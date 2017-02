Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Päivän lehti 16.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ampumahiihto Hochfilzen, Itävalta: MM-kilpailut:



Naisten normaalimatka, 15 km: 1) Laura Dahlmeier Saksa 41.30,1 (1 sakko), 2) Gabriela Koukalova Tshekki jäljessä –24,7 sekuntia (1), 3) Alexia Runggaldier Italia –1.45,6 (0), 4) Mari Laukkanen Suomi –1.56,8 (1), 5) Jekaterina Avvakumova Etelä-Korea –2.03,6 (0), 6) Susan Dunklee USA –2.06,8 (2),...15) Kaisa Mäkäräinen Suomi –3.24,5 (4), ....83) Sanna Markkanen Suomi –9.09,3 (3).



Maailmancupin tilanne 18/26 kilpailun jälkeen: 1) Dahlmeier 843 pistettä, 2) Koukalova 814, 3) Mäkäräinen 728.



Jääkiekko NHL keskiviikkona:



New Jersey–Colorado 3–2 (1–0, 2–2, 0–0) C: Mikko Rantanen 0+1



Pittsburgh–Vancouver 4–0 (0–0, 1–0, 3–0) P: Olli Määttä 0+1



Toronto–NY Islanders 7–1 (2–0, 1–1, 4–0)



Ottawa–Buffalo 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)



B: Rasmus Ristolainen 0+1



Winnipeg–Dallas 5–2 (1–0, 1–2, 3–0)



W: Patrik Laine 3+0, Joel Armia 1+0



D: Antti Niemi 19/22 torjuntaa



Minnesota–Anaheim 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)



Edmonton–Arizona 5–2 (0–1, 3–1, 2–0)



E: Iiro Pakarinen 0+1.



Jääpallo Bandyliiga: Puolivälierien 1. ottelut (2 voitolla välieriin):



Kampparit–OLS 6–3 (3–1)



Kampparit johtaa voitoin 1–0.



Akilles–Narukerä 13–1 (5–1)



Akilles johtaa voitoin 1–0.



Botnia–Veiterä 3–7 (1–5)



Veiterä johtaa voitoin 1–0.



JPS–WP 35 6–3 (3–1)



JPS johtaa voitoin 1–0.



Koripallo Miesten Korisliiga:



Kataja–BC Nokia 86–70 (53–32)



Seagulls–Korihait 80–73 (40–32)



Kauhajoki–Kobrat 87–75 (45–33)



Kouvot–Vilpas 97–100 (41–47)



Mäkihyppy Pyeongchang, Etelä-Korea:



Maailmancup, miehet:



HS140-mäki: 1) Stefan Kraft Itävalta 293,5 pistettä (138 ja 137,5 metriä), 2) Andreas Wellinger Saksa 279,8 (136–136), 3) Kamil Stoch Puola 268,2 (126,5–134), ... 42) Ville Larinto Suomi 93 (114),... 46) Jarkko Määttä Suomi 89,1 (114,5).



Maailmancup, naiset:



HS109-mäki: 1) Yuki Ito Japani 234,4 pistettä (96 ja 101,5 metriä), 2) Sara Takanashi Japani 224,9 (97,5–94), 3) Ema Klinec Slovenia 218,7 (100–96), 8) Julia Kykkänen Suomi 179,1 (84–94).



Raviurheilu Vermo:



