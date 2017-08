Äänekäs äärioikeisto uusnatseista Ku Klux Klaniin on aiempaa näkyvämpi Yhdysvaltain kaduilla – Tutkija: ”Äärioikeiston ja valkoisen nationalismin vahvistuminen on yksi Yhdysvaltojen tämän hetken keskeisimmistä ilmiöistä”

Päivän lehti 15.8.2017

Äänekäs äärioikeisto uusnatseista Ku Klux Klaniin on aiempaa näkyvämpi Yhdysvaltain kaduilla – Tutkija: ”Äärio

Yhdysvalloissa

Äärioikeistolaiset

Charlottesvillen

Vaikka

Osa