Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Alppihiihto Aspen, miesten syöksylaskun päätöskilpailu:



1. Dominik Paris (Italia) 1.33,07, 2. Peter Fill (Italia) 1.33,15, 3. Carlo Janka (Sveitsi) 1.33,25.



Syöksycupin loppupisteet: 1. Fill 454 pistettä, 2. Kjetil Jansrud Norja 431, 3. Paris 371.



Naisten syöksylaskun päätöskilpailu:



1. Ilka Stuhec (Slovenia) 1.36,95, 2. Lindsey Vonn (Yhdysvallat) 1.37,61, 3. Sofia Goggia (Italia) 1.37,98.



Loppupisteet:



1. Stuhec 597, 2. Goggia 460, 3. Lara Gut (Sveitsi) 360, 4. Vonn 280.



Jalkapallo Mestarien liigan neljännesvälierien 2. ottelut tiistaina:



Juventus, Italia–Porto, Portugali 1–0 (1–0)



42. Paulo Dybala rp. 1–0. Ulosajo: 40. Maximiliano Pereira (Porto).



Yleisöä: 41 161.



Juventus jatkoon yhteismaalein 3–0.



Leicester, Englanti–Sevilla, Espanja 2–0 (1–0)



27. Wes Morgan 1–0, 54. Marc Albrighton 2–0. Ulosajo: 74 Samir Nasri (Sevilla).



Yleisöä: 31 520.



Leicester jatkoon yhteismaalein 3–2.



Jääkiekko NHL:



Washington–Minnesota 4–2 (1–0. 2–0, 1–2)



M: Mikael Granlund 0+1, Mikko Koivu 0+1.



Carolina–NY Islanders ja. 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–1)



Montreal–Chicago 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)



Ottawa–Tampa Bay ja. 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)



Florida–Toronto 7–2 (3–1, 3–1, 1–0)



F: Aleksander Barkov 1+1, Jussi Jokinen 1+1, T: Leo Komarov 1+0.



Edmonton–Dallas 7–1 (2–0, 3–1, 2–0)



D: Antti Niemi 15/20 torjuntaa, Kari Lehtonen 7/9 torjuntaa.



San Jose–Buffalo 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)



Los Angeles–Arizona vl. 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 0–1)



KHL:



Itälohkon välierien 4/7 ottelut:



Barys Astana–Metallurg Magnitogorsk ja. 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1)



Magnitogorsk jatkoon voiton 4–0.



Ak Bars Kazan–Avangard Omsk 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)



Voitot 3–1.



Koripallo Korisliiga:



Lapuan Kobrat–Helsinki Seagulls 92–98 (24–20, 21–24, 24–22, 23–32)



Salon Vilpas–Kouvot 95–71 (23–18, 20–14, 28–19, 24–20)



NBA:



Golden State–Philadelphia 106–104



Cleveland–Detroit 128–96



Brooklyn–Oklahoma 104–122



New York Knicks–Indiana 87–81



New Orleans–Portland 100–77



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: Pielaveden Sampo–Liiga-Riento 3–0 (25–17, 25–19, 25–23)



Salibandy Salibandyliiga, miehet, puolivälierät (4 voittoa), ensimmäiset ottelut:



Classic–Westend Indians 8–9 (3–3, 2–3, 3–3)



SPV–Oilers 7–6



Taitoluistelu Taipei, Taiwan, juniorien MM-kilpailut:



Poikien lyhytohjelmakilpailu: 1) Dimitri Aliev Venäjä 83,48 pistettä, 2) Jun Hwan Cha Etelä-Korea 82,34, 3) Aleksander Samarin Venäjä 82,23....44) Benjam Papp Suomi 43,51.



24 luistelijaa jatkaa vapaaohjelmaan.



Tennis Indian Wells, Yhdysvallat: Masters- ja WTA-turnaus, palkintoarvo 6,5 miljoonaa euroa:



Miesten kaksinpelin 3. kierrosta: Malek Jaziri Tunisia–Taylor Fritz USA 6–4, 3–6, 6–3, Kei Nishikori Japani–Gilles Müller Luxemburg 6–2, 6–2, Rafael Nadal Espanja–Fernando Verdasco Espanja 6–3, 7–5, Roger Federer Sveitsi–Steve Johnson USA 7–6 (7–3), 7–6 (7–4), Novak Djokovic Serbia–Juan Martin del Potro Argentiina 7–5, 4–6, 6–1, Jack Sock USA–Grigor Dimitrov Bulgaria 3–6, 6–3, 7–6, Donald Young USA–Lucas Puille Bulgaria 6–4, 1–6, 6–3, Nick Kyrgios Australia–Alexander Zverev Saksa 6–3, 6–4.



