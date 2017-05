Päivän lehti 16.5.2017

Euroopan unionin kehi­tysministerien odotetaan perjantaina (19.5.) pääsevän sopuun EU:n kehityspolitiikan tulevaisuudesta. Edellinen EU:n kehityspolitiikkaa ohjannut konsensus on ollut voi­massa yli vuosikymmenen, ja se koskee niin EU:n kuin jäsen­maidenkin kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa. EU:n kehityspolitiikan nyt käynnissä oleva uudistus on eurooppalaisten kehitysjärjestöjenkin mielestä tärkeä ja tarpeellinen, sillä se sovittaa EU:n toimet yhteen YK:ssa sovitun, meitä kaikkia koskevan kestävän kehityksen Agenda 2030:n kanssa.



Tässä tärkeässä uudistuksessa puurot ja vellit uhkaavat kuitenkin mennä sekaisin. EU:n jäsenmaiden neuvotteluissa uudesta konsensuksesta on käyty keskustelua kehitysyhteistyön ohjaamisesta EU:n omien, lyhyt­aikaisten intressien ajamiseen. Erityisesti pöydällä on ollut ajatus, että kehitysyhteistyön vastaanottamisen ehdoksi asetettaisiin Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen rajoittaminen.



Kehitysjärjestöt ovat olleet ehdotuksesta hyvin huolissaan. Kehitysyhteistyön tarkoitus on ja tulee aina olla köyhyyden ­vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Muuten ­kyse ei ole enää kehitysyhteistyöstä vaan jostakin ihan muusta. Jos etusijalle asetetaan EU:n omat intressit, kehitysyhteistyön ensisijainen tarkoitus ei ­toteudu.



Nyt neuvottelut paperista ovat tulossa päätökseen ja järjestöjen huoli on entistä vahvempi. Eurooppalaisten kehitysjärjestöjen saamien tietojen mukaan pian hyväksyttävä konsensus jättää edelleen oven auki kehitysyhteistyön ehdollistamiselle.



Kun EU:n kehitysministerit kokoontuvat, Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen (kok) on puolustettava kehitysyhteistyön perustehtävää ja varmistettava, ­että EU:n kehityspolitiikan toimeenpanon lähtökohta pysyy köyhyyden vähentämisessä ja kestävässä kehityksessä. Kun EU:n kehityspolitiikan suuntalinjat asetetaan vuosikymmeneksi eteenpäin, lähtökohta ei saa olla EU:n lyhytnäköisissä ­intresseissä.



Rilli Lappalainen



pääsihteeri, kehitysyhteistyö­järjestöjen EU-yhdistys Kehys ry