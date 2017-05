Sunnuntain tulospörssissä muun muassa autourheilua, jalkapalloa, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun

Päivän lehti 15.5.2017

Autourheilu Barcelona: MM-sarjan 5/20 kilpailu, Espanjan gp:



Lopputulokset (66 kierrosta): 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.35.56,497, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 3,490 sekuntia, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –1.15,820, 4) Sergio Perez Meksiko, Force India –1 kierros, 5) Esteban Ocon Ranska, Force India –1, 6) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1, 7) Carlos Sainz Jr Espanja, Toro Rosso –1, 8) Pascal Wehrlein Saksa, Sauber –1, 9) Daniil Kvjat Venäjä, Toro Rosso –1, 10) Romain Grosjean Ranska, Haas –1,



11) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –2 kierrosta, 12) Fernando Alonso Espanja, McLaren –2, 13) Felipe Massa Brasilia, Williams –2, 14) Kevin Magnussen Tanska, Haas –2, 15) Jolyon Palmer Britannia, Renault –2, 16) Lance Stroll Kanada, Williams –2.



Keskeyttäneet: Valtteri Bottas Suomi, Mercedes (38 kierrosta), Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren (32 kierrosta), Max Verstappen Hollanti, Red Bull (1 kierros), Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari (0 kierrosta).



Nopein kierros: Hamilton 1.23,593.



Kuljettajien MM-pistetilanne: 1) Vettel 104, 2) Hamilton 98, 3) Bottas 63, 4) Räikkönen 49, 5) Ricciardo 37, 6) Verstappen 35, 7) Perez 34, 8) Ocon 19, 9) Massa 18, 10) Sainz Jr 17,



11) Hülkenberg 14, 12) Grosjean 5, 13) Wehrlein 4, 14) Magnussen 4, 15) Kvjat 4.



Tallien MM-pistetilanne: 1) Mercedes 161, 2) Ferrari 153, 3) Red Bull 72, 4) Force India 53, 5) Toro Rosso 21, 6) Williams 18, 7) Renault 14, 8) Haas 9, 9) Sauber 4.



Seuraava kilpailu: 28.5. Monacon gp.



Golf Portimao, Portugali: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 500000 euroa:



Lopputulokset, 72/72 reikää, par 73:



271 lyöntiä (21 lyöntiä alle parin): Matt Wallace Englanti 63+66+73+69,



274 (–18): Julian Suri USA 67+68+74+65,



...278 (–14): Tapio Pulkkanen Suomi 69+70+69+70 (jakoi kuudennen sijan),



...283 (–9): Roope Kakko Suomi 70+70+72+71 (jakoi 22. sijan).



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Crystal Palace–Hull 4–0 (2–0)



West Ham–Liverpool 0–4 (0–1)



Tottenham–Manchester U 2-1.



Espanjan liiga: Alaves–Celta Vigo 3–1, Bilbao–Leganes 1–1, Eibar–Gijon 0–1, Las Palmas–Barcelona 1–4 (B: Neymar 3 maalia), Betis–Atletico Madrid 1–1, Real Madrid–Sevilla 4–1, Sociedad–Malaga 2–2, Villarreal–Deportivo Coruna 0–0.



Italian liiga, Serie A: Inter–Sassuolo 1–2, Crotone–Udinese 1–0, Bologna–Pescara 3–1, Torino–Napoli 0–5, Palermo–Genoa 1–0, Cagliari–Empoli 3–2, Sampdoria–Chievo 1–1, AS Roma–Juventus myöh.



Ruotsin liiga, Allsvenskan: Halmstad–Hammarby 1–2 (Halmstad: Nikolai Alho pelasi 81 min), Sundsvall–Jönköping 0–0, Malmö–Östersund 2–1, Sirius–Elfsborg 4–1.



Tanskan liiga, yläloppusarja: FC Kööpenhamina–Bröndby 1–0 (B: Teemu Pukki pelasi 90 min).



Englannin mestaruussarja: Nousukarsintojen 1. kierroksen 1. ottelu: Huddersfield–Sheffield W 0–0.



Hollannin liiga, päätöskierros: Vitesse–Roda JC 3–0, Twente–Groningen 3–5 (T: Fredrik Jensen pelasi 90 min), PSV–Zwolle 4–1, Willem II–Ajax 1–3, Heerenveen–Nijmegen 0–2, Go Ahead Eagles–Sparta 1–3, Feyenoord–Heracles 3–1, Alkmaar–Utrecht 2–3, Den Haag–Excelsior 4–1.



