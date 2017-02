Haluatko onnistua paremmin töissä? Hanki luova harrastus

Päivän lehti 16.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

1. Päivittäinen luova toiminta kohentaa mielialaa, ja hyvinvoivan ihmisen luovuus taas kukoistaa entistä vahvemmin. Tällaisen nousujohteisen kierteen kuvaa viime vuoden lopulla julkaistu uusiseelantilainen tutkimus, jossa opiskelijat pitivät parin viikon ajan päiväkirjaa tekemisistään ja tuntemuksistaan.



Koehenkilöt tunsivat itsensä innostuneemmiksi, energisemmiksi ja myönteisemmiksi, kun olivat edellispäivänä tehneet jotakin luovaa.



2. Mikä sitten on luovaa? Sen voi ymmärtää hyvin laajasti. Tutkimuksen aiemmassa vaiheessa opiskelijoita oli pyydetty luettelemaan luovia puuhiaan. Yleisimmin mainittuja olivat biisien, runojen tai novellien kirjoittaminen, neulominen ja virkkaus, reseptikokeilut, maalaaminen ja piirtäminen, graafinen suunnittelu sekä musisointi.



3. Luovat harrastukset auttavat palautumaan, mutta myös edistävät itse työssä suoriutumista. Työntekijät, jotka vapaa-ajallaan puuhasivat jotakin luovaa, kokivat pärjäävänsä töissäkin paremmin, kertoo San Franciscon yliopiston vuonna 2014 julkaistu tutkimus.



Vaikutukset näkyivät ainakin ongelmanratkaisussa sekä yhteistyökyvyssä ja muiden auttamisessa.



4. Vapaa-ajan projekteihin eivät ulotu samat paineet kuin työhön. Silti vapaa-ajallakin voi olla hyväksi asettaa itselleen myös sopivasti uusia ja innostavia tavoitteita, esittää European Journal of Work and Organizational Psychology -lehdessä julkaistu tutkimusartikkeli.



Lepo on tarpeen, mutta pelkästään passiivinen, henkilökohtaisesti merkityksetön ajanviete ruokkii apatiaa ja masennusta. Psyykkistä hyvinvointia taas edistävät eniten luovat puuhat, joissa haasteet ja omat kyvyt kohtaavat juuri sopivasti.