaa voitoin 2–0.



Keilailu Helsinki: Alle 19-vuotiaiden juniorien EM-kilpailut:



Pojat:



All events, 18/18 sarjaa: 1) Niko Oksanen Suomi 4187 (keskiarvo 232,6), 2) Jesse Ahokas Suomi 3974 (220,8), 3) Pyry Puharinen Suomi 3916 (217,6), 4) Ronan van der Loo Hollanti 3893 (216,3), 5) Filip Thelander Ruotsi 3887 (215,9), 6) Oleksandr Nechipajev Ukraina 3883 (215,7), 7) Ziga Zalar Slovenia 3876 (215,3), 8) Emanuel Jonsson Ruotsi 3853 (214,1), ...35) Lassi Aalto Suomi 3550 (197,2).



Suomen kolmoisvoitto oli ensimmäinen ikäluokan all events -kisoissa.



All eventsin 8 parasta etenee mastersfinaalin 2. kierrokselle, sijoilla 9–24 olevat keilaajat 1. kierrokselle.



Koripallo Naisten Korisliiga:



Välierien 5/5 ottelu: Catz–Espoo United 62–72 (16–16, 15–16, 17–27, 14–13)



Catz: Chandrea Jones 30/14, Samarie Walker 10/10, Elena Reshetko 7/6, Veera Pirttinen 6/1, Valencia McFarland 4/0, Camilla Grönberg 3/4, Lotta Hämäläinen 2/0, Meriem Eerikinharju 0/0, Johanna Kalin 0/0, Heta Äijänen 0/0, Roosa Kosonen 0/0, Miina Lapila 0/0.



United: Faith Randolph 18/8, Shenita Landry 14/5, Minna Mali 14/7, Ellen Nurmi 10/0, Tabatha Richardson-Smith 9/8, Dionne Pounds 7/4, Kia Vaalavirta 0/0, Saara Sandell 0/3, Jemina Airaksinen 0/0, Kaisa Kuisma 0/0.



Erotuomarit: Jukka Mustapää, Joona Haaja, Reijo Kukkonen.



Yleisö: 567.



Espoo United voitoin 3–2 loppuotteluihin Hyvinkään Pontevaa vastaan, Catz pronssiotteluun PeKaa vastaan.



Moottoripyöräily Le Mans, Ranska: Ratamoottoripyöräilyn sivuvaunuluokan 1/5 MM-kilpailu:



Aika-ajo: 1) Ben Birchall/Tom Birchall Britannia, Yamaha 1.44,474, 2) John Holden/Mark Wilkes Britannia, Kawasaki jäljessä 1,826 sekuntia, 3) Bennie Streuer Hollanti/Kevin Rousseau Ranska, Honda –2,708, 4) Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen Suomi, Honda –2,759, 5) Michael Grabmüller/Sophia Kirchhofer Itävalta, Yamaha –4,411.



Kauden avauskilpailu ajetaan lauantaina.



Pöytätennis Helsinki: SM-lopputurnaus:



Loppuottelu: PT 75, Tampere–Wega, Helsinki 4–2.



Ottelut: Pasi Valasti–Ingemar Peter 2–3, Miikka O'Connor–Aki Kontala 2–3, Otto Tennilä–Tomas Kopanyi 3–0, Valasti–Kontala 3–2, Tennilä–Peter 3–2, O'Connor–Tomas Kopanyi 3–1.



Pronssiottelu: LPTS, Lahti–PT Espoo 4–0.



Ottelut: Alexander Saveljev–Toni Soine 3–2, Ari-Matti Koskinen–Jani Jormanainen 3–2, Sergei Manturov–Huy Chau Dinh 3–0, Saveljev–Jormanainen 3–0.



Rahapelejä Eurojackpot 15/17



Päänumerot (14.4.): 6, 22, 33, 46, 49. Tähtinumerot: 1, 5.



Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 86 970 702,80 e, 5+1 oikein 821 662,00 e, 5 oikein 86 999,50 e, 4+2 oikein 5 178,50 e, 4+1 oikein 258,60 e, 4 oikein 103,60 e, 3+2 oikein 64,20 e, 2+2 oikein 22,90 e, 3+1 oikein 17,90 e, 3 oikein 14,60 e, 1+2 oikein 10,90 e, 2+1 oikein 8,20 e.



Keno 15/17



Päiväarvonta (14.4.): 5, 6, 9, 10, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 39, 42, 46, 58, 62, 69, 70. Kunkkunumero: 9.



Ilta-arvonta (14.4.): 1, 2, 5, 11, 14, 18, 22, 23, 30, 31, 38, 42, 48, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 65. Kunkkunumero: 1.



Myöhäisarvonta (14.4.): 3, 4, 6, 11, 13, 16, 20, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 50, 53, 56, 57. Kunkkunumero: 25.



Perjantai-Jokeri 15/17



(14. 4.): 2 0 2 3 6 9 3.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Tv-urheilua Yle TV2



15.00 Jääkiekko: Suomi–Tanska



17.20 Jääkiekon U18 MM: Suomi–Sveitsi (kooste)



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Liiga: KalPa–JYP, 7. välierä



22.00 NBA Playoffs: Cleveland–Indiana



MTV3



17.00 Ravit: Toto 76, Kaustinen



C More Max



13.10 F2: Osakilpailu, Bahrain



15.00 F1: Vapaat harj., Bahrain



18.00 F1: Aika-ajot, Bahrain



21.00 Tennis: ATP 250, Houston



C More Sport 1



15.00 Ravit: Toto 76, Kaustinen



20.00 PGA Tour: RBC Heritage



C More Sport 2



02.00 Red Bull Air Race: San Diego



Eurosport 1



12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.45 ja 00.00 Moottoripyöräily: FIM EWC, Le Mans 24h



16.30 Bundesliiga: Dortmund–Frankfurt



19.30 Bundesliiga: Leverkusen–Bayern



22.00 MLS: Orlando City–LA Galaxy



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: Tottenham–Bournemouth



17.00 Valioliiga: Crystal Palace–Leicester



19.30 Valioliiga: Southampton–Man City



21.45 La Liga: Barcelona–Real Sociedad



Viasat Fotboll



17.15 La Liga: Sporting Gijón–R Madrid



Viasat Urheilu



13.30 Serie A: Inter–Milan, 16.00 Serie A: Pescara–Juventus, 19.30 La Liga: Atlético–Osasuna, 21.45 Serie A: Napoli–Udinese.