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Victory Pilot/Tommi Kylliäinen 13,5a (4,31), 2) Frosty Vice 13,6a (27,79).3) Vind Farming* 13,6a (6,37).4) Remote Control 13,7a (13,75). Toto (3-4-5): 4,31 1,74-4,09-2,00 38,47.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Siporin Santtu/Esa Holopainen 28,8 x (6,33), 2) Tuhori 29,1 (3,87).3) Passikuva 30,3 (64,66).4) Kalkaros 29,8 (126,4).poissa: 14. Toto (16-10-5): 6,33 3,14-1,86-9,78 17,07.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Juliette Lax/Mika Forss 27,2 (1,92), 2) Imun Siro 27,2 (11,91).3) Virin Eko 27,6 (55,26).4) Varjomanni 27,3 (7,3). Toto (2-4-5): 1,92 1,55-3,18-6,47 8,58. Toto4 voitto-osuus: 3,00.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) M.T. Kitty/Iikka Nurmonen 15,3a (2,92), 2) Lovetown 15,4a (8,51).3) Dennis Boko 15,6a (22,28).4) Griminal Jack* 15,6a (2,69).poissa: 5. Toto (1-8-6): 2,92 1,54-2,38-5,17 10,16. Toto4 voitto-osuus: 3,80. Troikka: 141,93.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 1609 m: 1) Playboy Sala/Olli Koivunen 13,2a (3,04), 2) Noble Heart Nova 13,3a (13,21).3) Arctic Madonna 13,8a (8,4).4) Showtime 13,8a (53,07). Toto (9-2-1): 3,04 1,57-3,01-2,46 16,65. Toto4 voitto-osuus: 4,90.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) El Bodyguard/Joni-Petteri Irri 15,1a (4,54), 2) Callela Matterhorn 15,2a (25,67).3) Precocius Pal 15,3a (3,44).4) Passing Game 15,6a (4,85). Toto (6-11-9): 4,54 2,83-4,34-1,57 35,84. Toto4 voitto-osuus: 15,90. Troikka: 351,92. Päivän Duo: 9-6, kerroin: 14,83.



Toto4 pelivaihto 41915,80 e, voitto-osuus 15,90 e



Toto65 pelivaihto 263876,60 e, voitto-osuus 127,20 e



Pelivaihto 561169,40 e, yleisöä 785



Salibandy Miesten Salibandyliiga: Classic–Oilers 9–4 (3–0, 2–1, 4–3)



Tv-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



10.45 ja 14.00 Alppihiihdon MM: Suurpujottelu N



15.30 Ampumahiihdon MM: M 20 km



Yle TV2



18.30 Alppihiihdon MM: Suurpujottelu N (kooste)



Nelonen Pro 1



20.00 Eurooppa-liiga: Mönchengladbach-Fiorentina



Nelonen Pro 2



18.30 Liiga: Ilves-HPK



22.05 Eurooppa-liiga: Man Utd-St. Etienne



03.00 NBA: Chicago-Boston



MTV Max



19.10 Ravit: Toto4, Lahti



MTV Sport 1



12.00 ja 20.30 Tennis: ATP 500, Rotterdam



MTV Sport 2 ja Eurosport 1



12.00 Mäkihypyn mc: Pyeongchang



MTV Sport 2



20.00 SHL: Brynäs-Leksand



22.30 PGA Tour: Genesis Open



C More Golf



16.30 PGA Tour: Genesis Open



Eurosport 1



21.00 Snooker: Welsh Open



Eurosport 2



14.00 Snooker: Welsh Open



16.30 Pyöräily: Andalusian ympäriajo



18.00 Pyöräily: Algarven ympäriajo



Viasat Urheilu



04.05 NHL: Edmonton-Philadelphia



Viasat Sport



03.05 NHL: Minnesota-Dallas



Viasat Jääkiekko HD



18.30 KHL: Jokerit-Ak Bars



02.05 NHL: Pittsburgh-Winnipeg



Viasat Hockey



18.30 KHL: Jokerit-Ak Bars



02.05 NHL: NY Islanders-NY Rangers



05.35 NHL: Los Angeles-Arizona



Viasat Golf



07.00 European Tour: World Super 6 Perth



Rahapelejä Keno 7/17



Keskiviikko 15. 2.



Päiväarvonta: 6, 7, 9, 27, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 63, 64, Kunkkunumero: 9



Ilta-arvonta: 5, 9, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 36, 41, 44, 51, 61, 64, 67, 69, Kunkkunumero: 36



Myöhäisarvonta: 1, 4, 6, 9, 13, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 47, 50, 52, 54, 59, 62, 63, 69, Kunkkunumero: 63



Viking Lotto 7/17



Oikeat numerot: 11, 12, 31, 33, 43, 47



Lisänumerot : 16, 40, Onnennumero: 36



Voitonjako: 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 1 444 369,60 e, 5+1 oikein 112 090,40 e, 5 oikein 1 320,50 e, 4 oikein 32,60 e, 3 oikein 7,00 e



Keskiviikko-Jokeri 7/17



Jokerinumero: 7 9 9 2 6 1 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 22 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e