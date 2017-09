Päivän lehti 16.9.2017

Kiinalaisauto pyrkii Eurooppaan

Frankfurtin

Frankfurtissa

autonäyttelyissä parrasvaloihin nousi myös Kiina.Autonäyttelyn alla Kiina ilmoitti, että se on alkanut suunnitella polttomoottoreilla varustettujen autojen valmistuksen ja myynnin kieltämistä.Kiina on maailman suurin automarkkina, joten myyntikiellon vaikutus koko maailman autoteollisuuteen ja ympäristölle olisi merkittävä.Samaan aikaan kiinalainen autoteollisuus on tulossa yhä väkevämmin Eurooppaan.ensi-iltansa sai esimerkiksi kiinalaisen autonvalmistajan Cheryn uusi katumaasturi, Chery Exeed TX.Kiinan valtion omistaman Cheryn tavoitteena on aloittaa katumaasturien myynti Euroopassa muutaman vuoden sisällä.Yhtiö on kertonut perustavansa lähitulevaisuudessa Eurooppaan tutkimus- ja muotoilukeskuksen. Euroopassa Chery aikoo keskittyä sähkömoottorilla varustettuihin autoihin, eli tulossa on sekä ei-ladattavia hybrideitä, ladattavia hybrideitä ja täyssähköautoja.Nyt Frankfurtissa esitelty auto oli tosin vasta konseptiversio, eikä yhtiön johto paljastanut, milloin auto tarkalleen olisi tulossa myyntiin.Yhtiön tavoitteena on kilpailla aluksi edullisten autojen markkinoilla ja siirtyä lopulta myös premium-luokan autoihin.