Päivän lehti 15.9.2017

Urheilutuloksia, rahapelejä ja perjantain tv-urheilua

Jalkapallo

Jääkiekko

Raviurheilu

Rahapelejä

Tv-urheilua

Miesten Fifa-ranking syyskuussa (suluissa elokuun listasijoitus):1) Saksa 1606 pistettä (2), 2) Brasilia 1590 (1), 3) Portugali 1386 (6), 4) Argentiina 1325 (3), 5) Belgia 1265 (9), 6) Puola 1250 (5), 7) Sveitsi 1210 (4), 8) Ranska 1208 (10), 9) Chile 1195 (7), 10) Kolumbia 1191 (8), ...87) Suomi 404 (110).Suomen MM-karsintalohkon maat: 18) Kroatia 977 (16), ...22) Islanti 931 (20), ...24) Ukraina 888 (27), ...27) Turkki 842 (33), ...184) Kosovo 67 (180).Muut pohjoismaat: 23) Ruotsi 918 (19), ...26) Tanska 848 (46), ...73) Norja 472 (85), ...93) Färsaaret 384 (89).1. kierroksen keskiviikon lohkopelit:Lohko E:Liverpool: Liverpool, Englanti–Sevilla, Espanja 2–2 (2–1)5. Wissam Ben Yedder 0–1, 21. Roberto Firmino 1–1, 37. Mohamed Salah 2–1, 72. Carlos Correa 2–2.Punainen kortti: 90+4. Joe Gomez L.Maribor: Maribor, Slovenia–Spartak Moskova, Venäjä 1–1 (0–0)60. Aleksandr Samedov 0–1, 85. Damjan Bohar 1–1.Lohko F:Rotterdam: Feyenoord, Hollanti–Manchester City, Englanti 0–4 (0–3)2. John Stones 0–1, 10. Sergio Agüero 0–2, 25. Gabriel Jesus 0–3, 63. Stones 0–4.Harkova: Shahtar Donetsk, Ukraina–Napoli, Italia 2–1 (1–0)15. Taison 1–0, 58. Facundo Ferreyra 2–0, 72. Arkadiusz Milik rp. 2–1Lohko G:Porto: Porto, Portugali–Besiktas, Turkki 1–3 (1–2)13. Talisca 0–1, 21. Dusko Tosic om. 1–1, 28. Cenk Tosun 1–2, 86. Ryan Babel 1–3.Leipzig: Leipzig, Saksa–Monaco, Ranska 1–1 (1–1)Lohko H:Madrid: Real Madrid, Espanja–APOEL Nikosia, Kypros 3–0 (1–0)12. Cristiano Ronaldo 1–0, 50. Ronaldo rp. 2–0, 61. Sergio Ramos 3–0.Lontoo: Tottenham, Englanti–Dortmund, Saksa 3–1 (2–1)4. Heung-min Son 1–0, 11. Andrei Yarmolenko 1–1, 15. Harry Kane 2–1, 60. Kane 3–1.Haka–TPS 0–2 (0–2).Seuraavat ottelut: 16.9. Jaro–Honka, EIF–OPS, KPV–Gnistan, AC Oulu–GrIFK.Kärpät–Pelicans 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)1. erä: 13.38 Aleksi Mustonen (Hannes Björninen-Casimir Jürgens) 0–1, 17.24 Ville Leskinen (Mikko Niemelä-Saku Mäenalanen) 1–1.Rangaistukset: 11.08 Antti Tyrväinen P 2 min, 18.06 Lasse Kukkonen K 2 min.2. erä: 25.32 Charles Bertrand (Miika Koivisto-Niemelä) 2–1Rangaistukset: 29.45 Miska Humaloja K 2 min, 31.57 Mikko Kousa P 2 min, 32.22 Kukkonen 2 min.3. erä: 49.22 Jani Hakanpää (Koivisto-Otto Karvinen) 3–1, 49.40 Kimi Koivisto 3–2, 56.08 Mikael Ruohomaa (Julius Junttila-Bertrand) 4–2 yv, 59.15 Leskinen (Humaloja-Teemu Kivihalme 5–2 tm.Rangaistukset: 40.27 Kousa 2 min, 46.28 Kousa 2 min, 55.21 Joel Mustonen P 2 min, 56.47 Mustonen 2 min, 60.00 Kukkonen ja Antti Tyrväinen P 2 min.Rangaistukset yhteensä: Kärpät 4x2 min, Pelicans 7x2 min.Maalivahtien torjunnat: Veini Vehviläinen K 11+17+10=38/40, Janne Juvonen P (pois 58.59-59.15) 12+7+11=30/34.Päätuomarit: Stefan Fonselius-Aleksi Rantala.Yleisöä: 4101.Lukko–Jukurit 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)1. erä: