Tiistain tv-elokuvia

Päivän lehti 16.5.2017

Riihalan valtias ★★★



(Suomi 1956) Riihalan emäntä (Emma Väänänen) on varsinainen matriarkka. Hannu Lemisen väkevä melodraama tuo mieleen Niskavuoret. Symboliikassa piisaa. (K7)



TV1 klo 13.20



Notting Hill ★★★



(Britannia 1999) Kirjakauppias (Hugh Grant) rakastuu Hollywood-tähteen. Roger Michellin ohjaama ja Richard Curtisin käsikirjoittama romanttinen komedia on moderni klassikko.



TV5 klo 21.00



Maa on syntinen laulu ★★★



(Suomi 1973) Lapin tyttö (Maritta Viitamäki) rakastuu toisen maailmansodan jälkeen poromieheen. Rauni Mollberg filmatisoi esikoisenaan Timo K. Mukan esikoisromaanista naturalistisen draaman. Aikanaan kohutut seksikohtaukset eivät enää hätkähdytä, uskonnon kritiikissä on yhä voimaa. (K16)



Teema & Fem klo 22.00