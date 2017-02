EU:n päästökauppa menossa remonttiin – teollisuuden CO2-oikeuksien hintaa aiotaan nostaa uudella mekanismilla

Päivän lehti 16.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Eurooppalainen teollisuus ja energiayhtiöt joutuvat tulevaisuudessa maksamaan päästöistään todennäköisesti nykyistä kovempaa hintaa.



Euroopan parlamentti on hyväksynyt päästökauppaan muutokset, joiden tarkoituksena on nostaa päästöoikeuksien hintaa. Parlamentti haluaa puuttua päästöoikeuksien ylitarjontaan jopa tiukemmin kuin komissio alkuperäisessä esityksessään.



Korjausesitysten taustalla on huoli siitä, että päästökauppa, EU:n ilmastopolitiikan tärkein työkalu, on menettänyt ohjausvaikutuksensa.



Heikon talouskasvun ja päästökaupan rakenteellisten ongelmien vuoksi päästöoikeuksista vallitsee ylitarjonta ja niiden hinta on hyvin matala. Tällä hetkellä päästöoikeus maksaa noin viisi euroa. Tämä ei ohjaa investointeja vähähiilisiin kohteisiin.



Korjauskeinoksi on päätetty perustaa niin sanottu markkinavakausvaranto eli järjestelmä, joka automaattisesti säätelee markkinoilla olevien päästöoikeuksien määrää ja pitää näin huolen siitä, ettei päästöoikeuden hinta pääse romahtamaan. Järjestelmä tulee toimintaan vuonna 2019.



Euroopan parlamentin täysistunto otti keskiviikkona kantaa komissioon esitykseen siitä, millä vauhdilla ylimääräisiä päästöoikeuksia ryhdytään markkinoilta poistamaan. Se haluaa vähentävää päästöoikeuksien ylitarjontaa selvästi esitettyä nopeammin. Parlamentti myös haluaa, että osa markkinoilta vedettävistä päästöoikeuksista mitätöidään eli niitä ei voitaisi myöhemmin palauttaa markkinoille.



Parlamentti kannatti komission esitystä siitä, kuinka päästöoikeuksien määrä päästökauppajärjestelmässä vähenee ensi vuosikymmenellä. Vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän pitäisi vähentyä joka vuosi 2,2 prosenttia.



Parlamentin kanta hyväksyttiin äänin 379–263. Seuraavaksi parlamentti aloittaa asiasta kompromissineuvottelut EU-jäsenmaiden kanssa.



Fakta Näin päästökauppa toimii

EU:n päästökauppajärjestelmässä teollisuus ja energian tuottajat ostavat oikeuksia hiilidioksidipäästöihin. Yksi päästöoikeus antaa oikeuden päästää tonnin hiilidioksidia.



57 prosenttia oikeuksista jaetaan huutokaupassa. Loput jaetaan teollisuudelle ilmaiseksi.



Taantuman ja päästökaupan rakenteellisten vikojen vuoksi päästöoikeuksista on pitkään vallinnut ylitarjonta, minkä vuoksi päästöoikeuden hinta on laskenut. Tällä hetkellä yksi päästöoikeus maksaa noin 5 euroa.