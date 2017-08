Päivän lehti 15.8.2017

Nuori saksalainen Zverer, 20, johtaa tenniksen vallankumousta, iso rysäys tulossa

Nadal

Rafael Nadal http://www.hs.fi/haku/?search-term=rafael+nadal ja Roger Federer http://www.hs.fi/haku/?search-term=roger+federer kisaavat tenniksen ATP-listan ykköspaikasta Cincinnatissa tällä viikolla, mutta se voi olla viimeinen kerta, kun heistä toinen nousee paalulle.Lajin vallankumous on alkanut ja saattaa vyöryä kovaa eteenpäin.Saksalainen Alexander Zverer http://www.hs.fi/haku/?search-term=alexander+zverer , 20, johtaa nuorten pelaajien kumouksellista ryhmää ja pöllyttää koko maailmanlistan uusiksi lähitulevaisuudessa.Zverev voitti viime viikolla Montrealin masters-turnauksen loppuottelussa itsensä Federerin, eikä tämä ollut edes ensimmäinen kerta. Kymmenen parhaan joukkoon hän pääsi piipahtamaan toukokuussa, mutta on ankkuroitunut nyt jo seitsemänneksi.isoa eli Federer, Nadal, Andy Murray http://www.hs.fi/haku/?search-term=andy+murray ja Novak Djokovic http://www.hs.fi/haku/?search-term=novak+djokovic ovat hallinneet tennistä mielin määrin viimeiset kymmenen vuotta, jopa vähän pitempäänkin.Nelikosta on tullut tulppa takaa tuleville, vaikka mitään menestymisen esteitä ei kukaan olekaan pystytellyt.Pato alkaa murtua, kun Djokovicin peli yski koko vuoden, kunnes hän ilmoitti jäävänsä kyynärpääpotilaaksi. Hyvin ei pelannut Murraykaan ennen lonkkavaivansa puhkeamista niin pahaksi, että US Open -turnaus oli pakko hylätä.Myös vahva grand slam -pelaaja Stan Wawrinka http://www.hs.fi/haku/?search-term=stan+wawrinka on sivussa ja potee loukkaantumista.voitti Ranskan mestaruuden menettämättä erääkään ja saman tempun teki Federer Wimbledonissa.Parhaimmillaan Federer pelaa edelleen maagista tennistä, mutta kello tikkaa 36-vuotiaalle supertähdelle kaikkein kiivaimmin. Poikasia eivät ole muutkaan, kun jokainen isosta nelikosta on yli 30-vuotias. Wawrinka on 32:n ikäinen.Reiluun vuosikymmeneen Zverev on ensimmäinen pelaaja maailmassa, joka antaa vakavan varoituksen vallan vaihtumisesta. Yrittäjiä tähän ajanjaksoon mahtuu paljon.

”Se on ihan selkeää”, tunnettu tennisvalmentaja Jari Hedman http://www.hs.fi/haku/?search-term=jari+hedman sanoo orastavasta vallankumouksesta. ”Vallanvaihto ei ole vielä käsillä, mutta me lähestytään sitä helkutin kovaa.”Montrealin masters-turnauksen voittaminen ei ollut Zvereviltä mikään sattuma, vaan yksi kappale lisää loistavaa vuoteen. Se oli hänen viides turnausvoittonsa tänä vuonna ja toinen peräkkäin.Viikkoa aikaisemmin Zverev valtasi Washingtonin ATP-500 -turnauksen.”Hänen itseluottamuksensa rupeaa olemaan Empire State Buildingin kokoinen, kun hän lähtee US Openiin elokuun lopulla”, Hedman sanoo.Venäläistaustainen Zverev on ensimmäinen pelaaja kymmeneen vuoteen, joka pystyi voittamaan ison nelikon ulkopuolelta kaksi masters-tason turnausta samana vuonna. Argentiinalainen David Nalbandia http://www.hs.fi/haku/?search-term=david+nalbandia oli edellinen kaudella 2007.”Mielenkiintoinen vaihe menossa, kun nuoret rupeaa tulemaan kovaa”, Hedman sanoo.

Zverevin voitto Federeristä ei ole pelkästään yksi yksittäinen ottelu, vaan Hedman näkee siinä paljon enemmän symboliikkaa.”Asenne Federeriä vastaan on muuttumassa. Nuoret pelaajat uskovat, että he voivat voittaa”, Hedman sanoo.ole helppo nousta tenniksen huipulle ja syrjäyttää kokeneita pelaajia lajissa, jossa taito ja henkinen kovuus ratkaisevat usein enemmän kuin pelkkä nopeus tai hapenottokyky.Tähtinelikko sai uusia nuoria haastajia joka vuosi ennen tätä, mutta vastus jäi kirjavan epätasaiseksi. Ensin tuntui siltä, että Bulgarian Grigor Dimitrov http://www.hs.fi/haku/?search-term=grigor+dimitrov , 26, kaappaisi paikan kärjen tuntumasta. Kanadan Milos Raonic http://www.hs.fi/haku/?search-term=milos+raonic , 26, on yrittänyt myös vuosia iskeä kunnon kiilaa kärkeen. Samoin on tehnyt Japanin juoksukone Kei Nishikori http://www.hs.fi/haku/?search-term=kei+nishikori , 27.Vajaaksi on jäänyt, kun kukaan heistä ei ole voittanut yhtäään masters-turnausta urallaan. Selvästi nuorempi Zverev valloitti keväällä Rooman mastersin ja nyt tuli titteli Montrealissa.Masters-kisat ovat suurimpia turnauksia neljän grand slamin alapuolella ja tiivis huippupelaajien osallistujakaarti tekee niistä erityisen vaikeita voittaa.

Tenniskumouksen

kirkkainta soihtua kantaa Zverev, mutta hän ei jää yksin.Kanadan 18-vuotias Denis Shapovalov http://www.hs.fi/haku/?search-term=denis+shapovalov voitti vuosi sitten nuorten Wimbledonin. Se oli selkeä merkki potentiaalista, joka antoi odotuttaa tämän vuoden loppukesään.Montrealiin Shapovalov sai villin kortin, ja nostatti otsikoita oikein kunnolla. Hänen reitilleen jäivät Argentiinan Juan Martin del Potro http://www.hs.fi/haku/?search-term=juan+martin+del+potro ja Rafael Nadal. Vauhti tyssäsi vasta välierissä Zvereviä vastaan.Menestys villitsi heti hänen ATP-rankinginsa. Shapovalov pomppasi yhdessä viikossa listalla huimat 76 sijaa 67:nneksi. Vuoden 2016 alussa hän oli vielä sijalla 1 130, joten kyyti on ollut huimaa reilussa puolessatoista vuodessa.