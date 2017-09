Päivän lehti 15.9.2017

Miten puhallus parantaa pipin?

Ilmari Hakala, 5

Kipu

on elimistön merkki vaarasta. Kun sattuu, vaatii kipu huomiotamme, jotta huomaisimme kivun aiheuttajan, emmekä satuttaisi itseämme enempää.Ruhje tai haava sattuu myös tilanteen jälkeen, merkkinä siitä, että pitää ottaa varovasti.Kun luotettu ihminen puhaltaa pipiin, on vaara ohi. Siksi elimistömme rauhoittuu ja kivun tunne vähenee. Puhaltaminen luo osaltaan turvaa.Pipiin puhaltaminen toimii vain silloin, kun puhaltajan ja lohdutettavan välillä on luottamusta. Jos ventovieras tai vihainen ihminen tulisi puhaltamaan haavaan, se ei auttaisi, koska uhkaava tilanne ei auta rauhoittumaan.kipulääketieteen professoriHelsingin yliopisto