Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 16.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Amerikkalainen jalkapallo Vaahteraliiga:



Trojans–Royals 2–31 (2–21).



Golf Miesten maailmanlista: 1) Dustin Johnson USA 13,32 keskiarvopistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 8,50 (2), 3) Hideki Matsuyama Japani 7,69 (4), 4) Jason Day Australia 7,60 (3), 5) Sergio Garcia Espanja 7,21 (6), 7) Jordan Spieth USA 7,21 (5), 7) Henrik Stenson Ruotsi 7,19 (7), 8) Justin Rose Englanti 5,46 (8), 9) Adam Scott Australia 5,41 (11), 10) Rickie Fowler USA 5,33 (9),



...suomalaisia: 227) Mikko Korhonen 0,75 (222), 266) Mikko Ilonen 0,65 (260), 481) Tapio Pulkkanen 0,32 (567), 515) Oliver Lindell 0,29 (508), 605) Roope Kakko 0,23 (591).



Naisten maailmanlista: 1) Lydia Ko Uusi-Seelanti 8,81 (1), 2) Ryu So-yeon Etelä-Korea 8,58 (3), 3) Ariya Jutanugarn Thaimaa 8,56 (2), 4) Chun In-gee Etelä-Korea 6,61 (4), 5) Lexi Thompson USA 6,41 (5), 6) Shanshan Feng Kiina 5,97 (6), 7) Inbee Park Etelä-Korea 5,91 (7), 8) Kim Sei-young Etelä-Korea 5,58 (8), 9) Amy Yang Etelä-Korea 5,58 (9), 10) Jang Ha-na Etelä-Korea 5,45 (10),



...suomalaisia: 272) Noora Tamminen 0,33 (271), 303) Ursula Wikström 0,27 (295), 450) Krista Bakker 0,12 (448), 467) Sanna Nuutinen 0,11 (464), 473) Minea Blomqvist-Kakko 0,10 (469), 558) Linda Henriksson 0,07 (551).



Jalkapallo Ruotsin Allsvenskan:



Djurgården–IFK Göteborg 1–0.



Jääkiekko Miesten MM-kilpailut:



Alkulohko A (Köln):



Tanska–Italia 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)



Venäjä–Latvia myöh.



Viimeiset ottelut: 16.5. Ruotsi–Slovakia, Venäjä–USA, Saksa–Latvia.







Alkulohko B (Pariisi):



Kanada–Norja 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)



1. erä: 17.48 Brayden Schenn (Wayne Simmonds) 1–0 yv, 18.42 Colton Parayko (Nate MacKinnon–Ryan O'Reilly) 2–0 yv.



2. erä: 34.57 Mark Scheifele (Mike Matheson–Jeff Skinner) 3–0, 38.14 Parayko (MacKinnon–Mitch Marner) 4–0 yv.



3. erä: 57.20 O'Reilly (Scheifele–MacKinnon) 5–0 yv.



Jäähyt yht: Kanada 4x2 min, Norja 5x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Chad Johnson K 8+2+0=10, Henrik Haukeland N 19+17+7=43 (poissa 45.45–48.12), Steffen Söberg N (0)+(0)+0=0.



Erotuomarit: Roman Gofman Venäjä–Marcus Linde Ruotsi.



Yleisöä: 5093.



Ranska–Slovenia myöh.



Viimeiset ottelut: 16.5. Valko-Venäjä–Norja, Tshekki–Sveitsi, Kanada–Suomi.



NHL länsilohkon 2/7 finaali:



Anaheim–Nashville 5–3 (1–2, 3–1, 1–0)



A: Sami Vatanen 1+0, N: Pekka Rinne 22/26 torjuntaa.



Voitot tasan 1–1.



Koripallo NBA, länsilohkon 1/7 loppuottelu:



Golden State–San Antonio 113–111



GS: Stephen Curry 40/7, Kevin Durant 34/5, SA: LaMarcus Aldridge 28/8, Kawhi Leonard 26/8.



Golden State johtaa voitoin 1–0.



Suomalaisia Euroopan kentillä:



Miehet, Espanjan liiga:



Zaragoza–Estudiantes 85–90 (42–31) (E: Jamar Wilson 15/5)



Suunnistus Suomen joukkue maailmancupin kilpailuihin Turussa ja Lohjalla 24.–28.5.:



Naiset: Sari Anttonen Keuruun Kisailijat, Sofia Haajanen SK Pohjantähti, Venla Harju Tampereen Pyrintö, Saila Kinni Tampereen Pyrintö, Miia Niittynen Koovee, Kirsi Nurmi IFK Göteborg, Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot, Marika Teini SK Pohjantähti. Varalla: Anna Närhi IFK Göteborg.



