Päivän lehti 16.9.2017

Eduskunnan temppuileva julkisuuslinja on umpiouto

Ilta-Sanomien

mukaan eduskunta näyttää vierailijatietoja nopeasti tuhoamalla omalla tavallaan keskisormea korkeimman hallinto-oikeuden päätökselle, jonka mukaan vierailijatiedot ovat julkisia.”Linjaus on umpiouto ja on omiaan herättämään epäilyksiä, keitä eduskunnassa kansanedustajien vieraina oikein käykään. Eivätkä epäilykset ole aiheettomia. Taannoisen vaalirahakohun – joka ryvetti koko suomalaista poliittista järjestelmää – aikana kansanedustajien vieraina nähtiin monenlaista vaikuttajaa, joista osa oli jo ollut lukemassa ja päätyi myöhemminkin lukemaan tiilenpäitä.””Tiedot tulee pitää tallessa, kuten ennenkin, ja antaa tarvittaessa median käyttöön ilman ylimääräistä temppuilua. Tavallisten ihmisten eduskuntavierailut eivät mediaa edes kiinnosta.””Esimerkiksi EU:ssa on erillinen lobbarirekisteri. Sellainen saattaisi olla tarpeen Suomessakin, sillä eri etujärjestöjen lobbareiden vaikutus päätöksien sisältöön on keskeinen. Tältä osin eduskuntakin aikoo miettiä uusia käytäntöjä.””Tuhotessaan vierailijarekisterin eduskunta toimii avoimuutta vastaan ja luo äänestäjille vaikutelman, että talossa tehdään niin sanottuja vilunkihommia hämärän rajamailla. Jos kansanedustaja haluaa tavata jonkun salaa, Helsinki tarjoaa siihen paljon mahdollisuuksia eduskunnan ulkopuolellakin.”