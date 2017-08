Päivän lehti 16.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Pesäpallo Naisten Superpesis:



1. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin:



Tampere–Seinäjoki 2–0 (3–2, 2–1)



Voitot 1–0.



Lapua–Oulu 2–0 (10–3, 6–0)



Voitot 1–0.



Pori–Rauma 2–0 (5–1, 1–0)



Voitot 1–0.



Pyöräily Maantiepyöräilyn maailmanlista:



Naiset: 1) Annemiek van Vleuten Hollanti 1 175 pistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Anna van der Breggen Hollanti 989,25 (2), 3) Lotta Lepistö Suomi 966 (7), 4) Katarzyna Niewiadoma Puola 953 (3), 5) Marianne Vos Hollanti 917,25 (9), 6) Ellen van Dijk Hollanti 890 (5), 7) Jolien D’Hoore Belgia 866,5 (6), 8) Elisa Longo Borghini Italia 827 (4).



Ravit Campbellville, Kanada:



Raviohjastajien MM-kilpailu, tilanne toisen osakilpailun jälkeen, 1) Mika Forss, Suomi, 95 pistettä, 2) James MacDonald, Kanada, 83 p., 3) Marcus Miller, USA, 74,5 p., 4) Dexter Dunn, Uusi-Seelanti, 71 p., 5) Björn Goop, Ruotsi, 62 p., 6) Shane Graham, Australia, 62 p., 7) Gerhard Mayr, Itävalta, 57 p., 8) Mark Purdon, Uusi-Seelanti, 52 p., 9) Noel Baldacchino, Malta, 49 p., 10) Eirik Hoitomt, Norja, 44,5 p., 11) Rik Depuydt, Belgia, 43 p.



Seuraava osakilpailu ajetaan tiistaina Georgian Downsin radalla. MM-turnaus päättyy perjantaina.



Yleisurheilu Mänttä-Vilppula:



Vilppulan kentän vihkiäiskilpailut:



Miehet:



Kuula: 1) Arttu Kangas KanksLei 19,22.



Moukari: 1) Henri Liipola SomE 71,40.



Naiset:



Korkeus: 1) Elina Smolander LapVi 181.



Kuula: 1) Kaisa Kymäläinen OrivPo 15,89 (kkk).



Moukari: 1) Merja Korpela SoinSi 66,90.



Rahapelejä Keno 33/17



Tiistai 15.8.



Päiväarvonta: 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 65, 66, 67, 68



Kunkkunumero: 10



Ilta-arvonta: 4, 11, 21, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 49, 52, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70



Kunkkunumero: 67



Myöhäisarvonta: 1, 2, 4, 5, 9, 17, 20, 27, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 57, 58, 69



Kunkkunumero: 43



Tv-urheilua C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



C More Sport 1



18.00 ja 02.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati



Eurosport 1



09.30 ja 14.30 Snooker: China Championship



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liigan karsinta: Napo­li–



Nice



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liigan karsinta: Cel­tic–



Astana



Viasat Fotboll



21.45 Mestarien liigan karsinta: Istanbul Basaksehir–Sevilla



Viasat Golf



00.00 US Amateur Championship



04.30 European Tour: Fiji International