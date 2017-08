Päivän lehti 15.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Golf Maailmanlistat:



Miehet: 1) Dustin Johnson USA 11,23 keskiarvopistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jordan Spieth USA 9,05 (2), 3) Hideki Matsuyama Japani 8,99 (3), 4) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 7,50 (4), 5) Sergio Garcia Espanja 6,87 (5),... suomalaisia: 189) Mikko Korhonen 0,93 (189), 327) Mikko Ilonen 0,57 (327), 365) Tapio Pulkkanen 0,50 (365).



Naiset: 1) Ryu So-yeon Etelä-Korea 9,11 (1), 2) Lexi Thompson USA 7,96 (2), 3) Ariya Jutanugarn Thaimaa 7,70 (3), 4) Park Sung-hyun Etelä-Korea 7,03 (4), 5) Lydia Ko Uusi-Seelanti 6,71 (5),... 326) Noora Tamminen Suomi 0,26 (324), 329) Ursula Wikström Suomi 0,26 (327), 471) Sanna Nuutinen Suomi 0,12 (468).



Jalkapallo Veikkausliiga:



HJK–RoPS 0–1 (0–0)



68. Friday Eze Emeka 0–1.



Erotuomari: Atte Jussila.



Yleisöä: 9427.



HJK: Thomas Dähne, Juha Pirinen, Ville Jalasto (v), Anthony Annan, Evans Mensah (56. Enoch Banza), Filip Valencic, Akseli Pelvas (v), Faith Friday Obilor, Rafinha, Jean Jacques Bougouhi (74. Ousman Jallow), Sebastian Dahlström (v) (71. Lucas Lingman).



RoPS: Antonio Reguero, Ivan Tatomirovic, Friday Eze Emeka, Juuso Hämäläinen (v), Timo Stavitski (v) (90.+2 Tone Küsel-Gabriel), Simo Roiha, Antti Okkonen, Eetu Muinonen, Juho Hyvärinen, Charles Trafford (v) (40. Reyes Gonzalez, 89. Sakari Tukiainen), Anselmi Nurmela.



VPS–FC Lahti 0–2 (0–1)



38. Stenio Garcia Dutra 0–1, 55. Fareed Sadat 0–2.



Erotuomari: Petri Viljanen.



Yleisöä: 2698.



VPS: Marko Meerits, Jerry Voutilainen, Ville Koskimaa, Juho Lähde (v) (68. Andre Anthony Clennon), Timi Lahti (v), Jesper Engström, Juha Hakola, Steven Morrissey, Joonas Vahtera, Mikko Viitikko (46. Sebastian Strandvall), Jonas Levänen (v).



FC Lahti: Aleksandr Vasjutin, Mikko Hauhia, Pyry Kärkkäinen, Stenio Garcia Dutra (68. Kalle Taimi), Hassan Sesay, Santeri Hostikka (80. Pavel Nazimov), Aleksi Paananen, Loorents Hertsi, Hendrik Helmke (v), Paavo Voutilainen, Mikko Kuningas (46. Fareed Sadat).



IFK Mariehamn–KuPS 2–1 (1–0)



29. Robin Sid 1–0, 62. Amos Ekhalie 2–0, 90.+4 Ats Purje 2–1.



Erotuomari: Mikko Mörö.



Yleisöä: 1067.



IFK Mariehamn: Andreas Vaikla, Albin Granlund, Kristian Kojola (v), Philip Sparrdal Mantilla, Brian Span, Robbin Sellin, Gabriel Petrovic, Amos Ekhalie, Aleksei Kangaskolkka (v), Bobbie Friberg Da Cruz, Robin Sid (88. Filip Hlupik).



KuPS: Otso Virtanen, Nikko Boxall (v), Sebastian Sorsa, Saku Savolainen, Ruben Gabriel, Urho Nissilä (61. Fuad Gbolahan Salami, v), Ats Purje, Hamed Coulibaly, Petteri Pennanen (v), Ville Saxman (80. Emmanuel Egwuekwe Azubuike), Jiri Nissinen.



FC Inter–SJK 0–1 (0–1)



38. Billy Ions 0–1.



Erotuomari: Antti Munukka.



Yleisöä: 3512.



FC Inter: Henrik Moisander, Kosta Manev, Ari Nyman, Timo Furuholm, Julien Faubert, Lucas Garcia (36. Macoumba Kandji), Tero Mäntylä, Benjamin Källman (68. Guy Gnabouyou), Philip Njoku, Mika Mäkitalo (55. Alan Henrique), Tatu Varmanen.



