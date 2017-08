Päivän lehti 15.8.2017

Työttömien aktivoinnin pitää olla tasapuolista

Iltalehti analysoi valtiovarainminis­teriön budjettiehdotuksen kaavailuja työvoimapalveluiden kehittämisestä.



”Valtiovarainministeri Petterin Orpon (kok) mukaan työttömät pyritään tapaamaan aiempaa enemmän myös kasvotusten eikä vain haastattelemaan puhelimitse. Lisäksi nuorten palkkaamiseen käytetty Sanssi-kortti ja yli 30-vuotiaiden palkkaamiseen suunnattu Duuni-kortti yhdistetään yhdeksi palkkatukikortiksi.”



”Luupin alla on erityisesti se, mikä on riittävä työttömän aktiivisuustaso, jotta hän ei menetä työttömyysetuuksiaan. Sinänsä positiivisen aktivoinnin ei pidä sortua byrokraattiseen työttömien kyykytykseen, epätasa-arvoon tai potentiaalisten työnantajien kuormittumiseen vain näön vuoksi tehtyjen työhakemusten tulvassa. Ei myöskään voi olla niin, että sellaisilla alueilla tai aloilla, joilla työtä ei ole tarjolla, sanktiot laukeavat yhtä herkästi kuin aloilla ja alueilla, joilla on runsaasti työpaikkoja tarjolla.”



”Turhasta hötkyilystä ja huonosta lainvalmistelusta moneen kertaan syytetyn hallituksen ei pidä tehdä satoja­tuhansia suomalaisia koskevaa uudistusta ilman, että uudistuksen moninaisia vaikutuksia selvitetään kunnolla. Ei ole kenenkään etu, että Suomeen luodaan uusi monimutkainen ja epätasa-arvoinen malli, josta eivät edes viranomaiset, saati työttömät, ota selvää.”



Kaleva kirjoittaa kotitalouksien velanoton saaneen huolestuttavia piirteitä.



”Tilastot vahvistavat, että kotitalouksien velkaantumisaste on noussut ennätystasolle. – – Lainojen korot ovat alhaalla, mikä omalta osaltaan ruokkii lainanottoa.”



”Valtaosa luotoista on asuntolainoja, joiden kokonaismäärä on kasvanut viidentoista viime vuoden aikana suhteellisesti enemmän kuin kaikkien velkojen yhteismäärä. Vaarana on ylivelkaantuminen ja asuntokuplan puhkeaminen.”



”Kannattaa miettiä tarkkaan, onko asuntoluottojen lyhennysvapaita syytä käyttää kovin kevyin perustein kodin hankintoihin tai lomamatkoihin. Vai koettaisiko jouduttaa takaisinmaksua hyvän sään aikana?”



Hämeen Sanomat pitää puheita käteisen kuolemasta ennenaikaisina, vaikka sähköinen maksaminen valtaa alaa.



”Kaupan kassalta harva vielä nostaa käteistä, mutta sekin lisääntyy Otto-automaattien koko ajan vähentyessä. – – Kaupan käteisnostopisteitä on automaatteja tiheämmässä sopivasti matkan var­rella. Se hidastaa käteisen katoamista.”



”Enää vain noin joka viides suomalainen käyttää käteistä arkiostoissaan, kun muut suosivat kortti-, lähi- ja mobiilimaksamista. Lähimaksaminen yleistyisi vielä nopeammin, jos sen maksimi nousisi vaikka sataan euroon. Lähimaksaminenkaan ei taida olla muuta kuin välivaihe.”



”Oli maksutapa mikä tahansa, sen on oltava turvallista, vaivatonta, luotettavaa ja edullista. Niistä ei ole tinkimistä.”