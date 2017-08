Päivän lehti 15.8.2017

Alko rakentaa teh­taan Lauttasaaren sillan luo

Oy Alkoholiliike Ab on ostanut Lauttasaaren sillan korvassa, vastapäätä Salmisaaren tehdasta sijaitsevan Itämerentalon koko osakekannan.



Alko rakennuttaa tontille uuden teollisuusrakennuksen.



Samalla Alko pyrkinee saamaan käyttöönsä tehokkaamman tuontiväkijuomien purkaussataman.



Kauppa koskee Julius Tallbergin perikunnan hallussa olleita Itämerenkatu 52:n rakennuksia ja tonttia.



Tontilla, jonka pinta-ala on 5.500 neliömetriä, sijaitsee 7-kerroksinen pienteollisuustalo sekä Julius Tallberg Oy:n vanha varastorakennus. Tallbergin varasto tullaan purkamaan ja Alkon uusi teollisuustalo rakennetaan sen paikalle.



Kysymyksessä on yhtiön Salmisaaren tuotantolaitoksen laajennus.



Tontilla tehdään parhaillaan pohjatutkimuksia.



Uudisrakennuksen suunnittelusta on tehty toimeksianto ja rakennustöihin arvioidaan päästävän ensi vuoden loppupuolella.



Merirosvoradioiden kausi Englannin vesillä päättyi Lontoo, 14. 8. (Kari Kallio)



Englannissa on tiistaina huomattavasti hiljaisempaa kuin pitkiin aikoihin.



Niin ainakin väittänevät labour-hallitus, puolueen kansanedustajat ja pop-musiikin arkkivastustajat.



Heidän yhteistyönsä tuloksena vaikenevat saarivaltakunnan rannikoilla iloisesti lauleskelleet merirosvoradiot lopullisesti maanantain vaihtuessa tiistaiksi ja uuden meriradiolähetyslain astuessa voimaan.



On sanottava suoraan, että tästä lähin auringonpalvonta uimaloissa, uimarannoilla ja Lontoon lukuisissa puistoissa on mielenrauhan kannalta tehokkaampaa ja saavuttanee paremmin tarkoituksensa rentouttaessa työssä väsyneitä ja kangistuneita ajattelulihaksia.



Tiistain jälkeen ei nimittäin enää tarvitse ponnistella epätoivoisesti ollakseen kuulematta mitään parhaimmillaan kuudesta seitsemästä eri pop-kappaleesta, jotka aikaisemmin jumputtivat räikeinä lähinaapurien huonosointisista transistoriradioista.



Eipä silti; joskus saattoi jostakin rosvoradiosta tulla mukavakin kappale ja muiden häirintä oli sitäkin ärsyttävämpää.



Nyt voi loppukesän omistautua pelkästään auringolle ja lukemiselle, jäljellä on enää kaksi rosvoradiota, Radio Caroline ja Radio Caroline North.



Niistä jälkimmäinen Man-saaren edustalla tuskin kuuluu Lontooseen.



Lainatakseni maanantaista Daily Telegraphia on labour-hallitus päässyt päämääräänsä ja huolimatta pienestä korjattavissa olleesta harmista on tuominnut rosvoradiot.



Lehti kysyy miksi ja vastaa ainoan mahdollisen selityksen olevan pakonomaisessa sosialistisessa ennakkoluuloisuudessa.



Katsojat haluavat vähemmän televisio-ohjelmia kesäaikana Television pitäisi lähettää kesällä vähemmän ohjelmaa kuin talvella.



Näin vastasi valtaosa, 77 prosenttia 340 tv:n omistajasta, jotka osallistuivat tv:n kesätutkimukseen.



Suurin osa heistä oli tyytyväisiä kesäohjelmien tasoon todeten laadun kohtalaiseksi.



Ajanvieteohjelmia ja sarjaelokuvia toivottiin eniten tv-ohjelmistoon kesäaikana, ilmenee fil. lis. Kaarle Nordenstrengin laatimasta tutkimuksesta. Peräti 39 pros. oli tätä mieltä.



Seuraava ryhmä, 26 %, halusi lisää kotimaisia elokuvia.



73 prosenttia halusi kesällä kevyempää ohjelmaa, ja 62 % arveli ohjelmiston olevan keskinkertaista.



20 % otti jyrkän kannan ja tuomitsi ohjelmat erittäin huonoiksi.



Mitkä ovat mielenkiintoisimmat ohjelmat tv:ssä, tiedusteltiin tutkimuksen kymmenennessä kysymyksessä.



Kokoillan kotimaiset elokuvat saivat puolelleen 45 %, tv-teatteri 41 % ja uutiset sekä säätiedotukset 33 %.



Uusintojen kannalla oli peräti 56 % kaikista vastaajista.



Tv-2 on ollut kesällä ”kiinni”, ja yksi kysymyksistä halusi tietoja, kaivataanko ko. kanavaa vai ei.



Ei kaivata vastasi 54 % kaikista katsojista.



Neuvostoalus kalastaa täysin ilman miehistöä Rooma, 14. 8. (Reuter)



Neuvostoliitto suunnittelee täysautomaattisen kalastusaluksen rakentamista.



Tällainen alus pystyy risteilemään merellä ja pyydystämään kalaa täysin ilman miehistöä.



Ohjauksesta ja kalastuksesta huolehditaan kauko-ohjauksella etäällä olevasta emäaluksesta.



Neuvostoliiton on tarkoitus laajentaa kalastuselinkeinoaan ja käyttää automaatiota täysin hyväkseen tuottavuuden lisäämiseksi tällä alalla.



Cassius avoautossa, kansa haltioissaan Los Angeles, 14. 8. (Reuter)



Tuhannet katselijat teiden ja katujen varsilla osoittivat voimakkaasti suosiotaan entiselle ammattinyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestarille Cassius Claylle eli Muhammed Alille, joka ajoi avoautossa Watts-nimisen neekerien asuma-alueen läpi Los Angelesin lähistöllä.



Wattsissa järjestettiin juhlaviikko, joka oli samalla siellä tapahtuneiden suurien rotumellakoiden 2-vuotismuistojuhIa.



Mellakat vaativat 34 neekerin hengen.



Viikko päättyi sunnuntaina pidettyyn pääjuhlaan, jonka keskushenkilönä oli itse Cassius Clay.



Huolimatta 35 asteen kuumuudesta katsojat seisoivat uskollisesti paraatireitin varrella ja näkivät värikkäitä kulkueita, marssivia orkestereita, hevosia ja lopulta – Cassiuksen avoautossa.

HS