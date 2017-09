Päivän lehti 16.9.2017

Palkankorotuksista voi tulla tietoa jo ensi viikolla

Teollisuuden

Vaikka

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pyrkimys

Teollisuusliitot

Teollisuus

Parhaillaan

työtekijä- ja työnantajaliitot ovat neuvotelleet jo useamman viikon tulevista palkoista ja työehdoista. Edistystä on tapahtunut, mutta valmista ei vielä ole.Teollisuusliittojen neuvottelut ensi tai tulevien vuosien työehdoista ovat kaikille suomalaisille keskeisiä, koska usein teollisuuden palkankorotukset antavat raamit myös muiden alojen palkankorotuksille.Paperiteollisuuden neuvotteluissa kello tikittää kovempaan päivä päivältä, sillä nykyiset sopimukset päättyvät 30. syyskuuta. Viikonloputkaan eivät ole enää pyhiä.molemmilla osapuolilla olisi yritystä saada sopimus aikaiseksi jo vaikkapa ensi viikoksi, se ei tarkoita, että sopimus syntyy. Palkkaneuvotteluilla on tapana pitkittyä.Joka tapauksessa Paperiliiton hallitus on koolla ensi torstaina, joten se voi olla etappi, johon neuvottelijat yrittävät. Yhtä hyvin voi käydä, ettei hallituksen pöydälle tule sopimusehdotusta.Muidenkin neuvottelut nopeutuvat heti, kun paperiteollisuus saa sopimuksensa aikaiseksi. Kun yksi on tullut ulos kaapista, on se muillekin helpompaa.joka tapauksessa on, että sopimus on valmis hyvissä ajoin ennen 30. syyskuuta. Senkin jälkeen voi neuvotella, mutta työrauhavelvoitetta ei enää sopimuksen umpeutumisen jälkeen ole.Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden neuvotteluissa on myös edetty, mutta rahasta ei ole vielä puhuttu. Kun palkankorotukset tulevat pöytään, ollaan jo loppusuoralla.Monissa liitoissa iso kysymys on kilpailukykysopimuksessa sovittu 24 tunnin työajan pidennys. Palkansaajat haluaisivat lisätunnit pois, työnantajat eivät. Palkansaajat haluavat kunnon yleiskorotuksen kaikille, työnantaja penää, että korotuksista sovitaan työpaikoilla.neuvottelivat alkuvuodesta pitkään siitä, miten Suomeen saataisiin malli, jossa kaikkien suomalaisten yleiskorotusten taso tai pikemmin työehtosopimuksien kustannuksen työnantajille määräytyisivät vientiteollisuuden palkanmaksukyvyn mukaan.Yritys kaatui, kun metsäteollisuus erosi rintamasta ja lähti neuvottelemaan omaa sopimusta itsenäisesti.Teollisuusliittojen parissa elää edelleen haave sopimuksien koordinoinnista ja jopa sopimuksien julkaisemisesta jokseenkin yhtä aikaa.Se helpottaisi tulevaisuudessa Ruotsissa voimassa olevan palkkamallin rakentamista, joka perustuu kansantaloudelle tärkeän vietinteollisuuden kilpailukyvyn suojeluun.Kyseinen malli myös vahvistaisi teollisuusliittojen valtaa. Toisaalta eripuraiset saatikka lakkoihin johtavat neuvottelut veisivät uskottavuuden teollisuusliitoilta palkkaneuvottelujen pelinrakentajina.pelkää, että sen kustannukset ja samalla kilpailukyky heikkenee, jos muiden alojen palkat nousevat selvästi enemmän kuin teollisuuden. Näin voisi käydä, jos hinnat nousevat palkankorotusten takia ja veroja nostetaan julkisen sektorin palkankorotuksien takia.Sitä paitsi yhteinen ulostulo voisi myös helpottaa viestintää siitä, miksi eri teollisuusaloilla on erilaiset korotusprosentit.Esimerkiksi metsäteollisuudella voi olla korkeampi korotus, jos sen sopimuksen työehtoja muutetaan merkittävästi. Yritykset ovat valmiita maksamaan, jos vaikkapa työehtosopimuksen työaika- tai lomapykälien muuttaminen parantaa yhtiön tuottavuutta.Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden sopimuksissa on tehty jo aikaisempina vuosina monia työehtojen joustoja, joita metsäteollisuus haluaisi myös omiin sopimuksiinsa.Keskeinen kiista metsäteollisuudessa on siitä, mitä toimia yhtiö voi ulkoistaa.on meneillään neuvottelut myös Delta Auton ja Teollisuusliiton eli entisen Metalliliiton välillä Delta Auton irtisanomisista. Niissä potkittiin ulos myös luottamusihmisiä, mikä on poikkeuksellista.Voi hyvinkin olla, ettei Teollisuusliitto suostu allekirjoittamaan sopimuksia ennen kuin tässä riidassa on syntynyt sopu.