Naisten 4. kierrosta: Karolina Pliskova Tshekki–Timea Bacsinszky Sveitsi luovutus, Garbine Muguruza Espanja–Elina Svitolina Ukraina 7–6 (7–5), 1–6, 6–0, Svetlana Kuznetsova Venäjä–Caroline Garcia Ranska 6–1, 6–4, Venus Williams USA–Peng Shuai Kiina 3–6, 6–1, 6–3, Jelena Vesnina Venäjä–Angelique Kerber Saksa 6–3, 6–3, Anastasia Pavljutshenkova Venäjä–Domimnika Cibulkova Slovakia 6–4, 3–6, 6–2, Caroline Wozniacki Tanska– Madison Keys USA 6–4, 6–4, Kristina Mladenovic Ranska–Lauren Davis USA 6–3, 6–3.



Yhdistetty Trondheim, Norja, maailmancupin kilpailu (HS140-mäki ja 10 km hiihto): 1) Eric Frenzel Saksa 25.10,9, 2) Johannes Rydzek Saksa jäljessä 19,2 sekuntia, 3) Fabian Riessle Saksa –22,2, 4) Akito Watabe Japani –22,7, 5) Mario Seidl Itävalta –31,4, 6) Manuel Faisst Saksa –34,9, 7) Magnus Moan Norja –1.07,7, 8) Ilkka Herola Suomi –1.36,1, 9) Francois Braud Ranska –1.38,0, 10) Bernhard Gruber Itävalta –1.39,6, ...23) Eero Hirvonen Suomi –2.05,2, ...36) Leevi Mutru Suomi –3.09,5, ...42) Arttu Mäkiaho Suomi –3.39,2. – Matti Herola Suomi keskeytti.



Mäkiosuus (kisassa käytettiin tiistain varakilpailun tuloksia): 1) Seidl 136,2 pistettä (138 metriä), 2) Faisst 132,2 (135,5), 3) Frenzel 129,7 (132), ...21) Hirvonen 107,5 (125, ladulle jäljessä 1.55 minuuttia), 22) Ilkka Herola 106,6 (122, –1.58), ...29) Mutru 102,7 (122,5, –2.14), ...42) Mäkiaho 91,3 (115, –3.00), ...52) Matti Herola 31,1 (86, –7.00).



Hiihto-osuus: 1) Rydzek 24.07,1, 2) Riessle 24.09,1, 3) Paul Gerstgraser Itävalta 24.26,7, ...9) Ilkka Herola 24.49,0, ...19) Hirvonen 25.21,1, ...37) Mäkiaho 25.50,1, ...44) Mutru 26.06,4.



Tilanne maailmancupissa 21/23 kilpailun jälkeen: 1) Frenzel 1 534, 2) Rydzek 1 520, 3) Riessle 1 049, 4) Watabe 976, 5) Björn Kircheisen Saksa 738, 6) Seidl 657, 7) Ilkka Herola 428, 8) Hirvonen 382, ...36) Mutru 103, ...56) Mäkiaho 15, 57) Hannu Manninen Suomi 13, ...63) Matti Herola 2.



Rahapelejä Keno 11/17



Päiväarvonta (15.3.): 1, 4, 6, 11, 14, 23, 24, 28, 33, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 60, 62, 69. Kunkkunumero: 62



TV-urheilua Yle TV2



22.30 Lumilautailun MM: Big Air -karsinnat (kooste)



Ruutu+ Urheilu 1



22.05 Eurooppa-liiga: Manchester Utd-Rostov



01.00 NBA: Cleveland-Utah



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga Playoffs: 1. kierros



22.05 Eurooppa-liiga: Roma-Lyon



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Lahti



22.00 Tennis: Masters 1000, Indian Wells



C More Sport 1 ja Eurosport 2



17.30 Alppihiihdon mc: Super-G N, Aspen



19.00 Alppihiihdon mc: Super-G M, Aspen



C More Sport 1



22.00 PGA Tour: Arnold Palmer Invitational



04.00 Tennis: Masters 1000, Indian Wells



C More Sport 2 ja Eurosport 1



18.00 Mäkihypyn mc: Trondheim



C More Golf



13.30 PGA Tour: Arnold Palmer Invitational



Viasat Urheilu



01.05 NHL: Columbus-Florida



Viasat Sport



01.35 NHL: Tampa Bay-Toronto



04.35 NHL: San Jose-St. Louis



Viasat Jääkiekko HD



18.30 KHL Playoffs: Ottelu avoin



01.05 NHL: NY Islanders-Winnipeg



Viasat Hockey



18.30 KHL Playoffs: SKA Pietari-Dynamo Moskova



01.05 NHL: Washington-Nashville



04.05 NHL: Vancouver-Dallas



Viasat Golf



00.00 LPGA Tour: Founders Cup