Sarja on päättynyt. Go Ahead Eagles putosi toiselle sarjatasolle. Nijmegen ja Roda JC karsivat sarjapaikastaan.



Naisten liiga: HJK–Pallokissat 1–2 (0–0)



79. Signy Aarna 0–1, 82. Aino Kröger 0–2, 84. Moona Talka 1–2.



Jääkiekko Köln/Pariisi: Miesten MM-turnaus:



Alkulohko A (Köln):



Slovakia–USA 1–6 (0–1, 1–3, 0–2)



Tanska–Ruotsi 2–4 (0–1, 0–2, 2–1)



Alkulohko B (Pariisi):



Sveitsi–Suomi ja. 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–1)



1. erä: 4.40 Fabrice Herzog (Richard Tanner–Ramon Untersander) 1–0, 10.30 Joel Genazzi (Romain Loeffel) 2–0, 19.01 Juuso Hietanen (Veli-Matti Savinainen–Sebastian Aho) 1–2 yv.



Jäähyt: 2.33 Richard Tanner Sv 2 min, 11.07 Valtteri Filppula Su 2 min, 12.27 Joonas Järvinen Su 2 min, 18.36 Andres Ambühl Sv 2+10 min.



2. erä: Maaliton.



Jäähyt: 29.40 Antti Pihlström Su 2 min, 32.58 Julius Honka Su 2 min, 32.58 Denis Malgin Sv 2 min.



3. erä: 47.40 Mikko Rantanen (Ville Lajunen–Aho) 2–2 yv.



Jäähyt: 43.58 Jani Lajunen Su 2 min, 46.53 Raphael Diaz Sv 2 min, 51.38 Tanner Sv 2 min, 56.37 Suomi joukkuerangaistus 2 min.



Jatkoaika: 62.24 Valtteri Filppula (Savinainen–Hietanen) 2–3.



Jäähyt yht: Sveitsi 5x2 min, Andres Ambühl 10 min, Suomi 6x2min.



Maalivahtien torjunnat: Leonardo Genoni Sv 3+13+8+0=24, Joonas Korpisalo 4(+0+0) (vaihtoon ajassa 10.30), Harri Säteri S 7+8+6+0=25 (vaihdosta ajassa 10.30).



Erotuomarit: Roman Gofman Venäjä–Linus Öhlund Ruotsi.



Yleisöä: 10860.



Ranska–Tshekki 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)



Jäljellä olevat ottelut: 15.5. Kanada–Norja, Ranska–Slovenia, 16.5. Tshekki–Sveitsi, Kanada–Suomi.



NHL: Itälohkon 1/7 finaali: Pittsburgh–Ottawa je. 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1).



Moottoripyöräily Hyvinkää: Motocrossin SM-sarjan 1/5 kilpailu, luokkien yhteistulokset:



MX1: 1) Erki Kahro Viro, Honda 50 pistettä, 2) Joni Roos RaSMK, KTM 42, 3) Teemu Keljo TamMC, Suzuki 38, 4) Toni Eriksson HMK, KTM 32, 5) Santtu Tiainen SiiVe, Yamaha 27.



MX2: 1) Jere Haavisto TamMC, KTM 50, 2) Emil Silander EMK, KTM 40, 3) Waltteri Koskinen RaSMK, Honda 36, 4) Roni Kytönen JSMK, Husqvarna 36.



Pesäpallo Miesten Superpesis: Kitee–Imatra 2–0 (14–1, 4–0), Koskenkorva–Pattijoki 1–0 (4–0, 2–2), Kouvola–Oulu 2–0 (5–2, 6–5), Vimpeli–Hyvinkää 2–0 (3–1, 8–3), Kempele–Seinäjoki siirretty.



Pyöräily Blockhaus, Italia: Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



Etappi 9/21, Montenero Di Bisaccia–Blockhaus (149 km): 1) Nairo Quintana Kolumbia 3.44.51, 2) Thibaut Pinot Ranska jäljessä 24 sekuntia, 3) Tom Dumoulin Hollanti, sama aika, 4) Bauke Mollema Hollanti –41, 5) Vincenzo Nibali Italia –1.00, 6) Domenico Pozzovivo Italia –1.18,



Tennis Madrid, Espanja: Miesten ATP 1000 -turnaus, palkintoarvo noin 5,439 miljoonaa euroa:



Kaksinpelin loppuottelu: Rafael Nadal Espanja (4)–Dominic Thiem Itävalta (8) 7–6 (10–8), 6–4.