03.05 NHL Playoffs: Chicago–Nashville



Viasat Sport



14.00 La Liga: Deportivo–Málaga



16.00 Serie A: Roma–Atalanta



19.00 Serie A: Sassuolo–Sampdoria



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



22.05 NHL Playoffs: Ottawa–Boston



02.05 NHL Playoffs: Washington–Toronto



Viasat Hockey



05.35 NHL Playoffs: Anaheim–Calgary



Viasat Golf



16.00 European Tour: Trophée Hassan II



02.00 LPGA Tour: Lotte Championship



Sunnuntai 16.4.



Yle TV2



14.00 Suunnistuksen Huippuliiga: Paimio



16.00 Lentopallo: HPK-LP Viesti, 5. finaali N (tarv.)/Hurrikaani-VaLePa, 1. finaali M



20.30 Jääkiekon U18 MM: Latvia-Suomi



Ruutu+ Urheilu 2



20.00 NBA Playoffs: Washington-Atlanta



MTV3



22.35 F1: Osakilpailu, Bahrain (kooste)



C More Max



14.15 F2: Osakilpailu, Bahrain



18.00 F1: Osakilpailu, Bahrain



22.00 Tennis: ATP 250, Houston



C More Sport 1 ja C More Golf



20.00 PGA Tour: RBC Heritage



C More Sport 2



16.15 SHL: HV71-Frölunda/Brynäs, 1. finaali



23.00 ja 01.00 Red Bull Air Race: San Diego



Eurosport 1



12.00 ja 21.00 Snookerin MM



15.45 Pyöräily: Amstel Gold Race



18.15 FIA WEC: Silverstone 6h



Eurosport 2



08.00 ja 14.00 Moottoripyöräily: FIM EWC, Le Mans 24h



16.30 Bundesliiga: Werder Bremen-HSV



18.30 Bundesliiga: Darmstadt-Schalke



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



13.00 La Liga: Leganés-Espanyol



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



15.30 Valioliiga: West Bromwich-Liverpool



18.00 Valioliiga: Man Utd-Chelsea



Viasat Jalkapallo HD



22.00 Ligue 1: Marseille-St. Etienne



Viasat Urheilu



17.15 La Liga: Valencia-Sevilla



19.30 La Liga: Real Betis-Eibar



21.45 La Liga: Granada-Celta Vigo



01.05 NHL Playoffs: Columbus-Pittsburgh



Viasat Sport



02.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Montreal



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



15.00 KHL: Metallurg Mg-SKA Pietari, 5. finaali



22.05 NHL Playoffs: St. Louis-Minnesota



05.05 NHL Playoffs: San Jose-Edmonton



Viasat Golf



16.00 European Tour: Trophée Hassan II



Maanantai 17.4.



Yle TV2



14.00 Lentopallo: LP Viesti-HPK, 6. finaali N (tarv.)/VaLePa-Hurrikaani, 2. finaali M



18.00 Mestis: Kiekko-Vantaa-SaPKo, 4. finaali



C More Max



15.15 Ravit: Toto 76, Forssa



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



Eurosport 1



12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.30 Pyöräily: Tour of the Alps



16.45 Pyöräily: Tro-Bro Léon



19.00 Jalkapallo U19: Saksa-Tanska



21.15 2. Bundesliiga: Arminia Bielefeld-Stuttgart



Viasat Jalkapallo HD



17.00 Championship: Ipswich-Newcastle



19.00 Championship: Derby-Huddersfield



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Middlesbrough-Arsenal



Viasat Urheilu



16.45 Championship: Fulham-Aston Villa



21.45 La Liga: Alavés-Villarreal



04.35 NHL Playoffs: Nashville-Chicago



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport



02.05 NHL Playoffs: Toronto-Washington



Viasat Sport



05.05 NHL Playoffs: Calgary-Anaheim



Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: Boston-Ottawa



Tiistai 18.4.



Yle TV2



18.00 Jääkiekon U18 MM: Suomi-Kanada (kooste)



21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Bayern München



00.25 Mestarien liiga: Kooste illan otteluista



Nelonen ja Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: Tappara-KalPa/JYP, 1. finaali



Ruutu+ Urheilu 1



05.30 NBA Playoffs: LA Clippers-Utah



C More Max



19.00 Ravit: Toto 5, Tampere



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



20.15 SHL: Frölunda/Brynäs-HV71, 2. finaali



Eurosport 1



12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.30 Pyöräily: Tour of the Alps



16.45 Pyöräily: Kroatian ympäriajo



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Bayern München



Viasat Urheilu



19.30 Ligue 1: Metz-PSG



21.45 Mestarien liiga: Leicester-Atlético



02.35 NHL Playoffs: Columbus-Pittsburgh



Viasat Jääkiekko HD



19.30 KHL: SKA Pietari-Metallurg Mg, 6. finaali (tarv.)



02.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Montreal



Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Montreal



05.05 NHL Playoffs: San Jose-Edmonton