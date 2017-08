Päivän lehti 16.8.2017

Hyvä tietosuoja on yrityksen kilpailuvaltti

Digitalisaatiosta puhutaan usein lähinnä tiedon ja tekniikan näkökulmasta. Ensi keväänä voimaan tuleva EU:n uusi tietosuoja-asetus nostaa asiakasnäkökulman entistä suuremmaksi mahdollisuudeksi.



Asiakkaiden tietosuoja ja yritysten asiakastiedon tarve eivät ole ristiriidassa keskenään. Tietosuoja on menestyvän sähköisen palvelun edellytys.



Uusi tietosuoja-asetus vaatii yrityksiä hallitsemaan asiakastietojaan paljon nykyistä paremmin. Enää ei riitä, että yritys noudattaa tietosuojalakeja, vaan sen on myös kyettävä todistamaan noudattavansa niitä. Yrityksen tulee esimerkiksi pystyä poistamaan henkilön tiedot asiakasrekisteristään heti, jos asiakas sitä vaatii. Vastaavasti asiakkaita on ­informoitava heti heidän tietojaan koskevista tietomurroista.



Yritys voi suoriutua hyvin sellaisestakin tilanteesta, jossa tietosuoja pettää: Yhdysvalloissa edelläkävijä­yritykset tiedottavat aktiivisesti tietomurroista ja huolehtivat asiakkaalle aiheutuvista seurauksista oma-aloitteisesti.



Suuri osa suomalaisyrityksistä on tietosuojan suhteen lähtökuopissa. Paltan tuore selvitys kertoo, että vasta 58 prosenttia palveluyrityksistä on havahtunut tietosuoja-asetuksen tuloon. Loppuja voi pahimmillaan odottaa miljoonien eurojen ­sakot ja asiakkaiden joukkopako.



Tietosuoja-asetus on kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuus menestykseen. Hyvä tietosuoja on kilpailutekijä. Se on keskeinen osa palvelulupausta, jonka yritys tarjoaa asiakkaalleen.



Yrityksen on luotava asiakkaalle myönteinen käsitys asiakastietoihin liittyvistä oikeuksista ja hyödyistä. Onnistunut asiakassuhde syntyy, kun yritys käyttää asiakkaan tietoja paitsi asiakkaan hyväksymällä myös nimenomaan palvelevalla tavalla.



Asiakkaan on ymmärrettävä sekin, mitä tietojen poistamisesta seuraa. Monet jo itsestään selvinä pidetyt palvelut, kuten asiakasbonukset tai sijaintipalvelut, eivät välttämättä toimi, jos asiakas kieltää tietojensa käsittelyn.



Tietosuoja-asetus avaa mahdollisuuden myös niin sanotuille data broker -yrityksille: asiakastietoa luo­tettavasti hallinnoivat yritykset voivat helpottaa asiakastietojärjestelmiensä kanssa painivien yritysten urakkaa.



Digitalisoituvilla suomalaisyrityksillä on vielä matkaa asiakas­näkökulman sisäistämiseen. Paltan selvityksen mukaan asiakaskokemus on ollut pääosassa vain kymmenessä prosentissa palveluyritysten digitalisaatiosta. Potentiaalia parempaan on valtavasti.



Ylipäänsä diginukkujia on Suomessa aivan liikaa. Palvelualoilla ­digitalisaation merkityksen kieltää yhä lähes 30 prosenttia yrityksistä, ja aktiivisia suunnannäyttäjiä on vain 12 prosenttia. Alle puolet palveluyrityksistä on tarttunut reippaasti digitalisaatioon.



Viranomaisilta tarvitaan edellä­kävijyyttä: ne voivat kannustaa yrityksiä asiakaskeskeiseen digitalisaatioon muuttamalla omaa toimintatapaansa asiakaslähtöiseksi ja digitaaliseksi. Julkisissa hankinnoissa on paljon potentiaalia digiloikkaan.



Digitalisaatio koskee kaikkia – niin yrityksiä, valtiota kuin asiakkaitakin. Sen mahdollistama parempi palvelu hyödyttää niin ikään kaikkia osapuolia. Yhteiskunta hyötyy onnistuneiden palveluiden tuottamista tuloista ja hyvinvoinnin lisään­tymisestä.



Suomesta voi tulla datapohjaisen liiketoiminnan kasvupaikka, jos tietosuoja-asetuksen tuomat mahdollisuudet onnistutaan hyödyntämään. Asetus voi tietää konkreettista loikkaa digitaalisille sisämarkkinoille, jotka ovat jo pitkään olleet Suomelle keskeinen tavoite. Kun pelisäännöt ovat kaikille samat, suomalaisten yritysten on helpompi laajentaa palvelunsa koko Euroopan markkinoille.



Myös lainsäätäjien ja muiden vaikuttajien on oltava valppaita ja aktiivisia eurooppalaisissa etujoukoissa, jotta Suomi onnistuu omassa ­sopeutumisessaan ja sitä tukevassa EU-vaikuttamisessa mahdollisimman hyvin. Asia on mitä ajankohtaisin: oikeusministeriö on hiljattain ehdottanut uutta tietosuoja­lakia, ­joka täsmentäisi ja täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta.



Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän on nyt havahduttava, sillä onnistuminen digitalisaatiossa ratkaisee, miten Suomi menestyy tulevaisuudessa. Diginukkujien osa on hävitä kilpailu.



Riitta Varpe ja Jyrki Kasvi



Varpe on Palvelualojen työnantajat ry Paltan toimitusjohtaja. Kasvi on kansanedustaja (vihr).