maaliton.Rangaistukset: 10.45 Joonas Kalliola J 2 min, 11.10 Teemu Tallberg J 2 min, 15.08 Rony Ahonen L 2 min.2. erä: 25.49 Eero Somervuori (Janne Niskala-Heikki Liedes) 1–0, 31.36 Toni Koivisto (Johan Motin-Ville Vahalahti) 2–0, 32.51 Eetu Koivistoinen (Roni Sevänen-Peter Tiivola) 3–0Rangaistukset: –.3. erä: 43.54 Jesper Piitulainen (Julius Vähätalo-Ville Leskinen) 3–1, 56.45 Niskala 4–1 tm.Rangaistukset: 49.05 Simo-Pekka Riikola L 2 min, 54.30 Koivisto 2 min.56.18 Jukurit aikalisä.Rangaistukset yhteensä: Lukko 3x2 min, Jukurit 4x2 min.Maalivahtien torjunnat: Kaapo Kähkönen L 9+7+6=22/23, Sami Rajaniemi J (pois 56.18-56.45) 14+10+9=33/36.Päätuomarit: Antti Boman-Jari-Pekka Pajula.Yleisöä: 2751.Seuraavat ottelut: 15.9. SaiPa–TPS, KalPa–HIFK, Sport–Ilves, KooKoo–JYP,torstaina:Salavat Julajev Ufa–Torpedo Nizhni Novgorod 2–1 (0–1, 0–0, 2–0).SJU: Joonas Kemppainen 1+0, Teemu Hartikainen 0+1.Ak Bars Kazan–Severstal Tsherepovets, Neftehimik Nizhnekamsk–Moskovan Spartak ja HK Sotshi–Riian Dinamo.4. lähtö, Toto4-1, lv 2140 m: 1) The Best Spruce/Ari Moilanen 14,9a (12,07), 2) Beretta Hoss 15,2a (1,45).3) Beatboxer 15,5a (14,36).4) Global Spellbound 15,5a (13,54).poissa: 9. Toto (3-2-6): 12,07 1,63-1,14-1,54 4,34. Toto4 voitto-osuus: 18,70.5. lähtö, Toto4-2, lv 2140 m 15 hevosen autolähtö: 1) Earthquaker/Tommi Kylliäinen 17,0a (1,5), 2) Langenbrunner 17,5a (9,7).3) Revenestor 17,5a (19,1).4) Adventures Wily 17,7a (18,79).poissa: 3, 9. Toto (7-5-6): 1,50 1,24-1,67-1,75 4,66. Toto4 voitto-osuus: 22,50.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 2140 m: 1) Kaarnalii/Antti Tupamäki 29,4 (3,06), 2) Koivun Tähti 28,8 (8,42).3) Huima Vauhti 29,8 (10,45).4) Egoa On 29,2 x (72,4).poissa: 5, 7. Toto (6-12-8): 3,06 1,28-1,65-2,97 9,15. Toto4 voitto-osuus: 27,10.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2140 m: 1) Inspis Arioso/Jukka Torvinen 15,0a (3,11), 2) Bertuccio 15,2a (7,93).3) Lindalike 15,3a (31,55).4) Sacramento S 15,5a (13,97).poissa: 8. Toto (4-12-5): 3,11 2,31-3,71-6,12 19,39. Toto4 voitto-osuus: 49,30. Troikka: 321,35. Päivän Duo: 6-4, kerroin: 10,31.Torstai 14. 9.Päiväarvonta: 13, 16, 19, 24, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 57, 59, 65. Kunkkunumero: 27Ilta-arvonta: 1, 11, 12, 14, 15, 22, 31, 35, 37, 42, 47, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60, 62, 69. Kunkkunumero: 5621.30 Koripallon EM-välierä18.30 Liiga: SaiPa-TPS11.30 ja 15.30 F1: Vapaat harj., Singapore19.00 Ravit: Toto4, Seinäjoki22.00 PGA Tour: BMW Championship18.00 PGA Tour: BMW Championship02.00 PGA Tour Champions: Pacific Links Bear Mountain14.00-20.00 Pöytätennis: Joukkue-EM11.00 Pöytätennis: Joukkue-EM22.00 Valioliiga: Bournemouth-Brigh22.00 La Liga: Eibar-Leganés21.30 Koripallon EM-välierä19.30 KHL: SKA Pietari-Metallurg Mg12.30 ja 16.30 European Tour12.00 ja 16.30 Ladies European Tour: Evian Championship06.00 Asian Tour: Shinhan Donghae Open