Päivän lehti 16.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Useissa mielipidekirjoituksissa on viime aikoina kritisoitu voimakkaasti hallituksen työttömiin kohdistamia toimia.



Kirjoituksissa esitetyt perustelut ovat kuitenkin jääneet varsin heikoiksi.



Vaikka hallituksen strategian tarkempia toteutustapoja varmasti kannattaa miettiä tarkkaan, strategialle on olemassa oikea tutkimustietoon perustuva pohja.



OECD suositteli viime vuonna julkaistussa Suomea koskevassa maaraportissa meitä lyhentämään työttömyysturvan kestoa ja madaltamaan sitä työttö­myyden keston pitkittyessä. OECD myös nimenomaisesti ­ehdotti työttömien pakotta­mista aktiiviseen työnhakuun ja raportointiin työnhakunsa tuloksista.



Työttömyyden kestoa koskevissa suosituksissa hallitus näyttää kuunnelleen asiantuntijoita hyvinkin tarkalla korvalla. Näiden toimien – tai vähintään työttömyysturvan tasoa koskevien toimien – vaikutuksista työttömyyden kestoon on kertynyt vaikuttava näyttö tutkimuskirjallisuudessa.



Kaikessa hallitus ei kuitenkaan ole suostunut kuuntelemaan asiantuntijoita. Esimerkiksi koulutukseen ja tutki­mukseen kohdistuvat leikkaukset sekä kyvyttömyys uudistaa vanhempainvapaajärjestelmää saivat myös OECD:ltä oikeutettua kritiikkiä.



Paikallisessa sopimisessa OECD:llä olisi myös ollut tarjota mielenkiintoinen ehdotus. Raportissa suositellaan vahvistamaan liittojen paikallistasojen roolia työehtoneuvotteluissa ja vähentämään keskusjärjestöjen valtaa.



Järkevä päätöksenteko edellyttää tutkimustiedon hyödyntämistä myös silloin, kun loogiset johtopäätökset sotivat omaa ideologista taustaa vastaan. Poliittiselta päättäjältä tulisi kuitenkin voida vaatia ideologiansa yläpuolelle nousemista ja yleisen hyvän edistämistä.



Pekka Silen



Helsinki