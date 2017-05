Päivän lehti 16.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Iltalehti näkee Euroopan näköaloissa myönteisiä merkkejä Emmanuel Macronin aloitettua Ranskan presidenttinä.



”Macronin mukaan nyt tarvitaan ­Eurooppaa, joka on tehokkaampi ja ­demokraattisempi.”



”Osin ennakoimattomaksi muuttunut maailmanpolitiikka ja kovien vastakkainasettelujen Eurooppa kaipaavat nyt vakautta, jota Ranskan ja Saksan rakentava yhteistyö voi tarjota niin EU:lle kuin koko maailmallekin.”



”EU:n talous näyttää nyt kehittyvän hy­vään suuntaan. Ranskan ja Saksan ympärille tiivistyvä EU voi briteistä tuntua vie­lä joskus tulevaisuudessa kadehdittavalta naapurilta. Brexitin läpiajaneet populistit ovat käytännössä kadonneet poliittiselta kartalta ja antavat nyt muiden hoitaa EU-eron järjestelyt ja seuraukset.”



”Negatiivinen, ei-rakentava ilmapiiri näyttää heikkenevän eurooppalaisessa politiikassa. Käänne näkyi käytännössä Hollannin parlamenttivaaleissa, Ranskan presidentinvaaleissa ja Saksan osavaltiovaaleissa.”



”Jokainen poliittinen aalto saavuttaa jossain vaiheessa kulminaatiopisteensä, kansalaiset ehkä kyllästyivät populismiin, joka ei pystynyt tarjoamaan rakentavia vaihtoehtoja.



”Talouden kääntyminen parempaan suuntaan antaa rakentaville poliittisille voimille lisää uskottavuutta.”



Savon Sanomat ymmärtää Suomen Yrittäjien aloitetta työeläkeyhtiöiden hallinnon koostumuksen muuttamisesta.



”Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava etujärjestö haluaisi itse mukaan valitsemaan edustajia eläkeyhtiöiden hallituksiin ja hallintoneuvostoihin. Lisäksi järjestö vaatii, että sama oikeus ulotettaisiin koskemaan myös ammattiliittoihin järjestäytymättömiä palkansaajia.”



”Suomalainen työeläkejärjestelmä on kansainvälisesti poikkeuksellinen. Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yksityiset yritykset, joiden varallisuus kerätään pääosin työnantajien ja palkansaajien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla.”



”Suomen Yrittäjien mielestä on väärin, että lain määrittelemänä keskeisenä työnantajia edustavana keskusjärjestönä pidetään käytännössä EK:ta. – – EK torjuukin yrittäjien halun päästä mukaan valitsemaan edustajiaan työeläkeyhtiöiden hallintoon. Yhtä jyrkästi suhtautuu suurin palkansaajien keskusjärjestö SAK yrittäjien esitykseen, että yhtiöiden hallintoon pitäisi valita järjestäytymättömien työntekijöiden edustajia.”



”Aloitetta on kuitenkin mahdoton ohittaa olankohautuksella. EK ei edusta läheskään kaikkia suomalaisia työnantajia. Palkansaajien järjestäytymisaste taas on viime vuodet koko ajan laskenut.”



”Seuraavaa työmarkkinakierrosta levottomana odottava hallitus tuskin kuitenkaan lähtee leikkaamaan tässä vaiheessa työmarkkinajärjestöjen valtaa. Työeläke­yhtiöiden hallintoa on silti hyvä välillä ravistella.”