Miehet: Hannu Airila Kalevan Rasti, Einari Heinaro Helsingin Suunnistajat, Miika Kirmula Angelniemen Ankkuri, Elias Kuukka Tampereen Pyrintö, Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö, Fredric Portin Paimion Rasti, Otto Simosas OK Trian, Olli-Markus Taivainen Navi. Varalla: Olli Ojanaho Helsingin Suunnistajat.



Sprinttiviesti:



Naiset: Sari Anttonen Keuruun Kisailijat, Anna Haataja SK Pohjantähti, Venla Harju Tampereen Pyrintö, Kirsi Nurmi IFK Göteborg, Anna Närhi IFK Göteborg, Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot. Varalla: Maija Sianoja MS Parma.



Miehet: Mårten Boström IFK Lidingö, Joni Hirvikallio Koovee, Jesse Laukkarinen Paimion Rasti, Fredric Portin Paimion Rasti, Topi Raitanen Helsingin Suunnistajat, Otto Simosas OK Trian. Varalla: Sami Hämäläinen MS Parma.



Tanssi Debrecen, Unkari, vakiotanssin ammattilaisten EM-kilpailut:



1) Benedetto Ferruggia/Claudia Köhler Saksa, 2) Donatas Vezelis/Lina Chatkeviciute Liettua, 3) Laszlo Csaba/Pali Viktoria Unkari,...9) Luca Rossignoli/Merje Styf Suomi.



Tennis Lontoo, maailmanlistat (suluissa sijoitus edellisellä listalla):



Miesten ATP, kaksinpeli 1) (1) Andy Murray Britannia 10 360 pistettä, 2) (2) Novak Djokovic Serbia 6845, 3) (3) Stan Wawrinka Sveitsi 5 605, 4) (5) Rafael Nadal Espanja 5195, 5) (4) Roger Federer Sveitsi 5305, 6) (6) Milos Raonic Kanada 4 180, 7) (9) Dominic Thiem Itävalta 4035, 8) (7) Marin Cilic Kroatia 3 735, 9) (8) Kei Nishikori Japani 3470, 10) (10) David Goffin Belgia 3055.



... 735) (736) Patrik Niklas-Salminen Suomi 29.



Nelinpeli: 1) (1) Henri Kontinen Suomi 7810, 2) (2) John Peers Australia 7 580, 3) (4) Marcelo Melo Brasilia 7430,... 526) (530) Herkko Pöllänen Suomi 98.



Naisten WTA: 1) (2) Angelique Kerber Saksa 7035, 2) (1) Serena Williams USA 6110, 3) (3) Karolina Pliskova Tshekki 6010, 4) (8) Simona Halep Romania 5205, 5) (5) Dominika Cibulkova Slovakia 4480, 6) (6) Johanna Konta Britannia 4330, 7) (4) Garbine Muguruza Espanja 4287, 8) (9) Svetlana Kuznetsova Venäjä 4260, 9) (7) Agnieszka Radwanska Puola 4195, 10) (11) Caroline Wozniacki Tanska 3915,



... 776) (780) Piia Suomalainen Suomi 21.



Rahapelit Keno 20/17



Päiväarvonta (15.5.): 4, 6, 13, 14, 23, 29, 33, 35, 37, 48, 50, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 69. Kunkkunumero: 53.



TV-urheilu Ruutu+ Urheilu 1



04.00 NBA Playoffs: Ottelu avoin



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Kouvola-Kitee



MTV3



21.15 Jääkiekon MM: Kanada-Suomi



C More Max



13.15 Jääkiekon MM: Valko-Venäjä-Norja



17.15 Jääkiekon MM: Tšekki-Sveitsi



21.15 Jääkiekon MM: Saksa-Latvia



C More Sport 1



13.15 Jääkiekon MM: Ruotsi-Slovakia



17.15 Jääkiekon MM: Venäjä-USA



21.15 Jääkiekon MM: Kanada-Suomi



C More Sport 2



12.00-19.00 ja 20.50 Tennis: Masters 1000, Rooma



19.00 Ravit: Toto5, Seinäjoki



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.45 ja 21.30 Jalkapallon U17 EM: Välierät



00.00 Pyöräily: Tour of California



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Man City-West Bromwich



Viasat Fotboll HD



21.35 Valioliiga: Arsenal-Sunderland







Viasat Urheilu



21.45 Championship Playoffs: Reading-Fulham



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



03.05 NHL Playoffs: Nashville-Anaheim