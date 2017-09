Päivän lehti 15.9.2017

Avaruusrekassa jokainen voi tutkia, miten Suomi100-satelliitti tehdään

Pöydällä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomi100

Kuutiosatelliiteissa

Satelliitin

Rekassa

Pienoissatelliitit