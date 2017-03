Päivän lehti 16.3.2017

ihailin kämp­pikseni tehok­kuutta. Hän oli suunni­telmal­linen, ripeä ja rento. Hän opiskeli nopeasti, juhli antaumuksella – ja teki kaiken hyvällä omallatunnolla.Kaverini oli hyvä aloittamaan. Oma heikkouteni oli jahkailu. Tekeminen ei ollut vaikeaa, aloittaminen oli. Jahkailija odottaa täydellistä ideaa tai hurmoksen kaltaista inspiraatiota. Kumpaakaan ei yleensä tule. Vain kiire tulee aina varmuudella.jahkailu vie perikatoon. On isoja töitä, pieniä töitä, kokouksia ja matkalaskuja. On kiusallisia soittoja, sähköposteja ja päätöksiä, joita tekee mieli lykätä. Ennen kuin huomaakaan, jahkailijan siirtämät työt ovat kasaantuneet. Nopeasti ne myös alkavat tuntua suuremmilta kuin oikeasti ovat.aloittamistakin voi opetella. Minua on auttanut Pomodoro-tekniikka. Se on ajanhallintaa ja keskittymistä helpottava työkalu.Se toimii näin: Säädä kelloon tai älypuhelimen sovellukseen 25 minuuttia aikaa. Keskity tuo aika pelkästään yhteen asiaan. Laita selain ja sähköposti kiinni, kännykkä syrjään ja kuulosuojaimet korville.25 minuuttia on niin lyhyt aika, että sen pystyt keskittymään helposti.Kun kello soi, pidä viiden minuutin tauko. Juo vettä, pyöräytä hartioita – mutta älä harhaile kauemmas, vaan aloita seuraava 25 minuutin työjakso heti perään.Ja vähitellen tapahtuu ihme. 25 minuutissa ehtii yllättävän paljon. Saat juonen päästä kiinni ja innostut. Aloittamisen peikko poistuu, sen tilalle tulee hyvä paine saada asiat hoidettua. Työt tuntuvatkin olevan hallinnassa.on tehdä muistiinpanoja. Kun ennen työpäivää laatii työlistan, sitä kelpaa katsella päivän päätteeksi – kaiken tämän sain aikaan. Jos keskittymisen aikana mieleen tulee uusi tehtävä, kirjaa se heti ylös, mutta jatka sitä mitä olit tekemässä. Neljän 25-minuuttisen jälkeen saat pitää pidemmän paussin.Ja huomaat: Tekeminen ei ole vaikeaa. Aloittaminen oli.