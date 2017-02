Miksi lapset leikkivät mielellään lumessa? Asiantuntija vastaa

Päivän lehti 16.2.2017

Miksi lumessa leikkiminen on niin hauskaa? Kehityspsykologi David Whitebread http://www.hs.fi/haku/?search-term=David%20Whitebread , Cambridgen PEDAL-tutkimuskeskuksen vt. johtaja vastaa:”Tuore lumi on pehmeää ja muovautuvaa ja siihen voi kaatua turvallisesti. Se soveltuu hyvin erilaisiin seikkailullisiin ja vauhdikkaisiin leikkeihin, mäenlaskuun ja lumisotaan. Lapset tapaavat nauttia fyysisestä jännityksestä. Saman il­miön näkee huvipuistoissa.Toisaalta lumen kylmyys on kiehtova aistielämys. Kun lumileikkien jälkeen palaa sisätiloihin ja pintaverenkierto kiihtyy, tulee virkistynyt ja terve olo.Lumi on myös luova elementti. Ihminen on rakentamisesta nauttiva eläin. Tästä todistavat talviset lumilinnat ja rantaan pystytettävät hiekkalinnat. Lumen laadusta riippuen siihen voi tehdä kuvioita tai siitä voi muotoilla asioita.Laajemmin katsottuna ulkoilmassa seikkaileminen on ihmiselle hyväksi vuodenajasta riippumatta. Luonnonympäristössä puuhaileminen vaikuttaa tutkimusten perusteella edistävän sekä lasten että aikuisten henkistä hyvinvointia.Aikuisten kannattaa liittyä lasten seuraan leikkimään lumessa. Se on lapsista yleensä erittäin mukavaa.”Juha Matias Lehtonen