Nadal voitti Madridin turnauksen viidennen kerran.



Voimistelu Jyväskylä: SM-kilpailut:



SM-kilpailut:



Joukkuevoimistelu, finaali (4 parasta MM-kilpailuihin): 1) Minetit, Tampereen Voimistelijat 39,100, 2) OVO Team, Olarin Voimistelijat 38,700, 3) Team Vantaa, Vantaan Voimisteluseura 36,350, 4) Sirius, Jyväskylän Naisvoimistelijat 36,050, 5) Gloria, Pakilan Voimistelijat 35,750, 6) Team Esport, Olarin Voimistelijat 34,750.



MM-kilpailut Helsingissä 26.–28.5.



Rytmisen voimistelun välinefinaalit:



Vanne: 1) Rebecca Gergalo Elise 16,467, 2) Jouki Tikkanen Rekolan Raikas 14,917, 3) Inessa Rif Suomalainen Voimisteluseura Espoo 14,817



Pallo: 1) Gergalo 16,250, 2) Rif 16,067, 3) Tikkanen 15,950.



Keilat: 1) Gergalo 15,200, 2) Tikkanen 15,117, 3) Alesia Kolomainen SC Vantaa 15,050.



Nauha: 1) Tikkanen 16,933, 2) Gergalo 15,633, 3) Rif 14,217.



Telinefinaalit:



Naiset:



Hyppy: 1) Annika Urvikko TampV 13,183, 2) Wilma Malin TampV 13,083, 3) Maija Leinonen Suomen TVK 12,917.



Puomi: 1) Leinonen 12,233, 2) Urvikko 11,467, 3) Helmi Murto TuUl 11,100.



Permanto: 1) Urvikko 11,933, 2) Murto 11,833, 3) Essi Hyvärinen KuopRV 11,767.



Nojapuut: 1) Leinonen 12,300, 2) Malin 11,467, 3) Urvikko 10,933.



Miehet:



Permanto: 1) Heikki Saarenketo JyVo-79 13,600, 2) Oskar Kirmes EsTT 13,566, 3) Emil Soravuo EsTT 13,533



Hevonen: 1) Juho Kanerva TuUL 14,00, 2) Kirmes 13,733, 3) Pavel Titov JyVo-79 12,300.



Renkaat: 1) Tomi Tuuha VSH 13,500, 2) Kirmes EsTT 13,166, 3) Joonas Kukkonen EsTT 13,100.



Hyppy: 1) Saarenketo 13,949, 2) Eetu Lahti JyVo-79 12,966, 3) Soravuo 12,799.



Nojapuut: 1) Kirmes 12,633, 2) Jimi Päivänen VSH 12,266, 3) Soravuo 11,566.



Rekki: 1) Franz Card TuUL 13,066, 2) Jarkko Harju JyVo-79 ja Kirmes 12,00.



TeamGym:



Naiset: 1) Tampereen V 49,632, 2) Shellies, Joensuun K 47,283, 3) Helsingfors GK 46,933.



Sekajoukkueet: 1) Jyväskylän V-79 44,649.



Rahapelejä Keno 19/17



Päiväarvonta (14.5.): 5, 6, 8, 13, 16, 21, 23, 24, 35, 36, 39, 41, 42, 46, 48, 50, 62, 63, 64, 70. Kunkkunumero: 46.



Ilta-arvonta (14.5.): 1, 4, 6, 18, 19, 25, 29, 30, 38, 39, 41, 44, 45, 48, 53, 54, 55, 60, 68, 70. Kunkkunumero: 70.



Myöhäisarvonta (14.5.): 3, 5, 6, 8, 9, 17, 26, 32, 36, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 57, 58, 59, 60. Kunkkunumero: 58.



Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Vaahteraliiga: Trojans-Royals



03.00 NBA Playoffs: Boston-Washington, Game 7 (tarv.)



C More Max



17.15 Jääkiekon MM: Tanska-Italia



21.15 Jääkiekon MM: Ranska-Slovenia



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: Kanada-Norja



21.15 Jääkiekon MM: Venäjä-Latvia



C More Sport 2



12.00-19.00 ja 20.35 Tennis: Masters 1000, Rooma



19.00 Ravit: Toto 4, Joensuu



Eurosport 1



00.30 Pyöräily: Tour of California



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Chelsea-Watford



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



03.05 NHL Playoffs: Pittsburgh-Ottawa