SJK: Mihkel Aksalu (v), Matti Klinga, Jarkko Hurme, Aristote Mboma, Billy Ions (73. Johannes Laaksonen), Diego Bardanca Florez (v), Mehmet Hetemaj, Dani Hatakka, Joonas Sundman (v), Obed Malolo (v), Jesse Sarajärvi (61. Erfan Zeneli).



Ilves–HIFK 4–3 (1–1)



8. Pekka Sihvola 0–1, 9. Thomas Agyiri 1–1, 60. Xhevdet Gela 1–2, 68. Marius Noubissi 2–2, 76. Ariel Ngueukam 3–2, 84. Noubissi 4–2, 90.+3 Juho Mäkelä 4–3.



Erotuomari: Kalle Mäkinen.



Yleisöä: 3620.



Ilves: Mika Hilander, Tatu Miettunen, Felipe Aspegren, Reuben Ayarna, Tuure Siira (66. Eero Tamminen), Ariel Ngueukam (76. Emile Paul Tendeng, v), Lauri Ala-Myllymäki, Teemu Penninkangas (v), Iiro Järvinen, Baba Mensah, Thomas Agyiri (v) (66. Marius Noubissi).



HIFK: Carljohan Eriksson, Xhevdet Gela, Pekka Sihvola, Otto-Pekka Jurvainen, Matias Hänninen (84. Esa Terävä), Mika Väyrynen (v), Nnaemeka Anyamele, Nosh A Lody, Tuomas Aho, Mikael Forssell (69. Juho Mäkelä), Fredrik Lassas (v) (69. Jani Bäckman).



Ruotsin Allsvenskan:



Elfsborg–IFK Göteborg 1–2



Häcken–Gif Sundsvall 2–0



H: Juhani Ojala pelasi 90 min, Kari Arkivuo pelasi 90 min.



Norjan liiga:



Vålerenga–Tromsö 0–0



Piste oli Simo Valakarille ensimmäinen Tromsön päävalmentajana.



Tanskan liiga:



Aalborg–Hobro 1–1



Pohjois-Amerikan MLS:



DC United–Salt Lake City 0–1



Jääkiekko Pietari:



KHL-harjoitusottelu:



SKA Neva–Jokerit 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)



Jokerien maalit: Eeli Tolvanen 2, Sami Lepistö.



Tennis Maailmanlistat:



Miesten kaksinpeli: 1) Andy Murray Britannia 7 750 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Rafael Nadal Espanja 7 555 (2), 3) Roger Federer Sveitsi 7 145 (3), 4) Stan Wawrinka Sveitsi 5 780 (4), 5) Novak Djokovic Serbia 5 325 (5), 6) Marin Cilic Kroatia 5 155 (6), 7) Alexander Zverev Saksa 4 470 (8), 8) Dominic Thiem Itävalta 4 030 (7), 9) Kei Nishikori Japani 3 285 (9), 10) Milos Raonic Kanada 3 230 (10) ...1 044) Patrik Niklas-Salminen Suomi 10 (1022).



Miesten nelinpeli: 1) Marcelo Melo Brasilia 8 340 (1), 2) Henri Kontinen Suomi 8 260 (2), 3) John Peers Australia 7 940 (3), 4) Lukasz Kubot Puola 7 410 (4), 5) Nicolas Mahut Ranska 5 895 (9).



Naisten kaksinpeli: 1) Karolina Pliskova Tshekki 6 940 (1), 2) Simona Halep Romania 6 150 (2), 3) Angelique Kerber Saksa 5 730 (3), 4) Elina Svitolina Ukraina 5 650 (5), 5) Caroline Wozniacki Tanska 5 340 (6), 6) Garbine Muguruza Espanja 5 310 (4), 7) Johanna Konta Britannia 4 665 (7), 8) Svetlana Kuznetsova Venäjä 4 410 (8), 9) Venus Williams USA 4 157 (9), 10) Agnieszka Radwanska Puola 3 985 (10) ...917) Mia Eklund Suomi 13 (914).



Naisten nelinpeli: 1) Bethanie Mattek-Sands USA 10 560 (1), 2) Lucie Safarova Tshekki 10 440 (2), 3) Jelena Vesnina Venäjä 8 435 (3) ...347) Emma Laine Suomi 164 (346).



Yleisurheilu Lontoo:



MM-kilpailujen sunnuntain (13. 8.) iltakilpailut:



Naiset:



800 m: 1) Caster Semenya Etelä-Afrikka 1.55,16 (kk), 2) Francine Niyonsaba Burundi 1.55,92, 3) Ajee Wilson USA 1.56,65, 4) Margaret Nyairera Wambui Kenia 1.57,54, 5) Melissa Bishop Kanada 1.57,68, 6) Angelika Cichocka Puola 1.58,41, 7) Charlene Lipsey USA 1.58,73, 8) Lynsey Sharp Britannia 1.58,98.



