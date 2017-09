Päivän lehti 15.9.2017

Callela ja Juiceman toto76-kierroksen suosikit Turussa

Callela

Ladyboss (kohde 6) ja Juiceman (kohde 7) ovat hyvät suosikit lauantain toto76-riviin Turkuun. Molemmilla on hyvät lähtöpaikat, osaavat taustajoukot ja kuskit sekä tuoreet hyvät kuntonäytöt.Myös Akaasia ja Tuli-Rubiini ovat omissa kohteissaan mahdollisia varmakandidaatteja. Kolmas kohde on kierroksen vaikein.Turun ravien kohokohta on kylmäveristen Pohjoismaiden mestaruus.Valitettavasti Ruotsista ei tullut lainkaan osallistujia ja Norjastakin vain kaksi. Tiukimmin 30.000 euron ykkösrahoissa ovat kiinni Välähdys ja norjalainen Tekno Jerken.1. lähtö: 1,3 (9,8)2. lähtö: 11,5 (6,2)3. lähtö: kaikki 16 hevosta4. lähtö: 2,10,11,4,1 (7,6)5. lähtö: 3,2,6 (1,10)6. lähtö: 2 (3,1)7. lähtö: 1 (2,5)2x2x16x5x3x1x1 = 960 riviä – 48 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 16.9. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 6-12.HS:n viime viikon vihjeessä oli neljä oikein.