5000 m: 1) Hellen Onsando Obiri Kenia 14.34,86, 2) Almaz Ayana Etiopia 14.40,35, 3) Sifan Hassan Hollanti 14.42,73, 4) Senbere Teferi Etiopia 14.47,45, 5) Margaret Chelimo Kipkemboi Kenia 14.48,74, 6) Laura Muir Britannia 14.52,07, 7) Sheila Chepkirui Kiprotich Kenia 14.54,05, 8) Susan Krumins Hollanti 14.58,33.



Kiekko: 1) Sandra Perkovic Kroatia 70,31, 2) Dani Stevens Australia 69,64, 3) Mélina Robert-Michon Ranska 66,21, 4) Yaimé Pérez Kuuba 64,82, 5) Denia Caballero Kuuba 64,37, 6) Nadine Müller Saksa 64,13, 7) Xinyue Su Kiina 63,37, 8) Bin Feng Kiina 61,56.



4x400 m: 1) USA 2.19.02 (kk) (Quanera Hayes, Allyson Felix, Shakima Wimbley, Phyllis Francis), 2) Britannia 3.25,00 (Zoey Clark, Laviai Nielsen, Eilidh Doyle, Emily Diamond), 3) Puola 3.25,41 (Malgorzata Holub, Iga Baumgart, Aleksandra Gaworska, Justyna Swiety), 4) Ranska 3.26,56, 5) Nigeria 3.26,72, 6) Saksa 3.27,45, 7) Botswana 3.28,00. Jamaika keskeytti.



Miehet:



1500 m: 1) Elijah Motonei Manangoi Kenia 3.33,61, 2) Timothy Cheruiyot Kenia 3.33,99, 3) Filip Ingebrigtsen Norja 3.34,53, 4) Adel Mechaal Espanja 3.34,71, 5) Jakub Holusa Tshekki 3.34,89, 6) Sadik Mikhou Bahrain 3.35,81, 7) Marcin Lewandowski Puola 3.36,02, 8) Nicholas Willis Uusi-Seelanti 3.36,82.



Korkeus: 1) Mutaz Essa Barshim Qatar 235, 2) Danil Lysenko Neutraali joukkue/Venäjä 232, 3) Majd Eddin Ghazal Syyria 229, 4) Edgar Rivera Meksiko 229, 5) Mateusz Przybylko Saksa 229, 6) Ilja Ivanjuk Neutraali joukkue/Venäjä 225, 7) Robert Grabarz Britannia 225, 8) Bryan McBride USA 225.



4x400 m: 1) Trinidad ja Tobago 2.58,12 (kk) (Jarrin Solomon, Jereem Richards, Machel Cedenio, Lalonde Gordon), 2) USA 2.58,61 (Wilbert London III, Gil Roberts, Michael Cherry, Fred Kerley), 3) Britannia 2.59,00 (Matthew Hudson-Smith, Dwayne Cowan, Rabah Yousif, Martyn Rooney), 4) Belgia 3.00,04, 5) Espanja 3.00,65, 6) Kuuba 3.01,10, 7) Puola 3.01,59, 8) Ranska 3.01,79.



Rahapelejä Keno 32/17



Ilta-arvonta (14. 8.): 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 59. Kunkkunumero: 33.



Päiväarvonta (14. 8.): 3, 11, 16, 19, 24, 32, 35, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67. Kunkkunumero: 58.



Lotto 32/17



Lauantai 12. 8.



Oikeat numerot: 16, 18, 19, 20, 25, 30, 36.



Lisänumero: 35.



Tuplausnumero: 17.



7 oikein -tuloksia ei yhtään kappaletta.



Lauantai-Jokeri 32/17



Lauantai 12. 8.



Jokerinumero: 1 4 8 0 0 3 1.



Tv-urheilua Yle TV2



21.45 Mestarien liigan karsinta: Hoffenheim–Liverpool.



00.20 Mestarien liigan karsinnat: Kooste illan otteluista.



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Mikkeli.



C More Sport 1



18.00 ja 02.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati.



Viasat Jalkapallo HD



19.00 Mestarien liigan karsinta: Qarabag–FC Kööpenhamina.



21.45 Mestarien liigan karsinta: Hoffenheim–Liverpool.



Viasat Sport Premium



19.00 Mestarien liigan karsinta: Qarabag–FC Kööpenhamina.



21.45 Mestarien liigan karsinta: Young Boys–TsSKA Moskova.



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liigan karsinta: Sporting–Steaua Bukarest.